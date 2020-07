El Rector de la UNPSJB, participó de un encuentro por videoconferencia con Evo Morales

ISSN 2422-7226

El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» (UNPSJB), Carlos De Marziani, mantuvo un encuentro por videoconferencia con Juan Evo Morales Ayma, durante la realización del ciclo «Diálogos por la Integración Latinoamericana», organizado por la Asociación Construcción Federal (ACF), el Movimiento Territorial Liberación (MTL), la Municipalidad de Puerto Madryn y la Universidad.

El evento, fue propicio para que De Marziani, comentara las diversas acciones que se desarrollan en nuestra institución desde la Cátedra Libre de Pensamiento e Integración Latinoamericana y la Cátedra Libre de Pueblos Originarios con la comunidad del estado Plurinacional de Bolivia. También se refirió al título de Doctor Honoris Causa otorgado a Evo Morales en el año 2015 por la UNPSJB y la intención de concretar el acto de entrega cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Evo agradeció a la casa de estudios patagónica y manifestó su voluntad de recibirlo personalmente.



A lo largo de la charla, abierta a las preguntas de los participantes, se abordaron diferentes temas de política latinoamericana, la situación en el marco de la pandemia a nivel latinoamericano e internacional, el rol de nuestros países con las potencias centrales, así como la situación en Bolivia. «Lo más dificil es unir y nosotros logramos hacerlo», señaló Evo. Primero, «uní mi región y como presidente juntamos 40 movimientos y cinco partidos de izquierda».

Reflexionó acerca de los motivos que lo llevaron a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, aunque no tuviera un título universitario, y resaltó los valores familiares. «Vengo de una familia en donde el lema es no robar, no mentir, ni ser flojos».



De la sala virtual, participaron importantes referentes de la ciencia y política, entre quienes se encontraba la Senadora por Chubut, Nancy González; ex diputada provincial de Chubut, Gabriela Dufour, el rector de la UNPSJB, Carlos De Marziani, el Intendente de la Municipalidad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; Intendente de la Municipalidad de Trelew, Adrián Maderna, el Intendente de la Municipalidad de El Hoyo, Pol Huisman; Intendente de la Municipalidad de Trelew, Adrian Maderna, la referente de Construcción Federal Puerto Madryn, Liliana Suárez; vicepresidente del PJ Madryn, Carlos Pascuarello; el Delegado Zonal de la Sede Universitaria Puerto Madryn, Demián Barry; el Director del Cenpat-Conicet, Rolando Gonzalez José; de la Comunidad Boliviana Puerto Madryn Pedro Pérez y Néstor Hourcade , Fernando Sandoval HIJOS Madryn, entre otros representantes de la política, la ciencia y organizaciones sociales.



Evo Morales Ayma, «Doctor Honoris Causa» de la UNPSJB

En el año 2015, el Honorable Consejo Superior de la UNPSJB, decidió reconocer con el título de Doctor Honoris Causa, a Juan Evo Morales Ayma. La resolución que lo acredita es la número 044 de fecha 21 de agosto del año 2015, que señala en los Considerando:

«Que el Sr. Juan Evo Morales Ayma es presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2005 como primer mandatario electo de origen uru-aymara.Que el postulante acredita permanentes defensas de los intereses continentales latinoamericanos en general y en definitiva posición en contra de la ocupación de las Islas Malvinas por el Reino Unido, en particular.

Que su vida es un ejemplo de trabajo personal, compromiso social, esfuerzo político y férrea defensa de los valores democráticos.

Que su visión política ha permitido recuperar los recursos naturales y productivos del pueblo boliviano y ayudar a consolidar los caminos de integración de la Patria Grande Latinoamericana.

Que han defendido los derechos militantes populares y perseguidos políticos y sociales en su país y se ha solidarizado con las luchas populares en los países de la región.

Que ha recibido reconocimientos honoris causa de universidades nacionales de su país así como de Argentina (Universidad Nacional de Salta, de La Plata, de Río Cuarto, de Entre Ríos, de Cuyo y de San Juan), Venezuela, Rusia, Corea del Sur y China.

Que ha sido propuesto al Premio Nobel de la Paz.

Que el tema fue aprobado en la sesión ordinaria del 21 de Agosto próximo pasado.

Por ello el Consejo Superior de la UNPSJB

RESUELVE:

«Art. 1 otogar ,otorgar el título de doctor Honoris Causa al Sr Juan Evo Morales Ayma según los criterios establecidos en el Título III , Capítulo I, Articulo 71°, inc. 11, del Estatuto de nuestra Universidad establece los criterios para otorgar dicha mención».

Dicha resolución lleva las firmas del entonces rector Alberto Ayape y el Secretario Administrativo Norberto Larroca»

