Educación separa del cargo a la docente que dijo: “el COVID no existe”

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXIV / Las Heras – Santa Cruz / 07-06-2021 / ISSN 2422-7226

Un hecho inexplicable se produjo en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, donde se puso en circulación un video en el que se aprecia la discusión entre una docente de nivel secundario con madres de sus alumnos luego de que ésta les dijera en clase que el COVID-19 no existe.

Razuri, apellido de la docente implicada, afirma que los pacientes «No se mueren de ningún Covid porque no existe, se mueren de neumonía». «Mi mamá tuvo neumonía, pero ingresó por Covid», le respondió una de las madres. La docente santacruceña insistió en su negacionismo: «No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan de COVID que no existe, entonces la gente se está muriendo».

Si navegamos en los portales buscando «Información básica sobre COVID-19» encontramos que la OMS nos ofrece estadísticas, definiciones y evaluaciones de profesionales. «Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales», reseña la OMS.

Desde el Gobierno Nacional se han planteado estrategias que buscan sobrellevar la pandemia, a través de la implementación de políticas públicas desde diciembre de 2020, como por ejemplo las campañas de vacunación contra el COVID-19.

El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, aseguró que el discurso de la abogada y docente Rosa Razuri es “extremadamente grave”. Mientras se le instruye un sumario, añadió que “no descartan otro tipo de acción legal, ya que no se puede negar una enfermedad que se está llevando vidas.”

Cabe destacar que nos encontramos transitando la escolaridad como un espacio de formación que necesita habilitar todas las voces para un análisis crítico de la situación

Fuente: Pagina 12 – La Opinion Austral.

Año - Edición -