Roquel: «hemos decidido apartarnos del COE provincial»

Año 5 / Edición XXXIX / Caleta Olivia / 2-11-2020 / ISSN 2422-7226

El diputado provincial Daniel Roquel (Nueva Santa Cruz), publicó la decisión del bloque al que representa de apartarse del Comité Operativo de Emergencia Provincial debido a que » todas las propuestas que acercamos al COE no han sido tenidas en cuenta».

Este es el escrito del Diputado:

Entendemos que en la política debe primar el diálogo y los consensos, fue por eso que en su momento solicitamos desde el Bloque Nueva Santa Cruz poder integrar el Comité Operativo de Emergencia cuando desde un principio no se nos había tenido en cuenta.

Nuestro trabajo siempre estuvo abocado a acercar ideas, propuestas y proyectos para hacer frente a la pandemia, pero lamentablemente existe un gobierno que lo único que hace es negar la realidad, mentir y ocultar la información, y así se hace imposible construir.

Todas las propuestas que acercamos al COE no han sido tenidas en cuenta. Por las críticas que hemos hecho fuimos descalificados por funcionarios del gobierno y tratados de “miserables” y “lacras”.

Hemos señalado el abandono de los Hogares de Adultos Mayores, la urgente aprobación del tratamiento con ibuprofeno inhalado, el abandono a los trabajadores de la salud, la demora en la inauguración de la ampliación del hospital, la inexistencia de políticas públicas para atender lo graves problemas de salud mental que está teniendo el pueblo de Santa Cruz, los graves problemas de la Caja de Servicio Sociales, la falta de ideas para atender el problema de la educación.

Jamás se nos mostraron los números de los fondos que ingresaron a la provincia, de los médicos que se incorporaron al sistema de salud, de la inversión que se realizó, de los insumos que se compraron, de los recursos que se usaron para reconocer al personal de salud, entre otras cuestiones indispensables.

En la Cámara de Diputados aprobamos una resolución incorporando al Comité Operativo de Emergencia las áreas de Salud Mental y Genero, y jamás se cumplió con ello.

Es por ello que decidimos seguir aportando desde otro lugar y no seguir formando parte del COE Provincial. Entendemos que podemos ser más útiles desde otro lugar, desde nuestras bancas en la legislatura provincial y no seguir participando de una pantomima donde el Gobierno no ve, no escucha, no dice ni hace nada.

No vamos a ser cómplices del relato que quiere instalar el Gobierno Provincial que quiere hacernos creer que todo es una maravilla en Santa Cruz.

Es lamentable que se quiera ocultar la realidad. Es lamentable que se abandone al pueblo de Santa Cruz a su suerte. Nosotros no vamos a ser cómplices de este accionar.

Vamos a seguir trabajando y acercando soluciones, pero no nos sentaremos con las autoridades solo para sacarnos una foto y seguir siendo ignorados.

