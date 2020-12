«La gente no muere por Covid»

ISSN 2422-7226

Ana María Oliva doctora en Biomedicina, Master en Ingeniería Biomédica, Ingeniera Industrial y apasionada por la vida.

JMF: ¿Qué es la biomedicina?

AMO: Es el estudio de la medicina que engloba otras visiones, la bioquímica, la biológica, y también la tecnológica (ingeniería biomédica)

JMF: ¿Se estudia esto en España?

AMO: Sí, hay varias universidades. Yo estudié en Barcelona, el Master que ofrecían de forma conjunta la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Al principio solo había Master, ahora ya hay también grados.

JMF: ¿Cómo ves la pandemia ahora?

AMO: Igual que la vi al principio: como una gran estrategia geopolítica, organizada muy cuidadosamente desde hace muchos años. Algo que no tiene nada que ver con la salud, sino con redireccionar a la humanidad a una situación totalmente distópica en la que nos convertimos en puros esclavos del sistema. Por otro lado, esta situación está llevando a mucha gente a despertar a una realidad que no sabíamos que existía y, a la vez, a darnos cuenta de qué nos hace humanos. Hay una verdadera ola de despertar de consciencias en este momento. A veces lo comparo a cuando estás durmiendo y de repente alguien enciende la luz: al principio los ojos duelen. Luego te vas acomodando y empiezas a ver… lo que te gusta y lo que no te gusta. Los matices, las posibilidades….

JMF: ¿Una estrategia? Pero hay un virus maldito que ha aparecido sin más y que esta dando mucha guerra… ¿no?

AMO: Bueno, eso es lo que nos han contado. la realidad es que (bajo mi entendimiento de la vida y de la salud), la enfermedad nunca viene de fuera. Es el estado de tu terreno (el pH de tu cuerpo, el nivel de toxicidad acumulado, el estrés, el estancamiento fruto del sedentarismo) el que permite que esos «gérmenes» germinen o no. Por más poderosa que sea una semilla, no crecerá si el terreno no es el adecuado. Sabemos que los virus son constructores de vida, están por todas partes, incluido nuestro genoma, son mensajes y mensajeros que permiten la comunicación entre células, entre individuos, con la tierra… Mi manera de comprender esta realidad es que se nos ha vendido desde hace muchos años un paradigma en el que hay enemigos contra los que luchar. Enemigos en forma de países, de personas y de microorganismos. Hace mucho tiempo comprendí que, si el 90% de nuestras células son bacterias es porque la vida tiene que ver con la colaboración, la cooperación, la simbiosis. No con la competencia ni la predominancia del más fuerte. Para mi, los virus no causan ninguna enfermedad, puesto que la enfermedad surge de dentro no de fuera. Pero han preparado muy bien a la sociedad para «creer» (como si estuviéramos en una película de Hollywood), que «todos vamos a morir». Incluso, aunque creyeras que hay un virus, los datos de mortalidad de este año no son diferentes a los de años anteriores, excepto en el mes de marzo, en el que hubo un pico del que se podría hablar mucho también…

JMF: Y, ¿eso de la segunda hola en toda Europa?

AMO: Si te refieres a los números de «casos» tendríamos que definir las palabras. Fíjate que al principio, una pandemia se contaba por el número de muertos. Luego lo cambiaron y fue por el número de enfermos (con síntomas). Luego pasaron a ser «contagiados», tengan o no tengan síntomas. Luego solo «casos», es decir, personas que dan positivo en una PCR, en un test de laboratorio, independientemente de que sean enfermos o no. La cuestión es ¿qué fiabilidad tiene este test? ¿realmente que una persona dé positivo en el test significa que es un «caso»? La respuesta es que el test no tiene capacidad de diagnóstico, y que por encima de 30 ciclos (parámetro técnico de uso del test), siempre va a dar positivo. Por tanto, con el test tu puedes jugar a voluntad con el número de «casos», según te interese. ¿Que más casos implica que te van a dar más dinero? Pues hacemos más tests, y ponemos un número de ciclos más grande, y así todo el mundo sale positivo. Abogo porque la segunda ola en toda Europa es una ola de despertar y de consciencia…

