Caleta Olivia ya registra 22 fallecimientos, los médicos piden refuerzos y un funcionario provincial cuestiona el comportamiento social

Por: Marisa Vaucheret

Desde el servicio de clínica médica del Hospital Zonal piden asignar de manera urgente nuevos profesionales idóneos. Mientras tanto autoridades provinciales visitaron la ciudad, y ordenaron remover el contendor frigorífico del hospital. Cuestionaron a los vecinos que no cumplen con las normas de seguridad y a los profesionales que recetan ibuprofeno inhalado y en especial de doctor Acuña Kunz. Ayer se produjeron cinco fallecimientos y ya suman 22 los decesos en el marco de la pandemia.

“Dejé muy claro que no es necesario tener una morgue móvil o un refrigerador de cadáveres, no es resorte del hospital acumular fallecidos” dijo el secretario de Salud y Seguridad del Paciente, doctor Germán Aballay en una entrevista que realizó en radio 21 en el Programa Vamos que Venimos” durante su visita a Caleta Olivia y en relación a la decisión del COE local de instalar un trailer en Hospital Zonal.

“Es necesario agilizar los protocolos entre las casas de sepelios y la municipalidad, los protocolos están y solo hay que agilizarlos” explicó sobre la situación, haciendo hincapié en que no es el hospital el espacio para mantener a las personas fallecidas. “Hable claramente con el Doctor Covas y el tráiler debe ser removido”, desatacó. Al momento de su instalación en el Hospital Zonal, el intendente Fernando Cotillo había explicado en declaraciones públicas que el objetivo era utilizarlo de manera transitoriamente en horarios en el que el Cementerio se encontrara cerrado.

Además de hablar de la situación general de la ciudad, sobre el crecimiento de la curva de contagio responsabilizó a los vecinos ya que considera que todo este esfuerzo de los equipos de salud no es acompañado con la misma responsabilidad de la sociedad. “Los trabajadores se cuidan y exponen muchísimo y exponen a sus familias, algunos se contagian y al lado de esto la responsabilidad de la sociedad no se nota. Hay una distancia grande entre lo que se tiene que hacer y se hace”.

Ibuprofeno inhalado

Consultado sobre el uso de ibuprofeno inhalado, Aballay dijo que los profesionales que estén involucrados en esto tendrán que responder “adonde deban” al referirse tanto a médicos que lo recetan como al transporte y las farmacias. “Estamos obligados a pedir los informes a través de los organismos de control como es el consejo médico, si ocurre dentro de la administración pública nosotros hacemos el informe porque hay un sector de la justicia que se ocupa de eso”, advirtió el funcionario.

Afirmó que “No hay ningún estudio que pruebe que el Ibuprofeno inhalado haga bien, incluso hay un consejo de una asociación de médicos de terapia intensiva que piden que no se utilice”, al explicar que al contrario de la droga preventiva ivermectina en la se ha probado su efecto en las tres fases “esto no ha ocurrido con el ibuprofeno inhalado”.

También dijo que no puede utilizar en este caso la firma de consentimiento del paciente ya que se está “pidiendo consentimiento” sobre el uso de una medicación que no está aprobada. De 100 personas que se contagian 85 o 90 transitan la enfermedad bien, con una nebulización con nada mejora, con corticoide mejor, entonces uno no termina sabiendo qué es lo que lo ha mejorado, no hay un solo estudio presentado que indique que es efectivo en las personas”, enfatizó.

Por su parte a través de Winfo Santa Cruz, el doctor Acuña Kunz dijo sentirse triste. “Se equivoca y dijo cosas muy feas, trasmiten miedo a la sociedad y no se puede creer, están amenazando con una medida judicial y bloqueadndo a la gente una medicación terapéutica más, están trasmitiendo información de miedo a la sociedad», sostuvo el médico.

A diferencia de la opinión oficial sobre el Ibuprofeno inhalado, el dr Acuña Kunz asegura que «existen estudios que prueban que el ibuprofeno es bueno” y además destacó que el contrato es con el paciente y “es el médico el que sabe, el médico lo hace bajo su responsabilidad. En mi caso lo hago porque no quiero que se mueran los mis vecinos”, aseveró.

En cuanto a las advertencias del secretario de Salud y Seguridad del Paciente, German Aballay, sobre las consecuencias y posibles sanciones que podrían caberle a los médicos que receten el Ibuprofeno inhalado a pacientes Covid, el doctor Acuña Kunz

“Él no sabe quién soy” continuó -en referencia al Dr Aballay- “me formé en la Universidad Pública de Córdoba, hice mi residencia en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, hice una residencia en Menphis y recorrí todo Estados Unidos y Latinoamérica capacitándome», remarcó el Dr Acuña Kunz, quien además fue el que introdujo la laparoscopía en Santa Cruz y principalmente en Caleta Olivia. «No soy un cualquiera”, afirmó el médico quien fue el primer profesional en Santa Cruz en indicar el uso compasivo del Ibuprofeno inhalado.

El Consejo Médico realizará este sábado una asamblea vía zoom con la participación de los médicos matriculados en la que se tomarán decisiones sobre la utilización del ibuprofeno. “Muchos médicos tienen miedo, se que muchos en los hospitales públicos como el de Caleta utilizan ibuprofeno a escondidas”, reveló Acuña Kunz.

Los médicos de Caleta Olivia piden resfuerzos

Mientras tanto, ante el crecimiento de la curva de contagios que ya produjo 22 fallecimientos, un grupo de médicos locales presentó una nota ante autoridades de salud en la que entre otros puntos detallan que Caleta Olivia tiene más de 700 casos activos de Covid.

En el petitorio describen que «Los positivos suman 350 semanales de los cuales el 15 % necesita internación, el servicio de clínica médica cuenta con 18 camas de internación siendo en los últimos meses duplicado».

Agregan que «Permanecen internados 30 pacientes que en caso de ser pacientes moderados no egresan del hospital en menos de 7 días. El plantel de médicos del servicio cuenta con 6 médicos incluyendo el jefe de servicio, encontrándose el 70% de los profesionales enfermos o convalecientes. La demanda de atención ha sido ampliamente superada en número de pacientes y complejidad».

Nos encontramos ante la ausencia de tratamiento médico efectivo con evidencia para tratar dicha patología” explican y remarcan que es necesario un médico cada 8 o 10 pacientes, un espacio de trabajo saludable, derecho al descanso, derecho a los pacientes a recibir atención de calidad, que se garantice la provisión de insumos, y la implementación de una antesala a la UTI.

