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Más de 2.500 especialistas debatieron en Argentina cómo transformar el futuro de la salud

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Buenos Aires fue sede del primer Congreso Iberoamericano de Salud, que reunió a referentes de 14 países. La inteligencia artificial, la prevención de enfermedades y el envejecimiento de la población estuvieron entre los principales desafíos abordados.

Más de 2.500 profesionales, especialistas y autoridades sanitarias participaron del encuentro organizado por la Fundación Iberoamericana Consenso Salud, realizado el 14 y 15 de octubre en Buenos Aires. Durante las jornadas se analizaron los problemas que enfrentan los sistemas sanitarios, especialmente el financiamiento, la creciente demanda de atención médica y la incorporación de nuevas tecnologías.

Uno de los ejes centrales fue el uso de inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos, optimizar recursos y acompañar el trabajo de los profesionales. También se discutieron estrategias para fortalecer la prevención y responder a las necesidades de una población que envejece. El encuentro dejó planteado un desafío compartido: avanzar hacia sistemas de salud más eficientes, accesibles y preparados para los cambios tecnológicos y demográficos.

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