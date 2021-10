La CAME realiza su primer encuentro presencial tras la pandemia

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLI / Argentina / 04-10-2021 / ISSN 2422-7226 Con intervención del Equipo Editor del Observador Central

Este 30 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el primer encuentro federal presencial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), desde el inicio de la pandemia.

El encuentro tuvo lugar en el Golden Center de Parque Norte de Buenos Aires ya que según protocolo vigente no podía ser realizado en las instalaciones de CAME, donde, estuvieron representadas 23 provincias y CABA.

Como inicio de la jornada, Alfredo González, presidente de CAME, dio la bienvenida al encuentro y sostuvo: «Es difícil no emocionarse al vernos después de casi dos años». Destacó: «CAME se fortaleció: tuvimos una Asamblea ejemplar para nuestra entidad y para el país dirigencial», y agregó: «Somos la ventanilla de todas las pymes argentinas ante el Estado, por eso durante la pandemia hemos continuado trabajando con todos los sectores de la producción argentina».

En el marco de este encuentro, tuvo lugar la participación de Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien dirigió unas palabras al auditorio: «Tengo muchos años de vínculo con CAME, como economista, primero, y como funcionaria pública, después, en función de la comunión de intereses que nos unen y que encuentran al Estado como articulador, arbitrando en favor de los intereses de las pequeñas y medianas empresas, y promoviendo el dinamismo del mercado interno y la progresión del trabajo nacional». En relación al rol de las pymes en la coyuntura nacional destacó: «Ustedes son los protagonistas de un proceso de reindustrialización, desarrollo e inclusión de la Argentina».

Luego de su presentación, hubo un espacio de intercambio entre los consejeros y la funcionaria, en el cual los dirigentes manifestaron su acompañamiento al proyecto de ley de alivio fiscal para pymes, con el objeto de fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el COVID-19. Asimismo, se abordaron problemáticas y propuestas sectoriales, como la posibilidad de extender la moratoria pyme, facilitar la renovación de los controladores fiscales, combatir la informalidad, reducir las desigualdades competitivas de las zonas de frontera ante la apertura del tráfico internacional, entre otros aspectos que hacen a la actividad pyme.

Para la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia esta no fue una asamblea más, hoy es representada en el Consejo por su Presidente Miriam Giorgia quien dijo “Por primera vez en los 60 años de nuestra querida Cámara formamos parte del Directorio de CAME como Consejeros Suplentes y vamos a aprovechar este espacio de diálogo para seguir gestionando, trabajando, estando presentes para el comercio como lo hemos hecho hasta ahora a nivel local, provincial a través de la Federación económica de Santa Cruz y hoy nacional con la posibilidad de acercar propuestas y problemáticas de las diferentes áreas que son, Comercio, Industria, Parques Industriales, Servicios, turismo, Economías Regionales, Construcción, Mujeres y Jóvenes Empresarios” y agregó “Agradezco el apoyo de la Comisión Directiva de la CCIPSCO, el del Presidente de la FESC y actual Secretario Gremial de CAME, Guillermo Polke y al Secretario General de la FESC y Consejero Titular de CAME Daniel Cruces por su acompañamiento constante; juntos vamos a seguir acompañando al sector comercial e Industrial de Santa Cruz”.



