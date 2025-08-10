- Los archivos sobre divulgación de investigaciones, ponencias y testimonios que integran este repositorio de información, datos y conocimientos han sido digitalizados por gestión del actual presidente de FOC y cedidos voluntariamente por un importante número de Académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de la Patagonia San Jun Bosco y de otras Universidades de la Región y el País.
- La información que contienen las Actas de las Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo Patagónico, conforman una memoria viva que busca evitar que el conocimiento científico y técnico, las experiencias institucionales queden dormidos en archivos que nadie pueda consultar para pensar y actuar en la Patagonia del siglo XXI.
- Hoy, ante la imposibilidad de sostener el sitio original, la Fundación Observador Central asume el compromiso de preservar y relanzar este archivo como bien público, integrándolo a su plataforma digital para que siga siendo accesible a las nuevas generaciones.