Alberto Fernández: «la Argentina se quedó sin dólares»

«Todos sentían que estábamos en un colectivo frente a un precipicio, manejado por alguien que pisaba el acelerador. Ahora en el colectivo hay alguien que puso el freno, dio la vuelta y todos sienten que el precipicio se aleja», graficó en la noche del domingo el presidente Alberto Fernández cómo se percibe lo actuado en los primeros días de su gobierno. El dirigente negó de plano las acusaciones de haber «congelado las jubilaciones» (tres veces tuvo que repetirlo ante la insistencia de su entrevistador, Luis Majul, y se quejó a viva voz de las mentiras propaladas sobre el tema por la mayoría de los medios). Por el contrario, explicó que la idea es «parar la pelota» para mejorar la situación de los que menos tienen. Que se pagarán 10.000 pesos en dos cuotas, diciembre y enero, al 70 por ciento de los jubilados y que todos tendrán aumento en marzo. «Para julio, espero que ya esté rigiendo la nueva fórmula de movilidad y se aumente de acuerdo a ella», completó.

Luis Majul empezó nervioso la entrevista, que se difundió por el canal América, tratando de acorralar al presidente con críticas a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Lo único que consiguió es que una y otra vez Fernández dejara en claro que el periodista no sabía de lo que hablaba («Pero Luis, ¿vos leíste la ley?», le repreguntó), y la evidente doble vara usada por Majul para referirse a cada uno del temas sobre los que inquiría.

La Emergencia

La primera «preocupación» del periodista estuvo centrada en las facultades delegadas por el Congreso. «Las facultades que me están dando es para administrar el caos. Cada tema que tocamos es un problema, a donde vamos también es un problema», graficó el presidente sobre la necesidad de las herramientas que le otorga la ley de emergencia para abordar con rápidez la crisis que dejó el macrismo. «Hay que cambiar muchas cosas que (el ex presidente Mauricio) Macri hizo. Las tarifas que dejó para después de las elecciones eran una bomba y gracias a esta ley no se van a modificar. Este régimen le sirvió a las empresas de servicios de gas y de luz, pero no le sirvió ni a la industria ni a la gente. Los entes reguladores están en manos de las mismas empresas. Hace poco uno de esos gerentes declaraba en el CIADI contra la Argentina», apuntó el Presidente.

«El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande. Los chicos tienen sarampión porque dejaron de darles vacunas, el Estado dejó de comprar vacunas y por eso es necesaria la emergencia sanitaria», continuó defendiendo la sanción de la ley. «El viernes cayó un nuevo vencimiento porque no se pudo concretar el pago. Contemos toda la verdad. La Argentina se endeudó en dos años de una manera impactante. Y el acuerdo fue pagarla en muy poco tiempo», agregó apuntando contra la política de endeudamiento que llevó adelante Macri. «Llegamos hace diez días, y nos tuvimos que hacer cargo de la inflación, de gran parte de los argentinos que están pasando hambre. Ahora nadie habla de los 35 millones de pesos que se van a poner en el consumo en Concordia», aludiendo a la implementación del Plan Contra el Hambre que comenzará en la ciudad entrerriana.

Los jubilados

«No hay ningún congelamiento de los salarios de los jubilados. La letra de la ley no quiere decir que se suspendan los aumentos, porque se van a aumentar por decreto. Y además acabo de aumentar las jubilaciones. Aumentaron para todos el casi nueve por ciento a principio de mes y a las mínimas cinco mil en diciembre y cinco mil en enero», aseguró descartando las críticas que la oposición y parte de la prensa hizo sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. «Se suspendió eso, y no los aumentos. Recordemos que esa fórmula es la que casi incendia a la Argentina, por eso hay que cambiarla», afirmó y anunció que «en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Yo quiero que dejen de perder los que han perdido. Macri les hizo perder el veinte por ciento a los jubilados. La fórmula era imposible de mantener porque estaba sostenida por una forma de indexación de la economía. Se cambió diciendo ‘vamos a tener en cuenta como crecen los sueldos y como crece la inflación’ porque pensaban que no iban a a tener inflación. A los jubilados los han dejado en la miseria. Yo me preocupo por los jubilados no ellos, que los dejaron como los dejaron». Majul sonreía nervioso e intentaba interrumpir los razonamientos solo para decir que no estaba de acuerdo pero que «eso no era importante».

Bienes Personales y retenciones

«Durante mucho tiempo decían que no se podía crecer sin orden fiscal y ahora que buscamos el orden fiscal dicen que estamos locos. Si usted tiene un departamento en Miami, eso cuesta mucho, y se trata de que al que le va bien, pedirle un esfuerzo mayor», explicó Fernández poniendo sobre la mesa el eje de la ley de solidaridad. Majul lo tomó literalmente y aclaró que no tiene un departamento en Miami. Fernández solo atinó a sonreir.

«Lo único que hicimos con el campo fue actualizar las retenciones al nivel que las puso Macri. Estoy de acuerdo en que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no pague lo mismo que la cerealera», explicó sobre el aumento del impuesto al agro y recordó que «aprendí de los errores de la 125 y no los vamos a volver a cometer. Las retenciones son muy importantes para hacer mas dólares y enfrentar nuestras obligaciones».

Los dólares

Fernández destacó también que «en Argentina nos quedamos sin dólares. Quedaron tan pocos que Macri puso un cepo. Claro que antes se le fugaron cien mil millones de dólares. La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que formen parte de las reservas del Estado», afirmó exponiendo uno de los mayores problemas que encontró al asumir la presidencia hace poco más de una semana. «Estas medidas no tiene que ver con cerrarse al mundo. La gente tiene que saber que el dólar es un bien muy escaso y que como falta tiene que estar caro», agregó y apuntó a que «hay que terminar con la práctica del ahorro en dólares. Estamos parando la pelota. Hemos acudido a aquellos que están en mejores condiciones para pagar un impuesto», insistió Fernández resaltando el origen solidario de las medidas. «Esto se trata de fijar las condiciones mínimas para poder desarrollarnos. No podemos hacerlo en el disloque en el que estamos como el cuarenta por ciento por ciento de pobreza y la desocupación creciente».

La justicia

En el tema judicial, Majul intentó una pregunta irónica. «¿No le sorprende que en tan poco tiempo de su gobierno se hayan dado vuelta las prisiones preventivas de todos los presos del kirchnerismo?» Encontró una respuesta seria. «En primer lugar esa no es una decisión mía, es totalmente de la justicia. Pero yo formularía el problema al revés. Usted no debería avergonzarse de que recuperen la libertad personas sin condena, usted debería avergonzarse por el escándalo de que hayan estado presos por años personas sin condena», lo cortó Fernández.

