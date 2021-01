Laplace bregó para que la minería sea viable en Mendoza y Chubut

ISSN 2422-7226

En declaraciones periodísticas, Héctor Laplace, ante la consulta sobre la mala prensa del sector minero argentino dijo que “es cierto que existe muy mala prensa sobre la actividad”, y que esa mala imagen impide ser “entendida como corresponde” por la sociedad.A modo de autocrítica aseguró que “en el sector se han cometido errores y todos tenemos una parte de responsabilidad” por la relación de la industria con la sociedad. También se refirió al proceso de “debate” que por estos días se efectúa en la provincia de Chubut para revertir la prohibición actual. Dejando el mensaje que, en ambas provincias, se debe incluir la minería metalífera en sus matrices económicas.

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina expresó, a Radio Noticias Mendoza, que el sector minero debe cambiar de postura ante la comunidad nacional “a los efectos de llegar a la inmensa mayoría de los habitantes para explicarles cómo es nuestra actividad, cómo se realiza y los riesgos” queexisten en realidad.Entendiendo que lo sucedido en diciembre de 2019 en Mendoza, cuando primero se eliminó la Ley 7.722 que prohíbe, desde el año 2007, a la actividad minera metalífera y luego se ratificó, que “esos errores no pueden volver a ocurrir”. Manifestando que desde AOMA “somos críticos en cuanto a la comunicación. Cuando decimos esto, hay un grado importante de responsabilidad del sector empresario, dado que proyectos mineros pueden haber varios, pero la actividad es una sola” sostuvo.

Bregó que para que haya minería en las provincias que se oponen a este desarrollo invitando a efectuar “un mea culpa importante, dar la cara y hablar con la gente común”. Entendiendo que “la inmensa mayoría de la sociedad quiere saber de qué se trata la actividad, y hay algunos empresarios que no tienen demasiado interés en comunicar”.

Pandemia y Mina Aguilar:

Con relación a los efectos de la pandemia, el dirigente explicó que cayó “fuertemente la producción”. No obstante aseguró que cuando el gobierno nacional “declaró esencial a nuestra actividad, comenzamos a ponernos en marcha, mediante protocolos avalados por el sector empleador, las autoridades mineras y sanitarias, tanto municipales, provinciales como nacionales” comentando finalmente que “la vuelta no fue sencilla y esto derivo en que tengamos que trabajar quizás en un 30% o 40% de nuestra capacidad operativa”. Afirmando que en la actualidad “estamos un poco mejor, de todas maneras, seguimos fuertemente cuidando los protocolos porque para nosotros lo más importante es cuidar la salud de nuestra gente”.

Por su parte, en correlación a los conflictos suscitados en Mina Aguilar, provincia de Jujuy, se refirió al cierre anunciado por la empresa Glencore. Al respecto señaló que él en forma personal “abordé el tema con el presidente Alberto Fernández” acerca de la decisión empresaria.En esa entrevista le explicó al mandatario que los trabajadores sostienen “que ante el argumento de la no existencia de mineral nosotros decimos que no es así”. Aseverando que Glencore “se aprovechó de la situación que nos provocó la pandemia para que automáticamente decidiera cerrarlo”, sosteniendo que ante esta situación “advertirnos que no estamos de acuerdo con el cierre y creemos que puede haber alguna alternativa de explotación y así seguir trabajando” evitando el cierre definitivo.

“De todas maneras, la situación es grave y critica, porque más allá de un proyecto minero hay cuestiones sociales que hay que tener en cuenta. No olvidemos que tenemos toda una población con varias comunidades que viven alrededor del mismo”. Citando como ejemplo que el hospital se encuentra dentro del proyecto, “como otros servicios esenciales, que están dados hoy por la empresa” tales como “la energía eléctrica, la recolección de residuos, el gas o el agua” entre otros. Puso de relieve que “desde AOMA se está trabajando fuertemente para intentar salvar el proyecto, por un lado, y salvar la población”.

Minería en Chubut y Mendoza:

“Nosotros seguimos muy de cerca todo lo que pasa con la actividad en Mendoza como también lo que está sucediendo actualmente en Chubut, porque nos interesa”. Específicamente con el caso Mendoza, reiteró Laplace que “se abordó mal el tema”, ya que la aceptación social no debe “ser producto de una cuenta de almacenero” como lo realizó la clase política en el año 2019. “Las cosas así no se hacen, la gente es merecedora de hablar y analizar con los muy buenos profesionales que tenemos en la República Argentina”, para aclarar sobre esta industria. Resaltando seguidamente que eso “es lo que se está haciendo actualmente en Chubut”.

Inmediatamente destacó que “las reuniones que hubo en Malargüe por el proyecto Potasio Río Colorado y por la minería en Mendoza” considerando que “la gente claramente se está manifestando a favor de la actividad”. El dirigente aseguró que, a su entender, se deben desterrar “las falsas antinomias de que si hacemos minería no vamos a hacer vitivinicultura, agricultura o turismo. Tiene que convivir una actividad con otra, pero para eso hay que orientar e informar acabadamente a la gente para que todo el mundo sepa de lo que se trata”.

Además, en torno al agua que falta en la provincia, dijo en forma contundenteque “a nadie escapa que en Mendoza están en emergencia hídrica desde hace más de una década, y no hay minería metalífera en la provincia”, entendiendo que ese es un argumento insostenible. Al respecto efectuó una mirada crítica sobre este tema que asedia a Mendoza al señalar que “habría que preguntarse cuáles fueron las inversiones que se realizaron para evitar el actual derroche de agua tal como sucede con las acequias que no están impermeabilizadas o con el riego en manto que se efectúa en la absoluta mayoría de las fincas de la provincia” acotó.

El referente de los trabajadores mineros aseguró que el desarrollo de esta actividad significa “darle mejor calidad de vida al pueblo y ampliar la matriz productiva que tiene Mendoza”. Una minería que generaría “nuevas oportunidades pero con los cuidados y controles” a la cual debe ser sometida.

Hizo hincapié que debe estar muy claro que “un proyecto minero no va a salvar a la provincia, acá lo que hay que hacer es compartir con otras actividades industriales”, y entre todas “darle el bienestar que Mendoza necesita”. Para lo que es imprescindible “tener un buen organismo de control para que la sociedad sepa que se está desplegando bien”, los cuales indefectiblemente “demandarán controles participativos de la comunidad”.

Además les expresó a los periodistas que los trabajadores mineros “somos pro-minería porque queremos seguir siendo trabajadores mineros” agregando que eso no significa “querer cualquier minería”. Agregando que “nosotros también agarramos la banderita de querer una minería no contaminante” ya que “tampoco lo queremos”, bregando desde el gremio “por una minería responsable, seria y que no dañe a nadie”.

Por último, y en referencia al proceso que actualmente se desarrolla en Chubut a partir que el gobierno provincial envió a la legislatura un proyecto de Ley para revertir la prohibición actual, Laplace señaló que “se está trabajando muy bien en Chubut para lograr la zonificación. Esto es importante, particularmente para la gente que no tiene ninguna chance de futuro en la Meseta Central” lugar donde se radicaría el proyecto minero de plata y otros minerales.

Destacó que por estos días se debate intentando lograr que se comprenda que “la minería es una alternativa válida, y se está trabajando en ese sentido, por eso no se deben realizar las cosas apuradas y tampoco faltarle el respeto a la gente”, avalando de esta forma el debate multisectorial que se realiza en la Patagonia sobre este tema y de la cual AOMA “no está ajena a este proceso y contribuye con su opinión” para lograr consenso social para esta industria.

