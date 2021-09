Diente de León: El nuevo fenómeno de literatura infanto-juvenil en Santa Cruz

ISSN 2422-7226

La provincia de Santa Cruz es rica en la producción de artistas de diversas índoles, hecho que quedó demostrado durante la Feria del Libro de Caleta Olivia.

Durante las presentaciones realizadas en el transcurso de la Feria del Libro de Caleta Olivia el pasado fin de semana, una de ellas destacó de manera particular. La presentación del libro “Diente de León”, perteneciente al género infanto-juvenil, que tiene como autoras a Cecilia Maldini y Verónica Lamberti fue la exposición que inauguró dicha feria. En ella se pudieron apreciar una multiplicidad de disciplinas artísticas conviviendo magníficamente en el escenario y dando vida a las extraordinarias narraciones de esta nueva obra literaria que ya ha capturado el interés de muchos lectores, tanto niños como adultos.

Como tiende a suceder en el ámbito literario, muchas veces las obras que con mucho esmero son trabajadas por autores devotos que dedican su tiempo a convertir mundos maravillosos en textos para el disfrute ajeno, no consiguen ver la luz del día debido a la escasez de recursos que éstos pueden llegar a tener y a los grandes costos que implica la producción impresa de materiales editoriales, sin embargo, alegremente este no resultó ser el caso de “Diente de León”, que gracias a la donación de CGC (Compañía General de Combustibles) no solo pudo hacer posible la publicación del libro, sino que también concretó uno de los anhelos más profundos de este par de escritoras: “Tuvimos la suerte de que nos sponsorearon el libro para poder imprimirlo y para que se haga una realidad porque, ¿qué nos pasa a los escritores? Trabajamos mucho tiempo con gran esfuerzo, como lo hicimos todo el año pasado, y llega el momento de la impresión y como los costos son tan elevados, realmente te quedas con ese sueño ahí en las manos esperando a que venga alguien y lo haga realidad. En este caso CGC fue quien hizo realidad la impresión de este libro, así que por eso estoy muy agradecida”, señala Verónica.

El trabajo congrega la lírica y la narrativa a partir de una compilación de cuentos, poemas, canciones, coplas y limericks. Por otra parte, el formato del libro responde a una tecnología propia de la época que está transcurriendo, en él podemos encontrar un código QR que nos facilitará el acceso a la música, y pone en juego la convivencia de distintas formas de arte: “Más allá de esta novedad de que somos dos autoras las que lo escribimos, también esto de tener presente siempre permanentemente el hecho de interpelar otras disciplinas artísticas como este caso lo es la música, el arte; y todo esto que es una cuestión tan importante, entrelazar las distintas disciplinas artísticas para que tengamos este resultado tan hermoso que es lo que hemos estado vivenciando”.

Lo que comenzó como un proyecto de dos amigas terminó convergiendo en una obra de arte que abarcó distintas áreas, trascendiendo la literatura y a las autoras mismas, las cuales destacan y agradecen la ayuda extendida por parte de quienes se predispusieron a participar de la puesta en escena del libro y su iniciativa de dar vida a los personajes: “Quisimos actuar a los personajes del cuento y para eso contamos con la ayuda valiosísima de gente de teatro de Gallegos. Ellos pertenecen a la Academia de Comedia Musical. En Caleta Olivia la presentación fue de las mismas características, entrelazando el baile, la música, el teatro. En Caleta las intérpretes fueron todas profesores de educación inicial con una preparación artística magnífica, y eso fue sorprendente porque participaron más personajes del libro y eso fue precioso”. Sobre la memorable experiencia también señalan la buena voluntad de las personas que se sumaron a esta expresión artística que alcanzó magnitudes insospechadas: “Y se fueron sumando personas, sumando y sumando. Hasta Lorena Pérez que vino de El Chaltén, que es la intérprete de la canción. La canción de Gaia yo la escribí y tenía la melodía pero necesitaba una música, una intérprete, entonces Lorena Peréz, magnífica artista, también se sumó e hizo el cierre de la obra cantando la canción de Gaia, y hasta Gaia subió al escenario –la protagonista de la canción– y participó de una expresión que ni nos esperábamos junto a los actores”.

Pese a tener una amistad reciente, Cecilia y Verónica han conseguido complementarse perfectamente en lo artístico y en lo personal, cada una con sus ritmos de trabajo y con una trayectoria previamente recorrida en el campo de la literatura, nos enseñan que el tiempo no es un determinante para la calidad de una buena relación: “Empezas a compartir otras cosas, meriendas, charlas, pensamientos, objetivos, con actitud… Y bueno, es así como Diente de León llega. A veces es más importante la calidad del tiempo que uno comparte con las personas, que la cantidad”. Ambas han quedado gratamente sorprendidas con el impacto y la repercusión que este libro ha tenido en toda la provincia de Santa Cruz, lo cual les ha significado una serie de invitaciones para presentarlo en otras localidades, como la prevista en la ciudad de El Calafate el día 18 de septiembre en El Domo. “Se expandió, el pequeño libro que era, se expandió por distintos lugares porque encontramos gente, yo le digo a Vero, ‘Encontramos gente mágica’ porque todos estuvieron colaborando, ayudando. Estamos muy contentas”, señala Cecilia.

Por último, hacen énfasis en su agradecimiento a todas aquellas personas que han posibilitado el éxito de las presentaciones de este maravilloso libro: Silvina Leiva, intérprete de la “Hormiguita Remolina”; Adriana Manrique, intérprete de la “Araña”; Martina Alanis, intérprete de la “Arañita”; Devora Carrizo, intérprete del “Zorro Colorin”; Lucía Bustos, bailarina; Neri Angel, intérprete de “Juanito Miranubes”; Valezca Paz Guanuco y Valentín Videla de la “Academia Musical Río Gallegos”; Mercedes Zerbola, ilustradora; Lorena Perez, música; la editorial Zorro Colorado y el sponsor que posibilitó la impresión, la empresa CGC-Sinopec.



