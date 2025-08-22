Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Causa FOC N°3 | Archivo Abierto del Legado Científico y Técnico de Mario Palma Godoy

Picture of onnoideas

onnoideas

Facebook
Twitter
LinkedIn

“El conocimiento sólo cobra valor cuando se comparte y se pone al servicio de la comunidad.” Con esta premisa, la Fundación Observador Central impulsa el Archivo Abierto del Legado Científico y Técnico de Mario Palma Godoy, un repositorio público que reúne ensayos, investigaciones, informes y proyectos sobre la realidad de Santa Cruz.


Este espacio refleja una trayectoria profesional marcada por el trabajo en red, el pensamiento crítico y la mirada territorial ante los escenarios regionales, nacionales y globales. Su objetivo es servir como ámbito de consulta y diálogo que ayude a comprender los escenarios del desarrollo económico y social, más allá de los límites de las Ciencias Sociales tradicionales.


El Archivo está destinado a ciudadanos, investigadores y funcionarios que buscan herramientas para decidir con mayor fundamento. Es de acceso libre, pero también participativo: para quienes no quieran que sus estudios queden dormidos en archivos sin vida pueden compartirlos aquí y convertirlos en parte de un legado vivo.

01. La economía y el trabajo en los procesosde transmisión cultural en Las Heras (provincia de Santa Cruz).
El sentido del tiempo social a través delas narrativas históricas
Publicado en Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno. Resistencia y Mediaciones de las políticas locales en las encrucijadas del Neoliberalismo. Rubén Zárate, Liliana Artesi. Ider, Biblos, UNPA- BS. AS. 2007
02. La economía y el trabajo en los procesosde transmisión cultural en Las Heras (provincia de Santa Cruz)
El sentido del tiempo social a través delas narrativas históricas
Publicado en Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno. Resistencia y Mediaciones de las políticas locales en las encrucijadas del Neoliberalismo. Rubén Zárate, Liliana Artesi. Ider, Biblos, UNPA- BS. AS. 2007

Últimas Destacadas

hora 16:07

Educación y Conocimiento. UNPA- Culminó las VIII Jornadas Patagónicas de Trabajo y Desarrollo

hora 06:00

Sociedad y cultura. «La crónica francesa»: El regreso de Wes Anderson

hora 06:00

Salud. ¿Qué es flurona? ¿Se trata de una nueva variante de COVID-19?

hora 06:00

Sociedad. Comienzan las audiciones de La Voz Argentina 2022 en Comodoro Rivadavia

hora 06:00

Educación y Conocimiento. Realizarán obras edilicias para la Educación Técnica Profesional

hora 06:00

Salud. Nuevo proceso de desalinización del agua del mar

PERIODISMO RESPONSABLE

Avenida Kirchner 1752- CP 9011 Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz

Facebook X-twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2025 Observador Central | Diseñado por ONNO ideas