JMF: ¿Qué quieres decir de despertar? Hay ingresados y hay UCI’s y hay muertos…

AMO: Siempre hay ingresados en las UCIs y siempre hay muertos. En España, en promedio, mueren unas 1200 personas cada día, por causas diversas. La muerte es parte de estar vivo. La cuestión es la causa de la muerte. Si no se hacen autopsias, no se puede certificar. Actualmente se están considerando muchas muertes como muertes «por COVID», sin tener una autopsia, que es lo único que podría asegurar la causa. Sabemos, porque ha sido denunciado por mucha gente, que personas que han muerto de infarto se les ha clasificado «covid». Por otro lado, hay una desatención tremenda en los centros de atención primaria, lo cual ha producido una mayor afluencia de gente a urgencias. Se han postpuesto cirugías y tratamientos a personas con otras patologías que realmente lo necesitaban… Sin autopsias no hay forma de saber de qué ha muerto la persona. Y las autopsias se prohibieron. ¿por qué? ¿qué razón había para ello? Esa es la gran pregunta. Y otra cosa, cada año las urgencias colapsan por la gripe… pero eso no ha salido habitualmente en las noticias, o la gente no le ha prestado atención… Ahora, las urgencias no están ni con mucho, colapsadas.

JMF: Es muy chocante lo de las autopsias, ¿por qué piensas que no se ha hecho casi?

AMO: Porque la gente NO muere por Covid. Muere por otras causas, entre ellas la iatrogenia. Si no hay autopsias, podemos hacer creer a la gente lo que queramos. Podemos inventar el relato que nos interese.

JMF: Pero ¿hay virus?

AMO: Hay virus por todas partes. El 100% de tu genoma es bacterial y vírico. En cada litro de agua de mar hay 10.000 millones de virus… Ahora, virus SARS-COV 2?? Haberlo, haylo, al menos yo he leído una patente del virus, y una posible secuenciación. Otra cosa es que ese virus pueda hacer algo o no. No hay posibilidad de que un virus de murciélago sea «leído» por un humano, a no ser que esté modificado genéticamente, porque hay una barrera trans-especie que protege estos cruces. Mi visión es que los virus se activan dentro del cuerpo, son cadenas de ADN/ARN que, en ciertas condiciones (es decir, según como esté el terreno), se activan para poner en marcha mecanismos de recuperación del equilibrio. Por eso, cuando estás muy estresado te sale un Herpes (que es vírico). Hay muchos coronavirus en animales y en humanos. Eso no significa que sean la CAUSA de la enfermedad. Es como culpar a los bomberos del incendio porque los encuentras allí…

JMF: ¿Existe el SARS-COV2, salió de Wuhan, se sintetizó allí, se contagia, ha sido causante de multitud de muertes, su contagio se previene como dicen?

AMO: No. Wuhan es un laboratorio de alta capacidad, financiado por Europa y EEUU (Fauci), donde también se sintetiza el adenocromo…

JMF: ¿No? ¿Qué hay entonces?

AMO: Hay un plan muy grande. Hay un atentando continuo contra la salud de las personas con medidas que van en contra de la propia salud.

¿desde cuando una supuesta patología respiratoria se va a mejorar impidiendo respirar aire puro?

¿Desde cuándo cualquier persona va a mejorar su salud estando encerrado en casa, sin posibilidad de salir, de tomar el sol, de estar en la naturaleza, sin abrazar a sus personas queridas y en un permamente estado de confusión y de miedo?

¿Realmente crees que las personas mejoran su salud con estas medidas?

¿O las empeoran? ¿Por qué nadie absolutamente nadie ha insistido en cómo mejorar tu sistema inmune?

¿Acaso no conocen la relación del sistema inmune con la carencia de Vitamina D, con el miedo, con el sedentarismo?

Lo que hay, insisto, es un plan muy bien organizado, desde hace años, en los que nos han tocado la fibra sensible, el miedo a la muerte, porque nuestra sociedad es una sociedad que vive de espaldas a la muerte. Nos prepararon, infantilizándonos hasta el punto de decidir «por nuestro bien» todo, nos adoctrinaron con montones de películas para que, una vez llegara el momento, lo reconociéramos. Y nos bombardean en los medios de comunicación para que ni un solo instante puedas pensar en nada más, para que a base de repetir, tu mente lo acepte como verdad…

JMF: Un plan… ¿Quién ideó el plan? ¿Cómo pueden haber ‘picado’ tantos miles de médicos?

