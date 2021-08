AYLEN FERNANDEZ: De jugar en San Jorge Rugby Club a ser una de Las Pumas

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXXIII / Caleta Olivia / 09-08-2021 / ISSN 2422-7226 Por el equipo editor del Observador Central

Aylen Fernandez tiene 24 años, vivió muchos años en Caleta Olivia, donde incursionó en distintos deportes hasta conocer el rugby femenino. Pasión y decisión la llevaron a perfeccionarse y ser una deportista de alto rendimiento. Como todo esfuerzo tiene su recompensa, hoy es jugadora profesional de rugby femenino en la Selección Nacional de la UAR (Unión Argentina de Rugby).



En diálogo con el equipo del Observador Central nos introduce en los conocimientos de un mundo nuevo, la vida de un deportista de “alto rendimiento”. Nos cuenta su paso por diferentes actividades deportivas de trabajo en equipo, y el momento en que conoció el rugby. Ante la pregunta por la presión de ser referente de una localidad chica y de la Patagonia responde: “ser representante de la Patagonia no me pesa, es más, lo disfruto”.

Relata que todo pasó rápido, a dos meses de comenzar a entrenar en el San Jorge RC de Caleta Olivia, recibió la convocatoria para ser parte del plantel de la URA (Unión de Rugby Austral), “Fue una experiencia hermosa”, pero luego por temas de estudio, y amor, se fue a vivir a Córdoba donde trabaja, estudia y entrena en el UNC (Universidad Nacional de Córdoba); allí “Se fueron dando las cosas, entré en la selección cordobesa (2018), ese mismo año salimos campeones con el club, al otro año, en julio, viajé a Nápoles y en noviembre tengo mi primer presentación UAR”, agrega “En 2019 fuimos campeones nacionales con el club, y bueno… ahí empezó mi carrera más de selección”. Continúa comentando que por la pandemia se paralizó todo el año pasado hasta que en noviembre fue al sudamericano “Valentin Martinez Nin” porque siguieron entrenando vía zoom de Lunes a Viernes, como marca la UAR.

Le consultamos sobre las exigencias que implica ser una deportista profesional, con relación a aquellos que lo hacen por hobby “Yo esto lo tomo como un trabajo, entreno cinco o seis horas por día, y desde que me levanto todo es rugby”, aclara que no deja de disfrutarlo, no lo siente un sacrificio. Siempre está preparándose para participar donde la convoquen “Ahora estuvo el repechaje de los juegos olímpicos en Mónaco y no quede en el proceso, hubo un proceso de medio año y no quede en ninguna concentración, y bueno, ahora esperando la reunión donde van a decir que va a pasar esta mitad de año”. Al mencionar el tema económico comenta, “La unión me da zapatillas y ropa por año, más la obra social, pero monetariamente solo recibo apoyo de mi sponsor oficial ‘mi papá’ (risas), y aparte trabajo pintando departamentos, hago lo que sea para estar bien y cubrir las necesidades”, “Me recibí como árbitro también, todo suma”, agregó.

Mi papá, mi fan y mi sponsor

En referencia a los juego olímpicos y la presión por el rendimiento de los atletas, le consultamos por el manejo de la frustración, sobre esto nos dice “Siendo un deportista de alto rendimiento manejas la frustración todos los días y muchas veces al día, porque todo el tiempo tenes algo para mejorar, y creo que ahí está la manera de manejarla, de decir ‘buenísimo tengo esto para mejorar’, tengo todavía para laburar, y es lo que me mueve todos los días a levantarme a las seis de la mañana”, y agrega “ a eso hay que tratar de darle la vuelta digamos, a todo, no verlo del lado malo sino tratar de siempre verlo del lado bueno y que eso sea la motivación a moverte. Si, yo me frustro todos los días, pero peleo con eso todos los días. Creo que el apoyo psicológico, más allá del de un profesional, familiares y del Estado, ya sea económicamente o preguntándote si necesitas algo, es esencial también”.

Como joven de la localidad, le pedimos un consejo para aquellos que se inician en el deporte: “Yo creo que se tienen que aferrar a lo que los empezó a mover, eso que les hizo ruido en la panza y seguir”, prosigue “el crecimiento es caos, y nunca es lineal, sube y baja todo el tiempo y vas a tener el peor día de tu vida y vas a tener el mejor día de tu vida” pero afirma «nunca vas a perder más de lo que vas a ganar, cada logro que hagas creo que va a ser mucho más valorable, es parte del crecimiento, de estar en caos y pasarla mal a pasarla bien, y si pasa eso es porque calculo que estás yendo por el lugar correcto”.

Mi equipo hoy, UNC

Le consultamos cómo se sintió al volver al club como una referente, y nos comenta: “Es raro, al principio no te conocen y al visitarlos en sus entrenamientos se comienza a pasar la información y, yo creo que es la idea también, ven a alguien ahí que es de la Selección Argentina, y todo el adorno que le quieras poner, y ven que no es una persona inalcanzable”. A partir de una experiencia personal y con mucha humildad concluye su idea al decir: “Uno va por la vida pensando que no hace nada y marca personas y está buenísimo eso”.

Cerrando la entrevista, indagamos sobre su opinión acerca del prejuicio que ensombrece al rugby como deporte: “Yo creo que el deporte no es el violento, sino las personas, es obvio que las personas que hacemos rugby estamos preparadas realmente para recibir golpes, yo me entreno para poder pasar lo mejor posible cuando me golpeen en la cancha, es totalmente lícito, ¿no?” por otra parte “Somos unas personas que estamos entrenadas para eso, obviamente tenemos una preparación física, pero el deporte no es violento, yo no voy a entrenar para golpear gente en la calle, yo voy a entrenar para jugar al rugby, no tiene nada que ver el tipo de persona (que uno es) con el deporte en sí”.

Aylén termina la entrevista invitando a todos los jóvenes a probar el rugby, que las chicas prueben, destaca que el juego en equipo tiene un plus, un apoyo psicológico porque sabes que no estás sola, “es necesario potenciar el deporte local para participar en los regionales, se necesitan juveniles, vayan a cualquier club, están el San Jorge o Zorros en Caleta, pero busquen cualquier club en cualquier lugar para que los clubes se desarrollen”. Agrega: “Sueño con que los jóvenes no tengan que irse de Caleta para recibir una convocatoria, si bien hoy pertenezco al club UNC , y desde allí fui convocada a la selección, yo me pongo la camiseta del equipo del que formo parte pero me gustaría que no tuvieran que irse de la localidad para ser convocadas, es necesario el desarrollo de los clubes, de todos los deportes” concluye.

Momento del inicio de mi carrera de selección

