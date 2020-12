AOMA reclama la información que se comprometió en entregar Minera Aguilar

ISSN 2422-7226

01-12-2020

Los trabajadores mineros representados por la Asociación Obrera Minera Argentina aguardan, desde hace diez días, que la empresa Minera Aguilar, del grupo Glencore, remita la información que se comprometieron aportar a los efectos de analizar las razones del cierre del yacimiento ubicado en la zona de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.

En declaraciones a la prensa, Héctor Laplace, secretario general de AOMA, señaló que mantuvieron reuniones “tanto en Buenos Aires como en Jujuy, con legisladores provinciales, autoridad minera y el gobernador a los efectos de sostener que estamos con el convencimiento de que la mina está en condiciones de seguir funcionando ya que existe mineral” y ese es el objetivo que posee la entidad gremial. De la misma participaron por el sindicato los integrantes de la Comisión Directiva de la seccional AOMA Mina Aguilar y delegados de base.

Al mismo tiempo dijo que “es justo reconocer que conservamos la problemática con las autoridades de minería de la Nación, de la Cámara de empresarios mineros y con el senador por Jujuy, Guillermo Snopek (PJ), hace diez días, donde la empresa se comprometió a enviarnos un informe” sobre las razones que llevaron al anuncio del cierre. Esta diligencia debía contener, además, los informes técnicos relacionados a las reservas minerales aún existentes. A su vez Laplace especificó que “se vuelve muy difícil continuar negociando cuando se esconde la información correcta y concreta de lo que sucedió en el último tiempo en Mina Aguilar”.

Seguidamente explicó que desde la organización sindical “le trasmitimos al CEO de Mina Aguilar, Guillermo Apraiz, que era una locura lo que había realizado la empresa” actitud que fue calificada como de “una falta de respeto y una traición – a los trabajadores y habitantes de la zona – y que no íbamos a aceptar esta decisión unilateral e inconsulta efectuada fuera de todo tiempo”. Agregó además que AOMA se enteró de la noticia del cierre “una hora antes de que se hiciera conocer públicamente, lo que lo convierte en una vergüenza nacional” sentenciando que todo el gremio repudia esta actitud.

También explicó que esta medida le hace “mucho daño a nuestra actividad en su conjunto ya que no sólo afecta a los que trabajan en Mina Aguilar”, ya que afecta seriamente “la imagen de toda la minería a nivel nacional” lo que a su entender este dolo “no es un secreto para nadie” fuera o dentro del sector.

Además explicó que la decisión empresaria llevada adelante dejó con “muy poco el margen de negociación a nuestra organización para obtener una salida consensuada”. Sentenció que desde AOMA “hemos intentado, conjuntamente con las autoridades, de torcer el pronunciamiento de la empresa”. Volviendo al compromiso asumido por Minera Aguilar firmó que “después de nueve días transcurridos – de la reunión de todas las partes – todavía no tenemos nada” de la información comprometida. Entendiendo desde el gremio que “es muy difícil entablar una conversación con quienes no mandan la información que corresponde”. Por último Laplace reflexionó que esta actitud que está demostrando Glencore “nos lleva a pensar que no estamos lejos de la verdad cuando decíamos que no están las condiciones dadas para el cierre de la mina” concluyó.