AMO: Para poder entender toda la jugada te tienes que ir mucho más atrás en el tiempo, y tendríamos que hablar de cómo se han ido cambiando los paradigmas. De cómo a principios del siglo pasado se le encargó a Abraham Flexner estandarizar los currículums de las facultades de medicina para que solo se enseñara una visión totalmente bioquímica y farmacológica de la medicina, (con muchos intereses económicos por parte de quienes financiaron este informe). Al promocionar a Pasteur ya teníamos todo listo: la causa de las enfermedades son los microorganismos, y tenemos ya la cura: los antibióticos (ahora los antivirales). Se organizó una visión de la realidad, una cosmovisión, un paradigma, que favorece a unos cuantos.

¿Cuáles son las empresas más rentables en el mundo?

¿Quien financia la investigación?

¿Quién financia la OMS, que es quien da las directrices y declara las pandemias? Sigue la pista del dinero… Los médicos son técnicos que han aprendido una «verdad» en la facultad sin ponerla en duda. Simplemente ejecutan lo que se les ha enseñado.

¿cuántas horas han dedicado en la facultad a hablar de las vacunas? Solo lo que respecta al calendario… Por eso ellos no ponen en duda la autoridad superior de la OMS… Muchos dicen «yo no sé de todo, si el jefe dice que eso es lo que hay que hacer, lo hacemos»… De nuevo, la infantilización de la sociedad.

Y también es verdad que hay muchos médicos que no lo ven claro, pero ya has visto lo que pasa: médico que levanta la voz, le quitan el trabajo y la licencia… Yo solo quiero recordar que la ciencia no es ciencia si no admite discusión, si no admite dudas o discrepancias. No es ciencia, es adoctrinamiento.

Podríamos hablar de muchos otros aspectos de esta cosmovisión, en la que se nos mantiene en una «realidad paralela» mientras se sigue con el plan: transhumanismo, nuevo orden mundial. No se puede comprender totalmente una parte sin tener la imagen global: chemtrails, nanotecnología, vacunas, inteligencia artificial, smartdust, HAARP, microondas… son los ingredientes de un gran pastel que se ha estado cocinando delante de nuestros ojos, escondido a plena vista, y del que casi nadie se ha enterado. Ahora todo esto está saliendo a la luz, todas las piezas se han empezado a juntar, y estamos despertando…

JMF: Y una vez despiertos, ¿qué?

AMO: Recuperar lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que tú crees que te hace humano? ¿irte a disfrutar de una cerveza? ¿Tener trabajo, una familia? No nos hemos planteado qué es la esencia del ser humano. Eso es lo primero que tenemos que recuperar: la libertad interior que hemos regalado a los gobiernos. Recuperar la autosoberanía, la autoresponsabilidad, la autogestión… A partir de ahí, de mi autoresponsabilidad, empezar a construir una sociedad diferente, donde cada uno pueda expresar su máxima libertad individual, eso que le hace único, en un contexto de armonía grupal, con un propósito común: seguir expresando la vida que somos, seguir expresando el milagro y el misterio de vida que somos.

JMF: Y del virus, ¿pasamos? ¿Ninguna medida de prevención de las que no han recomendado?

AMO: Si tienes miedo de un virus que te enferme, mejora tu sistema inmune todo lo que puedas: sal a la naturaleza, camina descalzo, toma el sol, bebe agua limpia, haz ejercicio, medita (o conecta con esa parte de ti que está siempre en paz, como sea que la contemples), abraza a los que amas, baila, haz manualidades, enfócate en lo que SÍ quieres en tu vida. Desconecta del exceso de información (sobre todo de los medios de comunicación masiva), desconecta del exceso de tecnologías (haz dieta digital), olvida tu móvil al menos un día por semana, ponte en modo avión siempre que puedas. Utiliza tu mente para crear, no para repetir los miedos que te han inculcado… Esas son mis recomendaciones.

