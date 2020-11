Mariano Nieto reelecto como secretario de la Federación del Deporte Universitario Argentino

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXXX / Caleta Olivia / 23-11-2020

Se realizó la Asamblea Anual de FeDUA y en la misma se celebraron elecciones. El caletense, fue reelecto como secretario representando a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

En el encuentro estuvieron presentes todas las instituciones afiliadas, y miembros de la Comisión Directiva. “La idea es poder comentarles y agradecer a todas las universidades afiliadas, todo lo que les voy a contar es a raíz del trabajo de todas las universidades afiliadas, y del staff de la federación”, afirmó Emiliano Ojea al comenzar el encuentro.

Inicialmente, Ojea expuso lo realizado por la Federación durante este año. Así, explicó el trabajo del área de Educación de FeDUA, encabezada por María Inés Gomez. En primer lugar, se charló acerca del proyecto doble carrera, que fue la actividad principal del año. “Queremos que sean política pública para el deporte argentino, para que nuevas generaciones de jóvenes puedan pensar un proyecto de vida en base a la educación y el deporte”, afirmó Ojea.

El programa tuvo cuatro etapas. En la primera: Diseño y Relevamiento que fue desde mayo a julio, en el que se presentó a Federaciones Nacionales, Ente Nacional de Alto Rendimiento, al Ministerio de Turismo y Deportes y el Comité Olímpico Argentino (COA). Así se construyó un formulario teniendo en cuenta a Técnicos, deportistas y universidades. En la segunda, la retroalimentación, que fue desde junio a agosto. Aquí se trabajó con las FN por deporte, con las Universidades, provincias, localidades, municipios y clubes. En la tercera etapa, la de análisis e interpretación, que fue de agosto a septiembre, se visualizaron los datos para analizarlos e interpretarlos.

Por último, de septiembre a octubre, el plan de acción detalla trabajo con las federaciones por deporte, con las universidades, provincias, localidades, municipios, clubes, el Ministerio de Trabajo y Deportes y el Ministerio de Educación. Este plan propone reconocimiento para la categoría de estudiante deportista y beneficios y acompañamiento para la federación del programa de apoyo a la doble carrera. Además, trabajo con el sistema deportivo para la promoción del mismo, para que las federaciones, clubes y equipos reconocen a las y los jugadores que estudian.

Del plan de acción surgieron estrategias para dar a conocer la doble carrera y los beneficios que trae su reconocimiento, como por ejemplo, la reunión con dos ministros y 35 rectores de universidades de todo el país, la presentación de los datos y reconocimiento desde consejos superiores de universidades (como UNSAM, UNPAZ, UNDAV, UTN, UNSE, UNCOMA, UNLAR, ETC.) de provincias (como La Rioja), municipios (como Puerto Madryn), Federaciones Nacionales, Clubes (como San Lorenzo de Almagro y Newells Old Boys). Además, 400 deportistas están siendo contactados para ayudarlos a ingresa a la universidad.

Por otra parte, siguiendo en el área de educación, con respecto al área de capacitación de nuestra federación se realizaron cursos, como espacios con un programa de contenidos, una duración prolongada y docentes a cargo. Los mismos tienen instancias de aprobación de los contenidos propuestos y la consecuente entrega de certificaciones. Pero también se realizaron seminarios, exposiciones de expertos invitados respecto de una temática en particular. Se ofrecen en un espacio y tiempo determinado (sincrónicos).

Luego se pasó al ámbito de los Foros en los que participó FeDUA, comenzando en el plano internacional, donde Argentina fue uno de los tres países más activos del mundo en el Día Internacional del Deporte Universitario (IDUS 2020), luego de Rusia y Brasil. Así, 34 instituciones celebraron el IDUS con una participación de más de 2700 personas de todo el país. Se realizaron 253 eventos online en instituciones educativas de todo el mundo con más de 1200 actividades que sucedieron en todo el mundo e involucraron a 135 federaciones.

