Recrearon en maquetas los centros clandestinos bonaerenses de la última dictadura

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXXVI / Nacional/ 30-08-2021 / ISSN 2422-7226

Con intervención del equipo editor del Observador Central



Una fundación creada por uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil y militante peronista que desapareció en 2006 en La Plata tras declarar en el juicio al represor Miguel Etchecolatz, recrea en maquetas los excentros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.

La iniciativa es un ejercicio de memoria para las generaciones futuras y homenaje a los sobrevivientes que denunciaron el funcionamiento de esos centros de exterminio.

«Es muy fuerte cuando algún sobreviviente ve la maqueta del centro donde estuvo y dice ´sí, era así… por acá me entraban, por acá me sacaron´ o el hijo de un sobreviviente, mira la réplica y te dice: ´guau, es tal cual me lo contó mi viejo´, es una devolución muy emocionante», contó a Télam Gustavo González, creador de las maquetas y secretario de la Fundación Construyendo Conciencia.

Explicó que desde 2014 incorporaron jóvenes al programa oficial Envión y hoy hay 113 jóvenes en situación vulnerable que acceden a talleres de maquillaje artístico, de gastronomía, un taller de Radio y talleres de ESI y prevención de adicciones. La próxima meta es sumar a los jóvenes al programa Potenciar Trabajo

«En el 2017 nos convocó la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y nos propuso que la fundación sea parte del diagrama de visitas itinerantes que iban a realizarse en el excentro clandestino de Pozo de Arana, en el que estuvo Jorge Julio López, quien fue clave porque él identificó ese lugar», explicó González.

Esa propuesta despertó en el hombre, «un modelista nato» como gusta definirse, la idea de «hacer una maqueta de ese excentro clandestino y así surgió el programa Construcción de la Memoria».González ya hacía maquetas navales en su trabajo en el Astillero Río Santiago, pero no dudó en volcarse a maquetas urbanas.

«La hora cero de construir una maqueta es tener un plano que nos ubique en tiempo y espacio, ir al lugar y hacer un relevamiento fotográfico específico ya que luego dibujo sobre esas fotografías, traspaso esas fotos a Corel para luego mandar a cortar con láser», detalló.

Destacó que las maquetas permitieron que sobrevivientes «acortaran la angustia que significó el paso por un centro clandestino al tener la oportunidad de mostrárselo a un pariente sin tener que ir a ese lugar porque tenía la maqueta».

«La devolución de los sobrevivientes al ver las maquetas es de mucha emoción y entienden que de ese modo, con las maquetas, la sociedad puede ver esos centros y en ellas el pedido permanente de Memoria, Verdad y Justicia, entienden que no se olvida el tema», aseguró.

Fuente: Portal de noticias web «Télam» 29/08/2021 15:36 – FUNDACIÓN JORGE JULIO LÓPEZ

Año - Edición -