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Río Gallegos reunirá especialistas latinoamericanos para debatir falsas denuncias y garantías procesales

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El Primer Congreso Internacional «No a las Falsas Denuncias», previsto para el 23 y 24 de octubre de 2026, se realizará después de tres encuentros nacionales. La convocatoria propone compartir criterios profesionales y fortalecer la cooperación entre países, con miras a una agenda de interlocución ante organismos internacionales.

Con el propósito de generar conciencia y desarrollar líneas de acción ante el impacto de las falsas denuncias en Santa Cruz y en los ámbitos nacional e internacional, el Congreso combinará actividades abiertas a la opinión pública con espacios de trabajo especializado y producción colaborativa de conocimiento.

Esta articulación busca compartir experiencias y examinar criterios de actuación en procesos penales, procedimientos administrativos y conflictos familiares, a partir de los casos y las prácticas de los países representados.

El encuentro tiene como antecedentes los congresos nacionales realizados en Río Gallegos el 29 de marzo, el 28 de junio y el 11 de octubre de 2025. En esas jornadas se reunieron testimonios y se abordaron cuestiones jurídicas y probatorias. Sobre esa base, la convocatoria internacional incorpora experiencias de Argentina, México, Perú, Uruguay y Chile.

En esta trayectoria, Elba Soria ha articulado vínculos entre personas y familias, especialistas, medios de comunicación y espacios legislativos. En el ámbito provincial, la aprobación legislativa de la denominada «Ley Facu» se orientó precisamente al acompañamiento de docentes y trabajadores públicos sometidos a investigaciones administrativas. Este antecedente se inscribe en un debate que comprende el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

En cuanto a las actividades, el viernes 23 habrá participaciones en Radio FM Ciudad y Radio NEWS y, desde las 19:30, mesas de trabajo en el Hotel Patagonia. Están previstas una mesa penal, otra sobre familia, niñez y adolescencia y una mesa volante para abordar temas complementarios.

El sábado 24, las actividades comenzarán con un encuentro con el público en la Plaza San Martín, a las 10. La jornada central se desarrollará de 15 a 23 en el Salón Superior del Hotel Patagonia. La apertura estará a cargo de Elba Soria y los Abuelos Dupuy; a continuación, se presentarán dos testimonios y once exposiciones.

En ese intercambio, los especialistas en salud mental podrán aportar análisis sobre evaluaciones e impactos psicológicos; los abogados, sobre pruebas y garantías del procedimiento; y los académicos, sobre métodos, conceptos y fuentes.

Asimismo, los cuestionamientos sobre deriva jurídica e impunidad se abordarán como temas de análisis vinculados con la valoración de las pruebas y la fundamentación de las decisiones. La comparación de casos y prácticas permitirá reconocer las diferencias entre jurisdicciones y examinar los planteos sobre la influencia de prejuicios y presiones públicas.

Programa de actividades

Viernes 23 de octubre de 2026

HoraActividad y sedeParticipantes
01:20Llegada de expositores
Aeropuerto de Río Gallegos		Traslado a los alojamientos.
03:30Llegada de expositores
Aeropuerto de Punta Arenas		Traslado a los alojamientos.
10:00Streaming
Radio FM Ciudad
Alcorta 29		Elba R. Soria (organización, Argentina)
Villalobos Atlas Roberto Carlos (conducción, Argentina)
Martha Valfre García (Uruguay)
Víctor Lenin Morales Navarro (México)
Lucio Ramón Dupuy (Argentina)
Manuel Jorge Gorostiaga (Argentina)
12:00Entrevistas
Radio NEWS
Pje. Molina 420		Verónica Valenzuela Regalado (Perú)
Carlos Roberto Orrego (Chile)
Patricia Anzoátegui (Argentina)
Anzoatigui Rubén Melloni (Argentina)
Oscar Bini (Argentina)
Santiago Nieto (Argentina)
María Reghenzani (Argentina)
Graciela Madaf (fundación, Argentina)
13:30Almuerzo de delegaciones
Bar Cobadonga		Regreso a los alojamientos.

Mesas de trabajo

19:30 | Hotel Patagonia (Copetín) | Fagnano 54

PenalFamilia, niñez y adolescenciaMesa volante
Patricia Anzoátegui
Martha Valfre García
Santiago Nieto
Víctor Lenin Morales Navarro
César Guzmán
Javier Montenegro		Verónica Valenzuela
Roberto Orrego
Rubén Melloni Anzoátegui
Joel Vallejos
Lucio Ramón Dupuy
Cristian Irazusta
Horacio Bazalo		Manuel Jorge Gorostiaga
Roberto Villalobos
Martín Copilino
Oscar Bini
Graciela Madaf

Prensa local: entrevistas individuales a todos los expositores durante la actividad.

22:00: finalización, regreso a los alojamientos y noche libre.

Sábado 24 de octubre de 2026

HoraActividad y sedeParticipantes
10:00Entrevistas con el público
Plaza San Martín		Sr. Ramón Dupuy
Sra. Silvia Gómez
Sr. José Gorostiaga
Srta. Giuliana
12:00Almuerzo de delegaciones
Lugar a definir		Delegaciones invitadas.
15:00Apertura del Congreso
Salón Superior, Hotel Patagonia		Dra. Elba Soria y Abuelos Dupuy.

Testimonios y exposiciones

OrdenIntervenciónParticipantePaís
1TestimonioDra. María Luisa Reghenzani 
2TestimonioSra. Ruth Ester Carrizo 
3ExposiciónPsic. forense Víctor Lenin Morales NavarroMéxico
4ExposiciónDra. Verónica ValenzuelaPerú
5ExposiciónDr. Rubén Melloni AnzoáteguiArgentina
6ExposiciónDra. Martha Valfre GarcíaUruguay
7ExposiciónArq. Roberto OrregoChile
8ExposiciónPatricia AnzoáteguiArgentina
9ExposiciónDr. Roberto VillalobosArgentina
10ExposiciónDr. Martín CopolinoArgentina
11ExposiciónDr. Santiago NietoArgentina
12ExposiciónDr. Oscar BiniArgentina
13ExposiciónSr. Manuel José GorostiagaArgentina
23:00Finalización del Congreso.
Luego del cierreAsado para las delegaciones invitadas.
CPAIA | 25 de Mayo 286

Domingo 25 de octubre de 2026

01:30Regreso de las delegaciones a sus lugares de origen.
Aeropuerto de Río Gallegos

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