Santa Cruz quiere avanzar en la normalización de la empresa Yacimiento Carbonífero Rio Turbio

«Hay que ponerle fin a la intervención y normalizar la empresa YCRT». Ese fue el pedido de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, este 27 de diciembre por la tarde, tras presidir un encuentro donde se analizó la situación de la empresa minera ubicada en la ciudad de Río Turbio, a unos 300 kilómetros de la capital provincial. No se trata sólo de una decisión política, sino de un pedido que tendrá su mayor articulación en el Congreso Nacional, donde se reflotaría el proyecto que no tuvo tratamiento parlamentario hacia fines del 2015, y que avanza en tal sentido: poner fin a la Intervención de YCRT y normalizar el estado de la empresa, conformando un directorio del que participarían el Estado nacional, el Provincial y el Municipal, con la participación directa incluso de los propios trabajadores mineros. Eso explica la presencia en el encuentro del diputado nacional Máximo Kirchner, quien sería el principal articulador del objetivo. El ex legislador santacruceño hasta el 10 de diciembre de este año, llegó a El Calafate el pasado lunes para pasar Nochebuena y Navidad junto a sus hijos, Néstor Iván (6) y Emilia (3), en la casa de la abuela de ambos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. (Fuente www.perfil.com).

Este viernes, Máximo Kirchner se sentó en la cabecera de la mesa junto a su tía (la actual gobernadora), y al lado del actual diputado provincial y ex intendente de Río Turbio, Matías Horacio Mazú, uno de los nombres que se rumoreaba podría reemplazar a Omar Zeidán al frente de la conducción de la empresa. En la mesa también estuvieron los diputados nacionales por Santa Cruz, Pablo González y Paola Vessvessián, y la senadora nacional Ana María Ianni. También participó del encuentro el próximo subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetris, un referente de YCRT desde los tiempos de la privatización de YCF. (Fuente www.perfil.com).

Especialmente invitado, en la reunión estuvo presente Atanacio Pérez Osuna, ex intendente y ex interventor de la empresa, liberado de la cárcel el pasado 19 de diciembre tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que en fallo dividido, anuló un rechazo a su excarcelación decidido el 23 de octubre pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 7. Ese mismo tribunal, cinco días antes, había condenado a Pérez Osuna a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por el delito de “peculado”, en una causa por supuestas irregularidades en “la realización de la obra denominada Readecuación de la Avenida YCF de la localidad de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz”. Hoy Pérez Osuna estuvo sentado en la mesa que trató el futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio por pedido de Alicia Kirchner, e incluso no son pocas las especulaciones acerca de que el dirigente de la cuenca carbonífera, es uno de los nombres que suenan para quedar al frente de la nueva empresa. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad urgente de normalizar la empresa. No habría grandes variaciones en cuanto al proyecto que en el 2015, a contrarreloj por parte del gobierno de Cristina Kirchner, no logró el acuerdo parlamentario de ambas Cámaras para su tratamiento y aprobación, lo que iba a darle un nuevo marco jurídico a la minera santacruceña. También se dialogó esta tarde sobre la puesta en marcha de la explotación del yacimiento y la terminación de la obra de Usina Termoeléctrica, y las inversiones necesarias para el puerto de Punta Loyola y el estado del ramal ferroviario que une Río Turbio con el puerto. Desde las elecciones del pasado 27 de octubre, la mina de carbón está paralizada, sin producción. Los resultados electorales adversos para el macrismo, fueron un revés en las intenciones de Omar Zeidán de continuar con sus políticas de autofinanciamiento de la empresa. Con contratos firmados que hoy podrían ser revisados por «posibles irregularidades», Zeidán necesitó siempre del Estado nacional de Mauricio Macri para lograr costear la masa salarial y las pocas inversiones que se realizaron en el yacimiento, sin lograr el objetivo de auto sustentabilidad que se fijó como meta en su gestión. Hace pocos días, el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre, otra localidad cercana a la sede de la empresa, votó una Resolución en la que declaran «personas no gratas» a Zeidán y la conducción de la última intervención de YCRT, así como al senador nacional Eduardo Costa y la diputada nacional Roxana Reyes, ambos del radicalismo y Cambiemos, por considerar «que han traicionado los intereses de nuestro pueblo” expresan los argumentos. (Fuente www.perfil.com).

Desde hace casi dos meses, un grupo de trabajadores autoconvocados se manifiesta en las puertas de la Administración de YCRT y realiza cortes de ruta, reclamando ser incorporados a la minera. Fue el mismo sector que denunció que Zeidán realizó incorporaciones «a mansalva» antes de cumplir su ciclo al frente de la empresa, incluso admitiendo personal que ni siquiera habita en las ciudades de la cuenca carbonífera. Tras conocerse el triunfo de Alberto Fernández en la Presidencia, se esperaba que varios organismos nacionales con jurisdicción en Santa Cruz tuvieran nuevos responsables designados. A 15 días del recambio de Gobierno, todavía YCRT y otras dependencias siguen sin tener nombramientos de nuevos funcionarios. Muchos suponen que el pedido de la gobernadora Alicia Kirchner de avanzar con la normalización de la empresa con una nueva figura jurídica, es el principal motivo por el cual todavía no hay interventor designado en la minera. «La situación de YCRT y de la Usina están en la agenda del presidente Alberto Fernández» aseguraron a PERFIL fuentes que participaron del encuentro. Con las sesiones extraordinarias anunciadas en el Congreso durante el receso, es de suponer que la situación de YCRT terminará en la agenda parlamentaria. Otro punto que el oficialismo deberá negociar políticamente para lograr quórum y evitar que se repita la historia del 2015. (Fuente www.perfil.com).

