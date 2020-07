Los niños y la pandemia

ISSN 2422-7226

Por: Dr. Daniel Mautor – Mat Prof: 285

«Los niños no son empleados esenciales, ni héroes de primera línea. No son votantes ni consumidores pero son nuestro futuro».

El mundo entero continúa sufriendo las consecuencias de la crisis del coronavirus. Mientras, los expertos tratan de dilucidar cuáles serán los efectos de esta epidemia a corto y largo plazo. A las secuelas físicas causadas por el virus se suman también los efectos psicológicos derivados de la angustia o el miedo. Este tipo de emociones en los adultos también puede llegar a dejar huella en los menores que comparten el mismo techo.

Los efectos psicológicos del Covid-19, «devastadores» en los niños de países vulnerables, los efectos psicológicos de la pandemia de coronavirus en los niños son «devastadores», según una encuesta realizada por la ONG World Vision a un total de 101 menores de 13 países vulnerables durante los últimos dos meses para comprender el impacto que la Covid-19 ha tenido en ellos. En los 13 países, los encuestados destacaron tres factores importantes que cambiaron directamente sus vidas a gran escala: interrupción de la escuela, angustia emocional debido al distanciamiento social.

Como muchos nos hemos dado cuenta, durante esta etapa de contingencia muchos padres han cambiado el rol en la educación de sus hijos. Antes, si bien se dedicaban a revisar la tarea o hacer un rato con ellos los deberes por unas horas; ahora lo hacen todo el tiempo, o casi. Esto es lo que se conoce como el «efecto padres», donde la influencia de los padres, en la vida académica del niño, ahora es más presente.

Nadie se pregunta sobre ¿cómo son las condiciones en las que viven los niños en sus casas?, ¿con cuánto espacio cuentan?, ¿tienen sitios para estudiar donde se puedan concentrar e interactuar con sus maestros o con la clase grabada de manera previa o a responder la guía que le llega cada ciertos días?, ¿cuál es el nivel de educación de los padres?, ¿cuántas horas al día pueden dedicar los padres para apoyar el proceso educativo de los maestros y acompañar a los hijos fuera de ese tiempo escolar, en el caso que exista virtualidad?.

Cabe aclarar que el efecto padres no debe ser considerado como una carga, que si bien los expertos aclaran que el rol de los papás no es darle contenido a los hijos, porque para eso, los maestros son los que están capacitados y no podremos suplirlos, pero sí llevar a cabo un acompañamiento para reforzar el aprendizaje de nuestros niños.

Sin embargo, acá no hay certezas, la expansión de la pandemia se puede mantener o cambiar; por ello se requiere que las autoridades de educación, los rectores, los padres de familia y expertos en salud empiecen a dialogar para buscar alternativas que tengan como prioridad el bienestar integral de niños y jóvenes, y que no pueden ser decisiones nacionales unificadas, porque dependerán de la evolución de la pandemia en cada municipio o distrito, de la ubicación y características de los colegios y del cuidado y la responsabilidad con la que actuemos unos y otros.

