El folklore argentino reunió a miles de personas en un festival que unió generaciones y celebró la identidad nacional

Abel Pintos, Soledad, Cazzu, Los Nocheros y Jorge Rojas fueron algunos de los protagonistas de República Folklore, el encuentro que se realizó durante el fin de semana en Buenos Aires. La propuesta combinó música, danza, gastronomía y tradiciones regionales, y confirmó una nueva edición para 2027.

El Parque de la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de la primera edición de República Folklore, un festival que reunió a más de 50 artistas durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Miles de personas participaron de las actividades distribuidas en distintos escenarios, donde convivieron referentes históricos de la música popular argentina con intérpretes de nuevas generaciones. Entre los momentos destacados estuvieron las presentaciones de Abel Pintos, Cazzu, Nahuel Pennisi y Soledad Pastorutti, quien celebró sus 30 años de trayectoria artística.

La propuesta trascendió los espectáculos musicales e incorporó espacios dedicados a las artesanías, la gastronomía regional y los bailes tradicionales. El encuentro también reflejó el renovado interés de los jóvenes por el folklore, un género que continúa creciendo en las plataformas digitales y encontrando nuevas formas de expresión. Según datos difundidos por Spotify, el 33% de las reproducciones de folklore argentino durante 2026 correspondió a usuarios de la generación Z. La confirmación de una segunda edición para 2027 refuerza la proyección de una propuesta que busca mantener vivas las tradiciones culturales del país.