Cristian Peña: “El Rugby, no es como los otros deportes, tiene sanciones ejemplificadoras ante la violencia”

02-12-2020

Luego de los hechos acontecidos de carácter público y nacional que tienen que ver con comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales, la Unión Argentina de Rugby emitió un comunicado en el que afirmó que “repudia enérgicamente” los comentarios publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes. Si bien las publicaciones de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron hace, al menos ocho años, las mismas tienen un alto contenido racista que fue muy repudiado en las redes y que obligó “en carácter de urgencia” a una reunión de la Mesa Directiva.

En este aspecto, quisimos saber qué opinión tenia al respecto sobre los últimos acontecimientos acaecidos a nivel nacional, Cristian Peña, quien es un referente del rugby en Caleta Olivia y uno de los que fomento y trabajo por el rugby femenino en la zona.

¿Cómo comenzó tu vida en el rugby?

A los 10 años empecé a incursionar en el rugby, en el Club San Jorge de Caleta Olivia, en ese momento demandaba una cuota de sacrificio porque tenía que caminar mucho para llegar al club. Hacia muchos deportes, pero el que me impacto fue el rugby.

¿Por qué?

Creo que tuvo que ver el abrazo que te dan los clubes cuando llegas, el recibimiento, la captación, la capacidad de contención…

¿Hoy en día, cuál es tu función dentro del rugby?

Toda la vida estuve incursionando en el rugby, desde el entrenamiento, desde el juego, desde el arbitraje. Hoy me encuentro con un proyecto municipal que se ve solapado por la pandemia, que está abocado a divisiones infantiles, femeninas, juveniles y mayores. Tratando de expandir el deporte y hacerlo cada vez más fuerte. Hay muchas cosas que trascienden positivamente desde el rugby como es el caso de Aylen Fernández que es de acá y nos representó en Los Pumas.

Luego de los últimos hechos acontecidos por parte de jugadores que tuvieron expresiones xenófobas y que, desde la Unión Argentina de Rugby resolvieron suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional. ¿Que pensas al respecto?

Lo que pienso es que tener retroactividad sobre una conducta de adolescentes en un marco que también se ve trastocado por el fallecimiento de Maradona, porque a raíz de ello surge todo, estos pibes en su etapa de adolescencia twitearon unos mensajes, a los cuales los repudio totalmente como repudio cualquier acto en que se vea reflejada la violencia en todas sus facetas, entonces, la lectura que hago yo sobre la UAR es positiva. El deporte en sí, tiene en su naturaleza un procedimiento muy rígido, que no lo tienen otros deportes, porque uno de los valores que se resalta en el rugby es el respeto. Que la UAR haya puesto el ojo en esos twits no me parece fuera de lugar como tampoco lo hicieron con el caso de los chicos de Gesell. Por ello estoy a favor de la Unión Argentina de Rugby sin importar la talla de los jugadores. Pero déjame aclarar que, el deporte en sí, no tiene nada que ver con lo que paso, no tiene nada que ver con lo que sucedió en Gesell y no forman parte de las herramientas de construcción de esta disciplina.

¿Crees que la falta de profesionalización del deporte hace que se vea elitista, xenófoba, etc?

Eso paso toda la vida, desde que yo era chico se lo veía a este deporte como elitista y yo siempre fui de una condición muy baja, me parece que son prejuicios que ya dejaron de tener valor y todo esto tiene que ver con una cuestión política. Alguien rebusco en el pasado de Matera que es el capitán y lo quiso involucrar porque quizá no mostro un reconocimiento hacia Maradona, con lo cual estoy seguro que se le hizo el debido reconocimiento internamente. Esa es otra de las realidades que se desconoce del rugby, no muestra a los cuatro vientos sus emociones. El rugby es un deporte muy disciplinado, por eso me parece que hay una inyección de mala intención en todo esto.

¿El rugby a nivel local como lo ves?

A nivel selección se venía haciendo un trabajo interesante. El club San Jorge venia de una renovación y a nivel Unión Austral de Rugby se ha trascendido. La UAR tiene muy bien visto al Club San Jorge por la cantidad de jugadores que tiene, por cómo trabaja y por el desarrollo que lleva adelante.

Finalmente… ¿para vos, que le hace falta al rugby caletense?

Creo que no hay que encapsularlo tanto. El Club ya tiene 32 años y con un gran trabajo hecho en toda su trayectoria. Se pudo tener un lugar confortable y ser una de las instituciones que más ha progresado dentro de la localidad.

