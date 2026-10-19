Río Gallegos reunirá especialistas latinoamericanos para debatir falsas denuncias y garantías procesales

El Primer Congreso Internacional «No a las Falsas Denuncias», previsto para el 23 y 24 de octubre de 2026, se realizará después de tres encuentros nacionales. La convocatoria propone compartir criterios profesionales y fortalecer la cooperación entre países, con miras a una agenda de interlocución ante organismos internacionales.
Con el propósito de generar conciencia y desarrollar líneas de acción ante el impacto de las falsas denuncias en Santa Cruz y en los ámbitos nacional e internacional, el Congreso combinará actividades abiertas a la opinión pública con espacios de trabajo especializado y producción colaborativa de conocimiento.
Esta articulación busca compartir experiencias y examinar criterios de actuación en procesos penales, procedimientos administrativos y conflictos familiares, a partir de los casos y las prácticas de los países representados.
El encuentro tiene como antecedentes los congresos nacionales realizados en Río Gallegos el 29 de marzo, el 28 de junio y el 11 de octubre de 2025. En esas jornadas se reunieron testimonios y se abordaron cuestiones jurídicas y probatorias. Sobre esa base, la convocatoria internacional incorpora experiencias de Argentina, México, Perú, Uruguay y Chile.
En esta trayectoria, Elba Soria ha articulado vínculos entre personas y familias, especialistas, medios de comunicación y espacios legislativos. En el ámbito provincial, la aprobación legislativa de la denominada «Ley Facu» se orientó precisamente al acompañamiento de docentes y trabajadores públicos sometidos a investigaciones administrativas. Este antecedente se inscribe en un debate que comprende el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
En cuanto a las actividades, el viernes 23 habrá participaciones en Radio FM Ciudad y Radio NEWS y, desde las 19:30, mesas de trabajo en el Hotel Patagonia. Están previstas una mesa penal, otra sobre familia, niñez y adolescencia y una mesa volante para abordar temas complementarios.
El sábado 24, las actividades comenzarán con un encuentro con el público en la Plaza San Martín, a las 10. La jornada central se desarrollará de 15 a 23 en el Salón Superior del Hotel Patagonia. La apertura estará a cargo de Elba Soria y los Abuelos Dupuy; a continuación, se presentarán dos testimonios y once exposiciones.
En ese intercambio, los especialistas en salud mental podrán aportar análisis sobre evaluaciones e impactos psicológicos; los abogados, sobre pruebas y garantías del procedimiento; y los académicos, sobre métodos, conceptos y fuentes.
Asimismo, los cuestionamientos sobre deriva jurídica e impunidad se abordarán como temas de análisis vinculados con la valoración de las pruebas y la fundamentación de las decisiones. La comparación de casos y prácticas permitirá reconocer las diferencias entre jurisdicciones y examinar los planteos sobre la influencia de prejuicios y presiones públicas.
Programa de actividades
Viernes 23 de octubre de 2026
|Hora
|Actividad y sede
|Participantes
|01:20
|Llegada de expositores
Aeropuerto de Río Gallegos
|Traslado a los alojamientos.
|03:30
|Llegada de expositores
Aeropuerto de Punta Arenas
|Traslado a los alojamientos.
|10:00
|Streaming
Radio FM Ciudad
Alcorta 29
|Elba R. Soria (organización, Argentina)
Villalobos Atlas Roberto Carlos (conducción, Argentina)
Martha Valfre García (Uruguay)
Víctor Lenin Morales Navarro (México)
Lucio Ramón Dupuy (Argentina)
Manuel Jorge Gorostiaga (Argentina)
|12:00
|Entrevistas
Radio NEWS
Pje. Molina 420
|Verónica Valenzuela Regalado (Perú)
Carlos Roberto Orrego (Chile)
Patricia Anzoátegui (Argentina)
Anzoatigui Rubén Melloni (Argentina)
Oscar Bini (Argentina)
Santiago Nieto (Argentina)
María Reghenzani (Argentina)
Graciela Madaf (fundación, Argentina)
|13:30
|Almuerzo de delegaciones
Bar Cobadonga
|Regreso a los alojamientos.
Mesas de trabajo
19:30 | Hotel Patagonia (Copetín) | Fagnano 54
|Penal
|Familia, niñez y adolescencia
|Mesa volante
|Patricia Anzoátegui
Martha Valfre García
Santiago Nieto
Víctor Lenin Morales Navarro
César Guzmán
Javier Montenegro
|Verónica Valenzuela
Roberto Orrego
Rubén Melloni Anzoátegui
Joel Vallejos
Lucio Ramón Dupuy
Cristian Irazusta
Horacio Bazalo
|Manuel Jorge Gorostiaga
Roberto Villalobos
Martín Copilino
Oscar Bini
Graciela Madaf
Prensa local: entrevistas individuales a todos los expositores durante la actividad.
22:00: finalización, regreso a los alojamientos y noche libre.
Sábado 24 de octubre de 2026
|Hora
|Actividad y sede
|Participantes
|10:00
|Entrevistas con el público
Plaza San Martín
|Sr. Ramón Dupuy
Sra. Silvia Gómez
Sr. José Gorostiaga
Srta. Giuliana
|12:00
|Almuerzo de delegaciones
Lugar a definir
|Delegaciones invitadas.
|15:00
|Apertura del Congreso
Salón Superior, Hotel Patagonia
|Dra. Elba Soria y Abuelos Dupuy.
Testimonios y exposiciones
|Orden
|Intervención
|Participante
|País
|1
|Testimonio
|Dra. María Luisa Reghenzani
|2
|Testimonio
|Sra. Ruth Ester Carrizo
|3
|Exposición
|Psic. forense Víctor Lenin Morales Navarro
|México
|4
|Exposición
|Dra. Verónica Valenzuela
|Perú
|5
|Exposición
|Dr. Rubén Melloni Anzoátegui
|Argentina
|6
|Exposición
|Dra. Martha Valfre García
|Uruguay
|7
|Exposición
|Arq. Roberto Orrego
|Chile
|8
|Exposición
|Patricia Anzoátegui
|Argentina
|9
|Exposición
|Dr. Roberto Villalobos
|Argentina
|10
|Exposición
|Dr. Martín Copolino
|Argentina
|11
|Exposición
|Dr. Santiago Nieto
|Argentina
|12
|Exposición
|Dr. Oscar Bini
|Argentina
|13
|Exposición
|Sr. Manuel José Gorostiaga
|Argentina
|23:00
|Finalización del Congreso.
|Luego del cierre
|Asado para las delegaciones invitadas.
CPAIA | 25 de Mayo 286
Domingo 25 de octubre de 2026
|01:30
|Regreso de las delegaciones a sus lugares de origen.
Aeropuerto de Río Gallegos