Amor Propio Showroom

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición L / Caleta Olivia / 06-12-2021 / ISSN 2422-7226 Por Fiorella Busellato para el Observador Central

Esta semana les traigo una entrevista hermosa, realizada a una diseñadora de Caleta Olivia. Continuando el camino de conocer, difundir y valorar a nuestros emprendedores.

Natalia López, es diseñadora de nuestra localidad, quien comenzó su vocación desde muy chica cuando un 6 de enero le regalaron dinero y decidió comprar tela para hacerse un vestido “recuerdo con mucho amor el momento cuando comencé y lo veo como un quiebre, fue cuando tenía 13 años que los reyes magos me trajeron plata de regalo y con esa plata me fui a comprar una tela y me hice mi primer vestido a mano. Lo corté, vi la tela, me encantó, le hice hasta los ojales de los botones a mano. Y en ese momento empecé…” Mientras me contaba acerca de sus inicios la interrumpí al preguntarle si se acordaba como era su primer vestido y que lo detalle, también le pregunté si aún lo conservaba “Lo perdí cuando mis papas vendieron una casa, en esa mudanza. Era todo bordo, estampado de margaritas blancas con los centros amarillos, largo, porque bueno yo me caracterizo por usar siempre vestidos largos y tenía una fila adelante de botones con forma de florcitas… cada vez que lo recuerdo me da nostalgia, amor, agradecimiento”. Y agregó “en mi casa no era que mi mamá tenía máquina de coser, o sea nada que ver con la costura… Después me enteré que tenía una abuela, mamá de mi mama que cosía porque viste que todo de algún lado viene. Así arranqué, me gustaba la innovación, imagínate un lugar como Caleta hace 30 años, era totalmente diferente a lo que es hoy y a la diversidad que hay hoy. Así es que a lo largo de toda mi adolescencia me hice la ropa, le hacía también los vestidos a mis amigas en la adolescencia. Después cuando mi mamá vio que me gustaba ella me ayudaba un poco, y una tía que tenía máquina de coser que también me ayudaba”.

Luego de esto continuó contando algo muy lindo respecto de su camino de vida “Yo creo que las personas estamos destinadas, tenemos que escuchar esa vocecita y creo que ahí comienza la magia. Y en realidad fue también por una necesidad, de niña y adolescente era muy gordita y no encontraba ropa linda, hace veintisiete… veintiocho años atrás porque estoy a punto de cumplir 40, era otro mundo muy distinto, si tenías un cuerpo más grande tenías que ponerte jogging y en ese momento dije ‘yo no quiero vestirme de esa manera’ así que encontré la estrategia de hacerme mi propia ropa. Fue muy transformador para el resto de mi vida también, y eso a lo largo del tiempo fue poniéndole un sello a ‘Amor Propio’”. Pensar que ahora estamos viviendo un proceso de cambio, que los adolescentes pueden vivir con mayor libertad, teniendo muchas posibilidades de optar. Los prejuicios y estructuras sociales que nos oprimieron por mucho tiempo ahora están poco a poco desapareciendo, claro que queda aún por avanzar como sociedad pero que estos cambios se vayan percibiendo permiten una vida social diversa e inclusiva.

Nati me contó que al terminar la secundaria en el colegio Industrial N 1, EICO se inclinó por la docencia, estudió, se recibió y es profe de química hace 20 años. “Siempre estuvo latiendo la semilla del diseño de la moda, aunque también era difícil decir en esos años voy a estudiar diseño, era una carrera que decías bueno algo tenes que estudiar para trabajar y fue ahí que opte por la docencia” y después de diez años realizó un curso de corte y confección en el centro integral de la mujer, “después de eso, en el año 2007 sin saber lo que era una cápsula dije ‘voy a hacer el lanzamiento en un desfile’. Así que organicé y realicé el desfile en el Centro Cultural el 8 de noviembre de ese año, lo que resultó ser muy sorpresivo para mí, porque fue el primer desfile realizado en el centro cultural. Y fue como una explosión, se vendieron todas las entradas antes, ya no entraba más gente… Ese hecho también fue como un punto de inflexión y pensaba ‘wow esta gente está confiando en mi’ pero porque entiendo que había marcado una tendencia en mi manera de vestirme… y bueno a partir de ese desfile todo explotó, y a la gente le encantó, si no me equivoco eran como veinticinco modelos, tres pasadas toda colección de noche”. Luego al poco tiempo posterior al desfile me contactan las chicas de ‘Alma boutique’ que era un local de indumentaria femenina ubicado en la ‘Galería Jardín’ y me propusieron vender mi ropa ahí… Y me di cuenta que podía vivir de esto”, Natalie destaca también que su primer punto de venta fue en Del Pilar.

