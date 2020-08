Los dueños ocultos del mar

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXIX / Caleta Olivia / 29-08-2020 / ISSN 2422-7226

Por: Runachay Fauna

Especial Invertebrados Marinos: ¿a quiénes protegemos cuando hablamos de cuidar nuestros océanos?

En esta columna ya hemos escrito un poco sobre mamíferos, peces, y últimamente algo sobre aves. Pero nos falta un grupo que es incluso más diverso que todos los anteriores juntos. De hecho, estos animales constituyen el 95% de los que habitan nuestro planeta y debido a su enorme biodiversidad seguimos encontrando nuevas especies año a año. ¿Ya saben a quiénes nos referimos?

Pulpo Colorado (Enteroctopus megalocyathus) – Foto: Gonzalo Bravo

Hoy les vamos a comentar un poco acerca de los invertebrados marinos, particularmente los que habitan en el mar patagónico.

Para empezar a definirlos tenemos que explicar los términos que hacen referencia a su forma de vida: los invertebrados marinos pueden ser de vida libre, es decir, se mueven en la columna de agua o en el fondo marino; o sésiles, que son los que se adhieren al sustrato en un lugar fijo y desarrollan su vida ahí (o al menos alguna etapa). Pero no todo es blanco o negro, que sea de vida libre no significa que se mueva todo el tiempo, y que un invertebrado sea sésil no significa que no pueda trasladarse adherido a un caparazón o a una ballena, como los percebes. Algunos invertebrados marinos son solitarios, mientras que muchos viven en forma agregada formando parches o bancos.

Balanus incrustados sobre moluscos bivalvos del género Mytilus. También podemos verlos incrustados en rocas u otras superficies como los cascos de los barcos – Fuente: Pixabay

Algunos también pueden ser comensales de otros invertebrados, como los cangrejos ermitaños que utilizan las conchas de caracoles abandonadas como protección y casa. En esta relación de comensalismo, el cangrejo se beneficia sin perjudicar al caracol que ya ha abandonado su concha. Otros en cambio pueden ser parásitos de vertebrados e invertebrados, como por ejemplo los balanos que, además de adherirse a superficies de objetos, se adhieren a otros animales como las ballenas.

Cangrejo Ermitaño (Pagurus bernhardus) – Fuente: Drow Male

Para tener una idea de la gran biodiversidad y abundancia de invertebrados que existe en las costas del Mar Patagónico, un estudio recopiló una lista de 3100 especies registradas para la zona. Se calcula que éstas serían menos de la mitad de las especies de invertebrados que quedan por descubrir en nuestro mar.

Ahora, para hacerlo más concreto, vamos a ver un par de ejemplos de los grupos más importantes:

Esponjas

Pertenecientes al grupo denominado técnicamente Porifera, son mayoritariamente marinos, sésiles y están formados por un agregado de células, es decir no tienen tejidos verdaderos. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema de poros, canales y cámaras que generan corrientes de agua.

Género Clathria – Foto: Gonzalo Bravo

Cnidarios

Son animales acuáticos, principalmente marinos, entre los que se encuentran las conocidas medusas, las anémonas y los corales. Presentan unas células características del grupo, denominadas cnidocitos, que contienen estructuras urticantes que pueden llegar a ser de importancia médica para los humanos.

Anémona Punteada (Parabunodactis imperfecta) – Foto: Gonzalo Bravo

Moluscos

Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos (insectos, arácnidos, etc.), e incluyen formas tan conocidas como las almejas, mejillones, ostras, calamares, pulpos, babosas y una gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Están presentes en la mayoría de los hábitats: agua dulce, marinos y terrestres.

Vieira Tehuelche (Aequipecten tehuelchus) – Foto: Gonzalo Bravo

Crustáceos

Los crustáceos dominan los mares, como los insectos la tierra, incluyendo varios grupos de animales como cangrejos, langostinos y percebes. Son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios, como el mar, el agua salada y el agua dulce. Incluso, existen especies viviendo en aguas heladas como las de Antártida y unos pocos han colonizado el medio terrestre, como el bicho bolita (isópodos).

Cangrejo Nadador (Ovalipes trimaculatus) – Foto: Gonzalo Bravo

Equinodermos

Estos invertebrados son exclusivamente marinos, siendo el grupo más grande sin representación en hábitats de agua dulce o terrestres. Viven siempre en el fondo del mar, en profundidades muy diversas. En este grupo se incluyen animales muy conocidos y simbólicos del hábitat marino como lo son las estrellas , erizos y pepinos de mar y ofiuras.

Erizo Desnudo Verde (Arbacia dufresnii) – Foto: Gonzalo Bravo

Todo muy lindo por ahora, pero como siempre, cada vez que hablamos de nuestra fauna tenemos que hablar de cuáles son los motivos que la ponen en peligro. Las mayores amenazas para la biodiversidad de invertebrados marinos están dadas principalmente por la degradación y disturbio de los ambientes marinos debido a la presencia de especies exóticas, del desarrollo urbano en las costas, del establecimiento de puertos operativos y la pesca directa y de arrastre. También, una de las mayores amenazas se relaciona con el uso turístico de varios de estos animales como las estrellas y erizos de mar.

Este artículo es parte de una serie de publicaciones pensadas para que podamos conocer un poco más sobre los animales que se encuentran en nuestro país. Muchos de los animales que habitan en nuestras costas y a veces ignoramos o desconocemos son clave para que los ecosistemas funcionen correctamente, incluso los más pequeños invertebrados.

Desde Runachay Fauna creemos que la mejor forma de conservar nuestros ecosistemas es conociéndolos, por eso intentamos transmitir un poco de lo que aprendimos, porque el conocimiento es universal, pero sabemos que muchas veces no se comparte.

Fuentes consultadas: Bigatti, G., & Signorelli, J. (2018). Marine invertebrate biodiversity from the Argentine Sea, south western Atlantic. ZooKeys, (791), 47.

