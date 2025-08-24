Periodismo Responsable

Facebook X-twitter Youtube Instagram
Últimas noticias

Causa FOC N°6 | Archivo de la Memoria Oral en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz

Picture of Observador Central

Observador Central

Facebook
Twitter
LinkedIn

El Archivo de la Memoria Oral en Caleta Olivia es una causa que busca rescatar y preservar las voces de quienes forjaron la historia cotidiana de esta ciudad patagónica. Tiene sus antecedentes en Comodoro Rivadavia, cuando como estudiantes de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco comenzamos a registrar los relatos de antiguos pobladores, defendiendo la idea que la historia también se construye desde la memoria viva.


Con el impulso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, creamos el CIRFO (Centro de Información y Relevamiento de Fuentes Orales), una revista científica y formamos en metodología de historia oral. Hoy, respondemos a una urgencia concreta: la inexistencia de archivos locales y el deterioro de testimonios grabados en casetes y CDs. Esta plataforma aloja el único archivo digitalizado con rigor científico que recupera la historia urbana de Caleta Olivia, construido desde y para su comunidad.


Cada entrevista ya disponible será de utilidad para familiares de las voces registradas, estudiantes, educadores y ciudadanos que deseen reflexionar sobre las identidades de esta ciudad. Podés consultar el listado completo de entrevistados aquí:


👉 Consultar listado de entrevistados (disponible próximamente)


👉 Hacé clic aquí para contactarte con la Fundación y ser parte de esta causa.

Últimas Destacadas

hora 16:07

Educación y Conocimiento. UNPA- Culminó las VIII Jornadas Patagónicas de Trabajo y Desarrollo

hora 06:00

Sociedad y cultura. «La crónica francesa»: El regreso de Wes Anderson

hora 06:00

Salud. ¿Qué es flurona? ¿Se trata de una nueva variante de COVID-19?

hora 06:00

Sociedad. Comienzan las audiciones de La Voz Argentina 2022 en Comodoro Rivadavia

hora 06:00

Educación y Conocimiento. Realizarán obras edilicias para la Educación Técnica Profesional

hora 06:00

Salud. Nuevo proceso de desalinización del agua del mar

PERIODISMO RESPONSABLE

Avenida Kirchner 1752- CP 9011 Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz

Facebook X-twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2025 Observador Central | Diseñado por ONNO ideas