Parimatch История Компании И Владельцы Как Построили Беттинговую Компанию Стоимостью $550 Млн

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Предложение становится активным после подтверждения контактного номера телефона. На топовые игры расписывается маркетов, на менее популярные матчи — 20-30, на нерейтинговые встречи предложения могут ограничиваться ставками на победу одного из участников. Лайв БК Париматч отличается привлекательными коэффициентами со средними показателями маржи. На основные события в футболе, баскетболе, хоккее, большом теннисе и волейболе букмекер устанавливает 6-7% маржи. В менее популярных дисциплинах ее значение возрастает до 8-9%. В футере находится дополнительное меню с разделами о компании, правилами, контактами техподдержки, ответами на частые вопросы, платежными сервисами и другими служебными ссылками. Для доступа к платежному функционалу потребуется авторизация.

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