“El conocimiento sólo cobra valor cuando se comparte y se pone al servicio de la comunidad.” Con esta premisa, la Fundación Observador Central impulsa el Archivo Abierto del Legado Científico y Técnico de Mario Palma Godoy, un repositorio público que reúne ensayos, investigaciones, informes y proyectos sobre la realidad de Santa Cruz.



Este espacio refleja una trayectoria profesional marcada por el trabajo en red, el pensamiento crítico y la mirada territorial ante los escenarios regionales, nacionales y globales. Su objetivo es servir como ámbito de consulta y diálogo que ayude a comprender los escenarios del desarrollo económico y social, más allá de los límites de las Ciencias Sociales tradicionales.



El Archivo está destinado a ciudadanos, investigadores y funcionarios que buscan herramientas para decidir con mayor fundamento. Es de acceso libre, pero también participativo: para quienes no quieran que sus estudios queden dormidos en archivos sin vida pueden compartirlos aquí y convertirlos en parte de un legado vivo.

Publicado en Ciudadanía, Territorio y Desarrollo Endógeno. Resistencia y Mediaciones de las políticas locales en las encrucijadas del Neoliberalismo. Rubén Zárate, Liliana Artesi. Ider, Biblos, UNPA- BS. AS. 2007