Nuevamente en el plano internacional, se comentó lo sucedido en Foros en este 2020. El FISU Forum, Budapest 2020 por primera vez fue virtual y tuvo récord de participación de países. Argentina tuvo 52 participantes y dos estudiantes de la Academia FeDUA fueron seleccionados para representarnos: Agustín Gutiérrez de la Universidad Nacional de Rio NEgro (UNRN) y Iñaki Agüero de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Agustín tuvo el honor de ser parte del proyecto que resultó elegido ganador luego del trabao por grupos.

También se charló acerca del III Foro de FISU América. Los ejes temáticos fueron: Bienestar y Salud en la Universidad; Salud Física y Mental; Liderazgo y Voluntariado Deportivo; Cooperación Social y Habilidades para la vida; Doble Carrera e Igualdad de Género en el Deporte. Se realizó del 16 al 18 de noviembre 2020 y Argentina contó con lxs siguientes expositorxs: Emiliano Ojea; Adrian Verdini; Aldana Moreno; Mariano Orlando; Teresa De Cianni; Agustina Boyezuk y Paula Reggiardo. Y un total de ;30 representantes de FeDUA entre quienes podemos encontrar al Comité organizador, Autoridades, Docentes, Entrenadoras/es, Estudiantes-deportistas y Expositores/as de la Delegación Argentina.

Volviendo al plano nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el Foro FEDUA. Contó con la presencia de los ministros de la Nación de Deporte y Turismo y de Educación, rectores y autoridades de deporte y educación de todo el país. Este evento reunió a más de 500 personas y 50 instituciones que participaron activamente. Este hecho estuvo en sintonía con el “Plan Estratégico del Deporte Universitario Argentino 2030” que se viene trabajando hace más de un año de manera colectiva y colaborativa con más de 200 referentes y especialistas del deporte y la educación de todo el mundo, durante este Foro se reflexionó sobre qué lugar ocupa hoy el deporte universitario en el sistema deportivo y en el sistema educativo, qué lugar debería ocupar los próximos diez años y cómo logramos cumplir estos desafíos.

Luego de los foros, se desarrolló la lo sucedido en la Academia Internacional de Líderes Voluntarios de la FISU que se realizó en 3 encuentros virtuales. Participaron Oriana Lippi de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) y Federico Bravo de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), y se les encomendó la tarea de realizar y presentar un proyecto sobre voluntariado. En este mismo sentido se comentó que se realizará la Academia Líderes Voluntarios Argentina, la Academia FeDUA 2020 que también sucederá en forma virtual, y será dividida en tres instancias: 28 de noviembre, 11 de diciembre y en marzo con fecha a confirmar. Por institución afiliada podrán participarán dos personas y se abre la convocatoria a 17 participantes de FISU América.

A continuación se expuso lo trabajado con respecto al programa que nuclea a la FISU, la UNESCO y a la FeDUA: Campus saludable. Con este, FISU busca dar a todos los estudiantes la oportunidad de participar en actividades físicas al mismo tiempo que fomentan un estilo de vida saludable. Para ello, eligió universidades para que sean pioneras y se transformen en Universidades Saludables, buscando replicar el modelo y que cada vez más instituciones se sumen a la iniciativa. Argentina fue clave en la parte inicial, ya que la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue la universidad elegida para representar a todo el continente americano, participando del programa junto con la University of Lausanne (Suiza), University of Johannesburg (Sudáfrica), Peking University (China); University of Torino (Italia), University of Western (Australia) y la RUDN University (Rusia).

Luego se prosiguió a relatar lo sucedido en el área de competencias, comenzando en el plano nacional. Se realizó la primera edición de los Juegos Universitarios de Playa, La Costa 2020. Con la participación de 737 estudiantes deportistas el evento se realizó con éxito, tomando los debidos recaudos teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad por el coronavirus. Las ocho disciplinas que tuvo este torneo fueron: Aguas Abiertas, Salvamento Acuático, Futbol De Playa, Handball De Playa, Hockey De Playa, Rugby De Playa, Tenis De Playa y Voleibol De Playa.

Siguiendo con las competencias locales, La FeDUA, en conjunto con la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), realizó el primer torneo de esports del deporte universitario. En total el torneo de FIFA contó con 121 inscriptos. Con respecto al LOL, se registraron 51 equipos que quisieron formar parte de este nuevo proyecto.

También se realizó la Copa Preuniversitaria Argentina de Ajedrez Online, que concentró a más de 280 niñxs de 32 escuelas de todo el país. Este primer torneo online de escuelas preuniversitarias fue organizado articuladamente entre la FeDUA, la FADA (Federación Argentina de Ajedrez) y el colegio Rafael Hernandéz de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Además, la Copa Patagónica Universitaria de Ajedrez Online. El certamen contó con la participación de ajedrecistas de las Universidades Nacionales de Tierra del Fuego, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Río Negro, Comahue, La Pampa, el Instituto Universitario Patagónico del Arte y tres Facultades Regionales de la UTN.

En esta misma sintonía, se comentó que se realizarán los Juegos Universitarios Argentinos 2020 – Electrónicos que serán una competencia virtual nacional impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación, la Federación del Deporte Universitario Argentino y con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes, que se llevará a cabo durante 2 meses convocando a todas y todos las y los estudiantes, representantes de universidades públicas y privadas e institutos de formación superior públicos y privados de nuestro país.

A continuación la asamblea procedió a aprobar nuevamente por unanimidad la memoria y balance 2019 – 2020.

Y para finalizar, se realizaron las elecciones de la nueva comisión directiva que actuará desde este 2020 a 2024. Fue votada afirmativamente por la totalidad de las instituciones afiliadas. Así, la lista única presentada”22 de noviembre” ganó los comicios. Por eso, en este nuevo período, las autoridades que conformarán la CD serán:



Presidente, Emiliano Andrés Ojea, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

1° Vicepresidente, Rubén Adrián Verdini, Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM).

2° Vicepresidenta, María Daniela Dubois, Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

3° Vicepresidente, Javier Orlandoni, Universidad Nacional de La Plata UNLP).

4° Vicepresidenta, Laura Victoria Quintana, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

5° Vicepresidente, Edgardo Gaston Cabaña, Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

6° Vicepresidenta, Carola del Valle Tejeda Sobrino, Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Secretario, Mariano Nieto, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Prosecretario, Andrés Gustavo Ariel Rolon, Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Tesorero, Nicolás Andrés Mellino, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

1º Vocal Titular, Carlos José Fernando Boede, Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

2º Vocal Titular Liliana Barrionuevo, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

3º Vocal Titular, Alfredo Daroni, Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

4º Vocal Titular, María Eugenia Mosquera, Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

5º Vocal Titular, Juan LOISEAU, Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

6º Vocal Titular, Carolina Inés Mariano, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

1º Vocal Suplente, Esteban Ricardo Simaro, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

2º Vocal Suplente, Silvia Patricia Maldonado, Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS).

3º Vocal Suplente, Juan Manuel Lopez Gomez, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

4º Vocal Suplente, Agustina Boyezuk, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

5º Vocal Suplente, Bruno Santiago Guardia, Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC).

6º Vocal Suplente, Marcela Alejandra Pozzi Vieyra, Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Revisor de Cuentas Titular, Santiago Trinchero Carnevale, Universidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ).

Revisora de Cuentas Suplente, María Eva Muguerza, Universidad Nacional de Misiones (UNaM).



Posterior a la elección, Ojea presidente electo de la FeDUA comentó: “La dinámica y el compromiso nos lleva a encontrarnos, esta vez online, una vez más estar trabajando por el deporte universitario. Le agradezco a cada universidad afiliada que votó y que acompañó. Tenemos grandes desafíos y lo que hemos construido fue realizado siempre con unanimidad y eso habla del criterio de unidad y consenso que siempre buscamos tener como conducción del deporte universitario. A lo largo de estos 8 años hemos crecido muchísimo y cada universidad pudo encontrar y potenciar su nivel de producción del deporte universitario. Y esta nueva comisión, con paridad de géneros busca empoderar a aquellas compañeras que están empujando al deporte argentino. Apostamos a la confianza que nos generan los rectores y las rectoras. Sin ellas y ellos no hubiéramos podido lograr una comisión amplia, plural y diversa. Queremos tener un perfil que siga discutiendo y proponiendo cuestiones al sistema deportivo. Un deporte que amplíe posibilidades y derechos. Sabemos que el deporte es un puente para que muchos y muchas conozcan la universidad de otra manera. Tenemos una potencialidad para seguir generando y creando”.

