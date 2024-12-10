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Año 7 - Edición semanal - ISSN 2422-7226

Banda Casino

Бренд Банда Казино (Banda Casino)
Официальный сайт Доступен
Начало деятельности 2024 год
Лицензия Кюрасао, #365/JAZ, GLH-OCCHKTW0703052021
Языки Русский, Английский, Немецкий, Португальский, Французкий
Мобильное приложение Android, iOS
Количество игр 5000+
Саппорт Telegram, Live chat 24/7
Пополнение и вывод средств Банковские карты, электронные кошельки, крипта

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Банда Казино Официальный Сайт

Официальный сайт Банда Казино предоставляет игрокам уникальную возможность наслаждаться лучшими азартными играми в одном месте. Здесь вы найдете всё необходимое для полноценного игрового опыта — от классических слотов до игр с живыми дилерами.

Banda Casino гарантирует безопасный и удобный процесс регистрации, а также предлагает щедрые бонусы как для новых игроков, так и для постоянных пользователей. Официальный сайт Banda Casino — это ваша платформа для захватывающих игр, быстрых выплат и непревзойденного сервиса.

Banda Casino is owned and operated by Mamba Edge B.V., a company registered and established under the laws of Curaçao, with registration number 166370 and registered address at Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 03, Willemstad, Curaçao , and its wholly-owned subsidiary. Mamba Edge B.V. is licensed and regulated by Gaming Services Provider N.V., license No. 365/JAZ. Remember that gambling can be addictive. Play responsibly.

Информация

  • О Компании
  • Программа лояльности
  • Турниры
  • Фриспины и депозиты
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