Juan Curallán: “es bochornoso el estado de emoción que demostró la concejal Paola Álvarez»

El referente y ex candidato a Concejal, Juan Curallán brindó declaraciones acerca de la situación actual dentro del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia y el impacto de «erradas actuaciones de un sector sobre la sociedad caletense».

Curallan, destacó el lamentable actuar de quienes conforman el sub-lema “Sigamos Juntos” quienes burlaron a quienes los votaron y solo buscan intereses sectoriales y personales.

Al respecto el referente indicó que desde el frente que él mismo conforma, se presentará un escrito a la junta electoral santacruceña para que el sub-lema sea expulsado y así dar fin al “manoseo desleal que sufren los caletenses, sabemos que vamos contra la corriente y nos enfrentamos con poderosos, pero no nos tiembla la voz ni el pulso”.

Por otro lado, “es bochornoso el estado de emoción que demostró la concejal Paola Álvarez respecto a la situación que vio implicado a Cristian Bazán, con la misma rapidez tendría que haber actuado cuando mujeres de nuestra localidad fueron despedidas de manera arbitraria y a ningún concejal le importó dejar mujeres indefensas sin trabajo, no les importo ver cómo mujeres se morían de frío a las afueras de nuestro municipio, muchas de ellas con hijos y otros embarazas”, expresó Curallán.

Y en su alocución destacó que él quiere que la Ley Micaela actúe siempre a favor de la mujer y no solo para mujeres de un sector de la comuna, “debemos dar a conocer que lo que hicieron fue abusar de su poder, porque no les importo respetar los derechos de las mujeres que se apostaron en las afueras del municipio y entendemos que la «concejala» actúa de la manera que le conviene en algunas cuestiones.

Finalmente, Curallán solicitó a los vecinos caletenses que lo ayuden y que sepan toda acción que tomen será en beneficio de todos y no de un sector, “no somos ningunos improvisados y está joda se tiene que terminar, el cuerpo de concejales de la anterior gestión fue tristísimo, y este viene por el mismo camino o peor, las actuaciones están a la vista y no favorecen a los vecinos, no vemos alzar la mano para que el barrio 150 viviendas, Barrio Esperanza, barrio Bontempo y Zona de Chacras tenga Gas”.

