Caleta Olivia, la editorial que puso el nombre de la ciudad Santacruceña en boca de todos

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición LI / Caleta Olivia / 13-12-2021 / ISSN 2422-7226 Por Maira Ojeda para el Observador Central

En medio de la feria de editoriales celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se destaca una editorial en particular, cuyo dueño oriundo de la localidad del gorosito decidió hacer explícito el amor por sus orígenes dándole a su emprendimiento el nombre de la ciudad.



Pablo Gabo Moreno, editor y fundador de la Editorial Caleta Olivia, comenzó su emprendimiento con la intención de publicar los escritos de sus allegados, sin pensar que se terminaría convirtiendo en una editorial reconocida a nivel nacional y un referente en lo que concierne al género de poesía. Al definir el creciente éxito de su editorial, Pablo lo describe como “algo que no se podía frenar”, en especial a causa del reciente auge de la poesía y su expansión mediante redes sociales, lo que ayudó a que la editorial se difunda.

Si bien en palabras de su fundador el emprendimiento todavía sigue siendo un proyecto “pequeño”, al momento llevan publicados una gran diversidad de autores, tanto nacionales como de otros países y su presencia se va expandiendo cada vez más a nivel territorial, una prueba de esto fue la última Feria de Editoriales concretada en Buenos Aires donde Caleta Olivia fue todo un éxito.

Sobre las dificultades que presenta editar este tipo de contenidos en particular Pablo nos comenta: “Rescatar los valores de la poesía es un trabajo arduo porque hay que luchar contra muchas cosas, no es tan fácil publicar poesía en este país. Sigue siendo un género muy de nicho, estos últimos años sí se ha exacerbado mucho por el tema de las redes y han proliferado muchas editoriales, pero sigue siendo algo a baja escala. Nosotros publicamos un montón, hacemos tiradas grandes pero no deja de ser el perfil de algo que va a pequeños pasos”. Por otro lado, otra de las dificultades que supone la comercialización del género de poesía es la reducida población de lectores en relación a la cantidad de publicaciones en existencia, sin embargo debido al esfuerzo y a lo nutrido de su catálogo Caleta Olivia consiguió hacerse con un público propio y definido.

En cuanto a las vicisitudes acontecidas tras la actual emergencia sanitaria, Pablo reflexiona sobre las complicaciones que presentó el encierro y el distanciamiento social, al mismo tiempo que las ventas se vieron incrementadas, “Fue complicado, pero también fue una prueba para ver dónde estaba realmente parada la editorial porque no había canales de ventas en librerías. A mi en lo personal me resultó extraordinario porque la gente compró muchos libros, nos asociamos con otras editoriales conocidas y se hizo circular mucho el contenido, en ese punto te diría que no fue algo negativo para nosotros”.

Irónicamente, a pesar de su nombre y de sus muchos puntos de venta, los libros de la editorial Caleta Olivia no se encuentran disponibles en la localidad santacruceña, esto debido, básicamente, a que nunca se los pidieron. Según nos relata Pablo una de sus metas pendientes es poder distribuir sus libros en la localidad y ser invitado a participar en los eventos de la misma, “Creo que no tienen obligación de invitarme, no deben saber que existo, pero también sucede que mucha gente se enteró que había una localidad llamada ‘Caleta Olivia’ a través de la editorial. Hasta el día de hoy la gente piensa que es un nombre que yo inventé y también mucha gente de la zona me agradeció diciendo ‘que hermoso que tengas una editorial con el nombre de acá, de estos pagos’. Ojalá algún día vaya a Caleta con mis libros, más que nada para hacer circular la poesía”. Al preguntarle porque decidió colocarle ese nombre a su emprendimiento, comenta que a pesar de no poder visitar la ciudad desde hace mucho tiempo, a causa de diversos motivos personales, la considera su tierra, ama Caleta Olivia y es su anhelo poder volver junto a su hijo a visitarla, por ese motivo no requirió pensar demasiado al momento de nombrar su negocio.

Actualmente, tienen previsto abocarse a la publicación de poesía contemporánea nacional, “Es a lo que apuntamos, nosotros siempre estamos sacando libros, tenemos poetas muy consagrados, poetas inéditos también, tratamos de darle lugar a todos. Nos parece fundamental poder abrir el abanico para lo que nosotros creemos y consideramos que es un buen material y de ahí si el libro se vende o no es otra cosa, pero siempre tratamos de publicar algo que consideramos que es bueno”. Próximamente, de cara al 2022, tienen previsto apuntar a la publicación de traducciones y prosa poética.

Link de acceso a la página de la editorial: https://caleta-olivia.com.ar/



Año - Edición -