Dra. Marina Alonso: Personas mayores en tiempos de pandemia

Año 7 / Edición XXX / Santa Cruz / 19-07-2021

Durante el programa radial “Kuky de la tarde”, transmitido los días martes a las 18hs por la 107.5 y destinado a adultos mayores con un enfoque en salud, se planteó buscar respuesta a uno de los interrogantes que nos ha dejado la pandemia. La consigna abordó el actual contexto de emergencia sanitaria desde la percepción de uno de los actores sociales más damnificados: Las personas mayores, cuestionando la manera en que les ha tocado vivir el encierro, las formas para sobrellevarlo, su apreciación de un futuro incierto y quienes son aquellos que cumplen, o deben cumplir, el rol de acompañarlos durante el actual aislamiento social.



Al respecto, Marina Andrea Alonso, aportó su punto de vista nutrido por su desempeño profesional como médica psicoanalista y apuntando a su experiencia personal como miembro del grupo afectado “a mí me da la impresión de que es mucho más difícil para los niños y para los jóvenes que para nosotros, que como dice Serrat en su canción Llegar a viejo: ‘si no menguara el entusiasmo sería tan difícil llegar a viejo’ ”. Con esto resalta “tenemos mucha más capacidad de estar con nosotros mismos y menos necesidad del mundo exterior, de consumir, de ir al cine, de ir al teatro, de salir, de reunirnos. Estamos mucho más para adentro, por edad, que cuando éramos jóvenes.”



También postula una dualidad positiva y negativa de esta situación “Me parece que esto es lo que podemos rescatar como positivo, que en este tiempo tan largo ya, de encierro, hemos tenido ocasión de mirarnos, de hacer otras cosas, de sentir el paso del tiempo” afirma “yo diría que lo negativo, lo amenazante, es que nos encontramos más de cara a la muerte por el encierro, porque la muerte está más cerca”. Cierra su alocución diciendo “la verdad es que la amenaza está todo el tiempo en el aire, y esto es lo más angustiante, esto es lo que nos pasa en realidad, no es tanto el encierro, no es tanto no salir, sino que el afuera se volvió hostil”.



“Entonces, insisto en que nos cuesta menos que a los jóvenes, pero también es cierto que no tenemos la vida comprada como creen los jóvenes, o como sienten los jóvenes, porque tienen toda la vida por delante… y para nosotros ‘toda la vida por delante’ son diez años con suerte o a lo mejor diez horas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos cuesta más” afirma Alonso.



Continúa diciendo con certeza “es cierto que una de las cosas más pesadas de la cuarentena es que uno se va metiendo tan para adentro ahora, en el mal sentido, va perdiendo el vínculo, el lazo social, entonces le cuesta llamar. Está pendiente de si lo llaman, quien lo llama y quien no, está como con resentimiento mirando si se acuerdan de que uno existe en vez de salir a llamar, en vez de darse cuenta de que a todos nos está pasando lo mismo”.

Finalmente aludió a la necesidad que prevalece, llegada cierta edad, de aprender a perdonarnos nosotros mismos “todos cometemos errores y este es nuestro tiempo de mirar con amor los errores que hemos cometido…”. Y como reflexión agrega lo difícil de rever los errores del pasado y lo imperioso de despedirnos de él “Es duro mirar que me equivoqué a los 50, que me equivoqué a los 60, que hice cosas que hoy no haría. Porque claro, la sabiduría siempre viene después y encima es intransferible, es la de uno. Entonces, lo mejor que podemos hacer es despedirnos cariñosamente de nuestro pasado”.

