Río Gallegos reunirá especialistas latinoamericanos para debatir falsas denuncias y garantías procesales

El Primer Congreso Internacional «No a las Falsas Denuncias», previsto para el 23 y 24 de octubre de 2026, se realizará después de tres encuentros nacionales. La convocatoria propone compartir criterios profesionales y fortalecer la cooperación entre países, con miras a una agenda de interlocución ante organismos internacionales.

Con el propósito de generar conciencia y desarrollar líneas de acción ante el impacto de las falsas denuncias en Santa Cruz y en los ámbitos nacional e internacional, el Congreso combinará actividades abiertas a la opinión pública con espacios de trabajo especializado y producción colaborativa de conocimiento.

Esta articulación busca compartir experiencias y examinar criterios de actuación en procesos penales, procedimientos administrativos y conflictos familiares, a partir de los casos y las prácticas de los países representados.

El encuentro tiene como antecedentes los congresos nacionales realizados en Río Gallegos el 29 de marzo, el 28 de junio y el 11 de octubre de 2025. En esas jornadas se reunieron testimonios y se abordaron cuestiones jurídicas y probatorias. Sobre esa base, la convocatoria internacional incorpora experiencias de Argentina, México, Perú, Uruguay y Chile.

En esta trayectoria, Elba Soria ha articulado vínculos entre personas y familias, especialistas, medios de comunicación y espacios legislativos. En el ámbito provincial, la aprobación legislativa de la denominada «Ley Facu» se orientó precisamente al acompañamiento de docentes y trabajadores públicos sometidos a investigaciones administrativas. Este antecedente se inscribe en un debate que comprende el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

En cuanto a las actividades, el viernes 23 habrá participaciones en Radio FM Ciudad y Radio NEWS y, desde las 19:30, mesas de trabajo en el Hotel Patagonia. Están previstas una mesa penal, otra sobre familia, niñez y adolescencia y una mesa volante para abordar temas complementarios.

El sábado 24, las actividades comenzarán con un encuentro con el público en la Plaza San Martín, a las 10. La jornada central se desarrollará de 15 a 23 en el Salón Superior del Hotel Patagonia. La apertura estará a cargo de Elba Soria y los Abuelos Dupuy; a continuación, se presentarán dos testimonios y once exposiciones.

En ese intercambio, los especialistas en salud mental podrán aportar análisis sobre evaluaciones e impactos psicológicos; los abogados, sobre pruebas y garantías del procedimiento; y los académicos, sobre métodos, conceptos y fuentes.

Asimismo, los cuestionamientos sobre deriva jurídica e impunidad se abordarán como temas de análisis vinculados con la valoración de las pruebas y la fundamentación de las decisiones. La comparación de casos y prácticas permitirá reconocer las diferencias entre jurisdicciones y examinar los planteos sobre la influencia de prejuicios y presiones públicas.

Programa de actividades

Viernes 23 de octubre de 2026

Hora Actividad y sede Participantes 01:20 Llegada de expositores

Aeropuerto de Río Gallegos Traslado a los alojamientos. 03:30 Llegada de expositores

Aeropuerto de Punta Arenas Traslado a los alojamientos. 10:00 Streaming

Radio FM Ciudad

Alcorta 29 Elba R. Soria (organización, Argentina)

Villalobos Atlas Roberto Carlos (conducción, Argentina)

Martha Valfre García (Uruguay)

Víctor Lenin Morales Navarro (México)

Lucio Ramón Dupuy (Argentina)

Manuel Jorge Gorostiaga (Argentina) 12:00 Entrevistas

Radio NEWS

Pje. Molina 420 Verónica Valenzuela Regalado (Perú)

Carlos Roberto Orrego (Chile)

Patricia Anzoátegui (Argentina)

Anzoatigui Rubén Melloni (Argentina)

Oscar Bini (Argentina)

Santiago Nieto (Argentina)

María Reghenzani (Argentina)

Graciela Madaf (fundación, Argentina) 13:30 Almuerzo de delegaciones

Bar Cobadonga Regreso a los alojamientos.

Mesas de trabajo

19:30 | Hotel Patagonia (Copetín) | Fagnano 54

Penal Familia, niñez y adolescencia Mesa volante Patricia Anzoátegui

Martha Valfre García

Santiago Nieto

Víctor Lenin Morales Navarro

César Guzmán

Javier Montenegro Verónica Valenzuela

Roberto Orrego

Rubén Melloni Anzoátegui

Joel Vallejos

Lucio Ramón Dupuy

Cristian Irazusta

Horacio Bazalo Manuel Jorge Gorostiaga

Roberto Villalobos

Martín Copilino

Oscar Bini

Graciela Madaf

Prensa local: entrevistas individuales a todos los expositores durante la actividad.

22:00: finalización, regreso a los alojamientos y noche libre.

Sábado 24 de octubre de 2026

Hora Actividad y sede Participantes 10:00 Entrevistas con el público

Plaza San Martín Sr. Ramón Dupuy

Sra. Silvia Gómez

Sr. José Gorostiaga

Srta. Giuliana 12:00 Almuerzo de delegaciones

Lugar a definir Delegaciones invitadas. 15:00 Apertura del Congreso

Salón Superior, Hotel Patagonia Dra. Elba Soria y Abuelos Dupuy.

Testimonios y exposiciones

Orden Intervención Participante País 1 Testimonio Dra. María Luisa Reghenzani 2 Testimonio Sra. Ruth Ester Carrizo 3 Exposición Psic. forense Víctor Lenin Morales Navarro México 4 Exposición Dra. Verónica Valenzuela Perú 5 Exposición Dr. Rubén Melloni Anzoátegui Argentina 6 Exposición Dra. Martha Valfre García Uruguay 7 Exposición Arq. Roberto Orrego Chile 8 Exposición Patricia Anzoátegui Argentina 9 Exposición Dr. Roberto Villalobos Argentina 10 Exposición Dr. Martín Copolino Argentina 11 Exposición Dr. Santiago Nieto Argentina 12 Exposición Dr. Oscar Bini Argentina 13 Exposición Sr. Manuel José Gorostiaga Argentina

23:00 Finalización del Congreso. Luego del cierre Asado para las delegaciones invitadas.

CPAIA | 25 de Mayo 286

Domingo 25 de octubre de 2026