Arte, ciencia e inteligencia artificial: 24 artistas argentinos exploran los límites de la tecnología y la vigilancia digital

Una propuesta cultural y experimental desarrollada en Buenos Aires reúne a creadores de ocho provincias argentinas para reflexionar sobre la relación entre el cuerpo humano, la inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia. La iniciativa combina investigación, expresión artística y debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías.

Un grupo de 24 artistas provenientes de ocho provincias argentinas participa de una experiencia que vincula el arte contemporáneo con la investigación científica y los avances tecnológicos. La propuesta, difundida durante el fin de semana, aborda la manera en que los sistemas de inteligencia artificial y las tecnologías de vigilancia modifican nuestra relación con la identidad, la privacidad y el cuerpo humano. A través de diferentes expresiones artísticas, los participantes buscan generar nuevas preguntas sobre el lugar que ocupa la tecnología en la sociedad actual.

La iniciativa pone de relieve una dimensión de la inteligencia artificial que trasciende sus aplicaciones productivas y comerciales: su influencia sobre los derechos, las relaciones sociales y las formas de expresión cultural. El encuentro entre artistas de distintas regiones del país también permite incorporar perspectivas federales a un debate de alcance internacional. En un contexto de acelerada transformación digital, estas experiencias proponen utilizar el arte como una herramienta para comprender los cambios tecnológicos y reflexionar sobre sus consecuencias en la vida cotidiana.