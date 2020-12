Reyes cuestionó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXXX / Caleta Olivia / 30-12-2020 / ISSN 2422-7226 La diputada nacional santacruceña se manifestó en contra del proyecto que promueve el Ejecutivo. “Pretende recortar las jubilaciones y hacer pagar al sector más vulnerable el ajuste», advirtió la legisladora santacruceña

La diputada nacional santacruceña, Roxana Reyes, manifestó su disconformidad con el proyecto de cambio de fórmula de movilidad jubilatoria impulsado por la Rosada. Aseguró que «recorta» los ingresos de los jubilados y los «desampara», y resaltó que afecta a otros beneficiarios de prestaciones sociales al eliminar la inflación de la fórmula.

Actualmente, en la Cámara de Diputados se debate la iniciativa del Ejecutivo nacional que modifica el esquema previsional. Para Reyes, el proyecto “pretende recortar las jubilaciones y hacer pagar al sector más vulnerable el ajuste en un país que prevé una inflación del 50%, por lo que la caída de las jubilaciones no va tener piso si no se incluye la inflación en la fórmula de actualización».

La Legisladora sostuvo que se trata de una «especulación política ponerse a debatir temas tan importantes como el sistema previsional, que es en definitiva la piedra fundamental de una sociedad más igualitaria, en medio de un momento histórico de pandemia, de fiestas y de temas tan trascendentales que deberíamos estar debatiendo para nuestra sociedad».

Además, Reyes consideró que “el Gobierno ya había perjudicado a los jubilados al suspender la fórmula de actualización anterior, por el cual recibirian en este año un aumento del 42%, y ahora aprovecha este momento de fin de año donde los argentinos están atravesados por diversas problemáticas para aprobar un proyecto tan dañino a nuestros adultos mayores”.

El proyecto de movilidad jubilatoria que promueve el Gobierno y se tratará en los próximos días en la Cámara Baja, estipula una nueva fórmula que incluye la variación salarial y la recaudación de Anses para establecer los aumentos, y que se ajusta trimestralmente. La idea es que, de ser aprobada, comience a utilizarse en el 2021.

“El relato oficialista nos cuenta una historia que no tiene correlato en la realidad. Nos dicen que la Argentina se ahorró cien mil millones de pesos, cuando en realidad ese es el número del robo a los jubilados durante el 2020”, dijo Reyes, y sentenció: “estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de atender con urgencia a los sectores más vulnerables y consideramos que es un reclamo totalmente justo, pero creemos que esta propuesta no es superadora y no viene a compensar la inflación que licúa las jubilaciones mes a mes”.

Fuente: La Tecla Patagonia. 29 de diciembre 2020.

Año - Edición -