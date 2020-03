Para Lammens, hubo “desinversión y desatención” con Santa Cruz

ISSN 2422-7226

(Año 5/ Santa Cruz/ 24-02-2020/ ISSN 2422-7226)

En su primera visita oficial a tierras santacruceñas, el ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens, lamentó el abandono que vivió la provincia los últimos cuatro años. Además, aseguró que hay que invertir y posicionar los atractivos turísticos para que crezca Argentina.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, repasó sus primeras conclusiones después de su recorrido por El Calafate y El Chaltén, y de haber mantenido diferentes reuniones con funcionarios provinciales y el sector privado.

Si bien el funcionario nacional ya conocía el Glaciar Perito Moreno, durante la visita que realizó este viernes destacó que “son lugares que sorprenden como si fuera la primera vez, volvés a quedar sorprendido cada vez que venís”.

En declaraciones a LU 12 AM 680, se refirió a las reuniones y encuentros que mantuvo con operadores del sector comercial y ministras del Gabinete de la gobernadora Alicia Kirchner. Lammens contó que le transmitieron que en ambas localidades “enero fue récord de visita de turistas, con un gran porcentaje de extranjeros”.

Aseguró que son destinos turísticos que están cada vez más posicionados en el mundo y eso “es una gran oportunidad para los santacruceños y para los argentinos, es una de las conclusiones que me llevo de las reuniones que mantuve con el sector privado”.

En este sentido, subrayó: “Seguimos mejorando la infraestructura y continuamos invirtiendo en desarrollo, creo que el gran desafío que tenemos es invertir, no solamente en promoción para que se conozca nuestro destino, sino en brindar cada vez un mejor servicio”, y agregó: “Creo que estamos en ese camino, entendiendo el rol clave que va a tener el turismo en el desarrollo económico de los próximos años en Argentina”.

Falta de inversión y poca conectividad

El ministro nacional lamentó el abandono que vivió Santa Cruz durante los últimos cuatro años por parte del gobierno de Cambiemos, “ese fue uno de los grandes planteos del sector privado y por supuesto también de las autoridades locales y provinciales”.

Al respecto reflexionó que “prácticamente no han tenido relación con Nación, no los ha visitado ningún funcionario nacional, a un emblema del turismo argentino como lo es El Calafate, creo que eso habla a las claras”.

Notó, además, que como destino turístico y en términos de inversión la provincia sufrió durante la última gestión “una desinversión y una desatención importante por parte del Gobierno Nacional, no sólo simbólicamente”.

Reconoció lo ocurrido como un error no solamente en términos políticos, sino además en términos estratégicos y de posicionamiento como destino argentino. “No mostrar el Glaciar Perito Moreno al mundo, no invertir para que siga creciendo, si uno pretende que Argentina siga funcionando como uno de los destinos turísticos del mundo, es una verdadera pena” afirmó Lammens.

Por último, contó que antes de su regreso a Buenos Aires visitaría una vez más la localidad calafateña, tenía previsto un encuentro con el intendente, Javier Belloni, y mantendrá una última reunión con la gobernadora Alicia Kirchner para repasar lo compartido durante estos días.

Fuente: La Opinión Austral