Desde el año 2007 en adelante fue haciéndose cada vez más conocida a través de sus diseños, en su primer showroom el cual estaba ubicado en el centro, me comentó “comencé haciendo todo tipo de ropa, blusas, faldas, vestidos de día, de todo. Lo que nunca hice fue pantalones. La impronta por lo general son vestidos largos y estampados. En el año 2018 hasta que nos mudamos a este nuevo local que es propio dije ‘me quiero dedicar solo a los vestidos de fiesta»’. Vio como una meta solo enfocarse en ese tipo de vestido, como una posibilidad de poder perfeccionarse y seguir creciendo como marca.

Bien, ahora les quiero contar un poco acerca de cómo es el showroom, para quienes no lo conozcan aún. Primero contarles que esta ubicado sobre la calle Ecuador 1341, abajo hay otro emprendimiento de Natalia, una chocolatería y en el primer piso, siempre con cita previa subis al showroom por una escalera divina, la cual compartió que la pensó para una producción de fotos, a su vez se puede apreciar una araña preciosa de vidrio que fue la primera que tuvo cuando abrió su local en el centro en el 2007 como dije antes, la cual ahora ilumina la parte de descanso de la escalera donde también hay espejos. Su interior es todo blaco con detalles de interiores en plateado, dos arañas en el techo de cristal a lo largo del salón y al final se encuentran exhibidos diferentes diseños de vestidos de noche.

También se pueden apreciar dos vestidores y percheros con vestidos de muestra que se encuentran a la venta, con la diferencia que están aptos para modificar dependiendo la altura y cuerpo de cada persona.

Respecto a las citas previas para acordar cómo va a ser el vestido ya sea de la egresada, quinceañera o novia, se pactan distintas citas. En la primera se acuerdan las características y estilo del vestido y por supuesto tipo tela y color, para la siguiente ya se presentan a la clienta tres propuestas distintas, es decir bocetos de acuerdo a los requerimientos, gusto y estilo de lo hablado en la primera. “Lo que hacemos es trabajar sobre una idea y básicamente yo siento que hacemos realidad los sueños a la hora de vestirse”. Los insumos para sus diseños los compra en Buenos Aires. Natalia viaja exclusivamente para realizar la compra de las telas porque considera que la elección tanto del color, calidad y tipo de tela es “todo un arte para lograr un vestido”, entendiendo que cada modelo se confecciona a partir de diferentes telas para llegar al tono perfecto. “En eso consiste diseñar, el arte de crear y el respetar la cuestión estética que está dada en la indumentaria y hacer que la foto final sea un éxito”. En cuanto a la temporada de vestidos para egresadas inicia en vacaciones de julio, en un año normal, sin contexto de pandemia, hacen 60 vestidos por año. Este año se terminó por definir la realización de los egresos con muy poco tiempo, es por eso que en solo tres semanas “Amor Propio” llegó a realizar 25 o 27 vestidos para egresadas.

“Estoy muy agradecida de poder tener este tipo de trabajo en donde todo es festejo, alegría y todo positivo. Poder estar ahí en esos momentos es una bendición. Las acompaño ese día y las voy a vestir en el caso de que estén en un hotel, por ejemplo en el caso de una novia. El pago más grande es poder ver la cara de esa mujer que se está viendo cómo quiere verse con el vestido que quiere para cumplir ese sueño. Entonces ser parte de eso… Es un privilegio”.

Por último para terminar le hice dos preguntas a Nati, una sobre su estilo, si lo podía caracterizar, a lo que su respuesta fue “mi estilo es alegremente distinguido” y la que siempre hago a mis entrevistados, su concepto de belleza “es amor propio”. No hay nada que agregar a este cierre. El mensaje es el de siempre uno tiene que valorarse, conocerse y simplemente ser, ser uno ser auténtico y fiel a lo que llevamos dentro para poder exteriorizar y eso se logra con amor propio como cerro Nati. ¡Hasta la próxima semana!



