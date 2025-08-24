Causa FOC N°6 | Archivo de la Memoria Oral en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz

El Archivo de la Memoria Oral en Caleta Olivia es una causa que busca rescatar y preservar las voces de quienes forjaron la historia cotidiana de esta ciudad patagónica. Tiene sus antecedentes en Comodoro Rivadavia, cuando como estudiantes de Historia en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco comenzamos a registrar los relatos de antiguos pobladores, defendiendo la idea que la historia también se construye desde la memoria viva.



Con el impulso de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, creamos el CIRFO (Centro de Información y Relevamiento de Fuentes Orales), una revista científica y formamos en metodología de historia oral. Hoy, respondemos a una urgencia concreta: la inexistencia de archivos locales y el deterioro de testimonios grabados en casetes y CDs. Esta plataforma aloja el único archivo digitalizado con rigor científico que recupera la historia urbana de Caleta Olivia, construido desde y para su comunidad.



Cada entrevista ya disponible será de utilidad para familiares de las voces registradas, estudiantes, educadores y ciudadanos que deseen reflexionar sobre las identidades de esta ciudad. Podés consultar el listado completo de entrevistados aquí:



