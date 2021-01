Laplace dijo que en Chubut se “debate apostar al desarrollo o sentenciar a la postergación”

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXXX / Caleta Olivia / 26-01-2021 / ISSN 2422-7226

En declaraciones a la prensa regional de la provincia de Chubut, Héctor Laplace se refirió al significativo impacto económico y social que podría darle a la zona de la Meseta Central y la provincia la puesta en marcha del proyecto Navidad.

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina explicó, en esta oportunidad, el rol institucional del gremio, la perspectiva en torno al derrame económico que se imprimiría en la región y la demanda de mano de obra calificada para el proceso de industrialización.

En una entrevista concedida al programa “En Línea” que se difunde por LU 4 de Comodoro Rivadavia fue consultado acerca de cómo interpreta la entidad gremial lo que sucede actualmente en torno al debate minero que se está produciendo en la sociedad de esta provincia patagónica, en el marco del proyecto de zonificación Minera. Al responder, Laplace fue contundente al decir que “sabemos muy bien lo que pasa actualmente – en Chubut – por eso desde AOMA celebramos esta alternativa de diálogo que abrió el gobierno de la provincia”. Al mismo tiempo, recordó a los periodistas que “nosotros hace más de un año que estamos en contacto con representantes de la provincia, particularmente, con Martín Cerdá, ministro de Hidrocarburos y Minería de la provincia” poniendo de relieve que “cuando recorrimos la meseta mantuvimos reuniones con los Jefes comunales y con nuestra gente que trabaja en el proyecto Navidad”.

Consultado sobre la demanda de mano de obra calificada desde la industria minera y el rol de la entidad sindical en la capacitación de futuros trabajadores en torno al proyecto Navidad, Laplace aseguró que “fundamentalmente los primeros beneficiados – si se aprueba el proyecto de Ley de la zonificación – indudablemente serán los jóvenes y la gente de la Meseta Central”. Especificó que la asimilación de conocimiento “será una prioridad” dado que “se van a tener que capacitar” para obtener nuevas oportunidades laborales. Siendo a la vez el final para que “muchos de ellos emigren por falta de alternativa laboral” a otras ciudades. Consideró que es elemental la capacitación de mano de obra local, la que se “ampliará también a las localidades vecinas y a todo Chubut”, lo que significa una tarea esencial que demandará mayor previsión a los efectos de que éstos “sean los futuros trabajadores del proyecto”.

Reflexionó, en torno a la construcción de un proyecto minero metalífero, diciendo que “un proyecto minero no es un quiosco”. Agregando seguidamente que “un emprendimiento minero en la obra civil – que duraría – por lo menos tres años y demandaría alrededor de 5.000 trabajadores abocados a la construcción”. Explicó que mientras eso sucede, “habrá que empezar a capacitar a quienes” desarrollarían tareas mineras. En ese sentido, hizo mención a lo que dialogó con Leonardo Bowman, jefe comunal de Telsen, “quien construyó un colegio espectacular; siempre con visión de futuro, con salas de capacitaciones absolutamente nuevas”. De la misma manera, destacó que en diálogo con Genaro Pérez, Jefe comunal de Gastre, “también hablamos sobre que la capacitación en la minería no para, es permanente”.

Alertó que, de concretarse este proyecto minero en la Meseta Central, el mismo será “de un impacto socio económico sin precedentes en la provincia” como consecuencia del movimiento que impactará en la zona. Aseguró que, durante el proceso de construcción, “la demanda de insumos básicos será impactante” para cubrir las necesidades de cinco mil trabajadores en obra. Relató, a modo comparativo, que durante la construcción de Minera Alumbrera durante el año 1995, en la provincia de Catamarca “el pan se debía traer desde Tucumán” dado que las ciudades lindantes no se prepararon para este fenómeno temporario. Reflexionando que “en estas cuestiones de previsión hemos aprendido a través del tiempo, y esto es lo que tratamos de llevarle a la gente de la Meseta, la experiencia que uno puede tener”.

Al ser preguntado sobre la predisposición de los comuneros Pérez y Bowman, a los efectos de poner a disposición cada uno de los recursos que tienen en sus respectivas intendencias, aseguró que “ellos están muy comprometidos y absolutamente convencidos que la alternativa minera es la única que tienen para que no pasen a ser pueblos fantasmas”. En ese sentido, ambos “están trabajando muy bien, comprometidos con el proyecto y su gente” para que la actividad minera salga adelante.

En otro párrafo de la entrevista, hizo referencia a su acompañamiento al proyecto de zonificación impulsado por el gobernador Mariano Arcioni, sobre este tema, interpretó quela iniciativa legislativa “no introduce un cambio de ley vigente ni su derogación, aquí lo que se está pretendiendo es zonificar una parte de la Meseta Central donde estaría el proyecto Navidad”. Entendiendo que hoy la sociedad debe debatir si “apuesta al desarrollo o sentencia a la postergación” a una gran parte de la sociedad chubutense.

Respecto al tema del desarrollo de proveedores y su significativa incidencia en el sistema económico regional, reseñó que un significativo número de ellos “no se van a radicar en Telsen o Gastre, seguirán proveyendo desde los parques industriales de Trelew, Rawson, Madryn o Comodoro; dado que habrá un derrame económico que exigirá enormes cantidades de proveedores” quienes a la vez “deberán preparar a gente propia para que puedan proveer a la actividad”.

Al mismo tiempo, el dirigente se refirió a las necesidades de infraestructura básica que requiere un complejo industrial. Al respecto dijo que el arribo de la minería “implica tener agua corriente, energía eléctrica, servicios elementales, caminos y conectividad” eficientes.

En referencia a los “miedos” existentes en algún sector de la sociedad en torno al uso de los recursos hídricos y al impacto ambiental significó que “por el uso del agua, particularmente por el Río Chubut, el emprendimiento está a más de 100 kilómetros de distancia” sin tener ningún tipo de conexión, y en torno al cianuro explicó que “no se va a utilizar” en el proceso. Por último el Secretario General de AOMA significó que es primordial “informar acabadamente a la gente y particularmente a la que va a estar cercana al proyecto” acercade cuáles “son los pro y contras que tiene como cualquier otra actividad industrial. No hay otro camino” para tener licencia social, especificó.

Representación de AOMA en Chubut:

Acerca de la presencia institucional de AOMA en esta jurisdicción, el referente de los trabajadores mineros, a nivel nacional, explicó que “hace un tiempo hubo una seccional que representaba a los compañeros que estaban en las canteras de la zona de Sierra Chata y en el Parque Industrial de Puerto Madryn”, que es donde se hace el corte de estos pórfidos. En aquella oportunidad, la cuestión no prosperó dado que “lamentablemente, la gente optó por no afiliarse, no querían representación”, ya que para ellos “era más importante andar bien con el empleador que con el sindicato”.

No obstante esta apreciación, admitió que AOMA posee diálogo permanente con trabajadores de la zona Atlántica de la provincia, de la Meseta Central, con los jefes comunales y representantes del gobierno provincial. Aseverando que el gremio de los mineros “tendrá su representación si este proyecto de zonificación prospera” finalizó.

Año - Edición -