Estudiantes argentinos desarrollaron soluciones tecnológicas para desafíos sociales y ambientales

La Universidad Nacional de Tucumán fue sede del Rally Latinoamericano de Innovación 2026, una competencia internacional que reunió a jóvenes universitarios para crear propuestas destinadas a resolver problemas reales mediante la creatividad, la tecnología y el trabajo en equipo.

Durante el 16 y 17 de octubre, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán recibió a 104 estudiantes organizados en 12 equipos multidisciplinarios. Los participantes trabajaron durante dos jornadas en el desarrollo de proyectos vinculados con desafíos sociales y ambientales, dentro de las categorías Innovación e Impacto Social. La actividad formó parte de una iniciativa latinoamericana que promueve la aplicación de conocimientos universitarios a situaciones concretas.

El encuentro permitió que estudiantes de diferentes especialidades combinaran herramientas técnicas, creatividad y trabajo colaborativo para elaborar soluciones innovadoras. Más allá de la competencia, la experiencia destacó la importancia de vincular la educación superior con las necesidades de la sociedad y de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan transformar sus conocimientos en propuestas de desarrollo para sus comunidades.