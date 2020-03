Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras por 15 días para minimizar la circulación del coronavirus

ISSN 2422-7226

El anuncio se realizó luego de una reunión en la quinta de Olivos donde participaron funcionarios del gabinete, dirigentes de la oposición y especialistas sanitarios.

El presidente Alberto Fernánez anunció hoy la suspensión de las clases por 15 días para minimizar la circulación del coronavirus. Lo hizo luego de encabezar una reunión en la quinta de Olivos donde participaron funcionarios del gabinete, dirigentes de la oposición y especialistas sanitarios

Cómo anunció Infobae ayer, el jefe de Estado decidió suspender las clases para jardines, primarias y secundarias. “La idea es poder hacer algo para evitar la circulación”, explicó, al tiempo que afirmó que “el riesgo de contagio (en los menores) no es importante”.

En referencia al motivo por el que decidió suspender las clases, afirmó que el virus «no se ha dado como un factor de riesgo para los menores ni hay casos trascendentales, pero muchas veces son portadores y terminan contagiando a los adultos”.

Además, el Presidente dijo que a pesar de que no se dicten clases, “las escuelas estarán abiertas” ya que “muchas de ellas cumplen con otras funciones como las relacionadas con la alimentación». “Lo que está claro es que los chicos no van a tener clases en esos días”, confirmó.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También, anunció que las fronteras argentinas estarán cerradas durante 15 días, y se dispuso licencias laborales para todos los mayores de 65 años.

“Todo indica que lo que tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros”, explicó el Presidente durante la conferencia de prensa, al tiempo que remarcó: “Tenemos que ganar tiempo para poder administrar de la mejor manera la cuestión sanitaria”.

Fernández aseguró que durante la tarde analizaron al detalle las medidas a tomar y que llegaron a la conclusión de que tienen que ser “drásticas” para que “se ataque en conjunto” y se pueda “impedir la proliferación del virus».

En otro tramo de la conferencia, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de cerrar todas las fronteras de la Argentina. “Se cerrarán durante los próximos 15 días. Lo hacemos porque el coronavirus no viene solo de Europa y está empezando a afectar a los países limítrofes y a nosotros mismos», precisó.

En ese sentido, explicó que “por las fronteras terrestres vienen turistas que estuvieron en las zonas que nosotros consideramos de riesgo” y que por eso se tomó la decisión de que “nadie pueda ingresar a la Argentina, salvo los argentinos nativos y los residentes”.

Otras de las decisiones que tomó el Gobierno es la de disponer la licencia de aquellas personas que tengan más de 65 años, quienes forman parte de los grupos de riesgo. “Les pedimos que se queden en sus casas tranquilos”, indicó.

El Presidente aseguró que a los mayores de 65 años se “les fijará un horario de atención en los bancos y centros de salud para que no tengan que esperar, ni tengan que someterse a un aglomeramiento de gente».

En lo que respecta a las actividades sociales y de entretenimiento, Fernández dijo que “no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos deportivos y musicales”. Tampoco habrá teatros y cine. “Se suspenderá todo aquello que signe un nucleamiento de gente, tratando de evitar que en la multitud se disemine el virus”, explicó.

Por otro lado, adelantó que mañana se reunirá el gabinete económico y social. Allí, junto al gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño anunciarán más medidas para restringir el tránsito en área metropolitana. Si bien señaló que el AMBA es “el ámbito que concentra el mayor nivel de infectados” y destacó que hay que “hacer el esfuerzo de minimizar el tránsito”, no adelantó medidas concretas con respecto al transporte público.

En varias oportunidades, Alberto Fernández aclaró que estas medidas no fueron tomadas por un agravamiento repentino de la situación y buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía. “Que nadie se inquiete”, afirmó, y explicó que simplemente decidieron atacar el problema ahora que es “chiquito” para evitar que luego se haga más grande. “De este modo vamos a tener un crecimiento paulatino del problema, pero de tal modo que el servicio sanitario argentino pueda controlarlo”, agregó.

El Presidente también hizo referencia al hombre que no respetó la cuarentena y agredió al guardia de seguridad que se lo señaló. Dijo que sería “inflexible” porque “la soberbia de un tonto no va a poner en peligro a la Argentina». En esa línea, le pidió a los gobernadores “la misma severidad” a la hora de perseguir a los que no respeten las reglas de prevención. “Las reglas debes ser cumplidas al pie de la letra”, concluyó.

Otra de las medidas anunciadas fue el cierre de todos los Parques Nacionales con la misma lógica: evitar la circulación, especialmente de turistas, para contener los contagios. De hecho, confirmó que en Tierra del Fuego hoy se registraron dos nuevos casos.

Consultado sobre el miedo al desabastecimiento y las largas colas en los supermercados, el líder del Frente de Todos aseguró que los negocios de cercanía seguirán abiertos -«porque la gente tiene que seguir consumiendo»- y dejó para mañana las definiciones sobre los shoppings.

En esa línea, reveló que el ministro de Producción Matías Kulfas ya está trabajando en el monitoreo de precios para evitar cualquier tipo de abuso. “Ayer me comentaba un supermercadista que vendió lo mismo que en Navidad. La Argentina no puede ser un país de vivos y de bobos. Vamos a actuar con lo que la ley nos permita”, dijo el Presidente, que una vez más intentó llevar calma a la ciudadanía.

Y agregó: “La gente no tiene que tener temor al desabastecimiento. No vamos a permitir que los precios escalen”.

Sobre el final de la conferencia, Fernández opinó que si los partidos de fútbol se juegan a puertas cerradas no habría inconvenientes en que continúen desarrollándose con normalidad. Pero dijo que le “encantaría” que los dueños de los derechos de transmisión “le den la oportunidad a los argentinos de verlos por televisión abierta, ya que todos tenemos que quedarnos en casa”

Para este lunes, quedarán más anuncios sobre eventuales autorizaciones para el trabajo a distancia y posibles aumentos para la Asignación Universal por Hijo y los recursos destinados “a los que más lo necesitan”. A su vez, anticipó que se impulsará “una serie de medias económicas para palear los efectos de esta pandemia”.

“Hoy estuvimos todo el día trabajando con Martín Guzmán y mañana con Matías Kulfas vamos a ir resolviendo”, dijo.

Alberto Fernández aclaró que no se están otorgando vacaciones durante 14 días sino que la situación de emergencia amerita que quienes puedan quedarse en sus casas lo hagan por prevención. “Esto es muy dinámico, hay que ver cómo evoluciona y actuar en consecuencia”, concluyó.

