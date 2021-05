Día de la Minería: Laplace “Sin licencia Social no hay minería” y pidió oportunidades para todos desde el desarrollo minero

ISSN 2422-7226

Por Claudio Gutiérrez, Director de Prensa GeoMinera

En el cierre de la conferencia por zoom realizada con motivo del Día de la Minería, el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, se refirió a la importancia de las inversiones mineras en el país, el trascedente rol de la exploración, el importante aporte de las Pymes y el rol del gobierno nacional para sostener las fuentes de trabajo en torno a la crisis desatada por la pandemia. Al mismo tiempo, en tono crítico, el dirigente reclamó dejar de hablar y realizar documentos, para llevar enunciados a la práctica. Al mismo tiempo bregó por “poner la cara y embarrarse” para acercar las verdades del sector a la sociedad argentina. Criticó muy fuerte a los medios oficiales por sus apreciaciones y espacios a los antimineros.

“En el sector tenemos cosas favorables y otras no tanto. Nos tenemos que hacer cargo; tenemos que ser claros, honestos, directos, y exponer nuestras ideas, que de hecho, no siempre todos podamos compartir” comenzó su alocución Laplace para decir unas palabras en el cierre del encuentro efectuado el pasado 7 de mayo en conmemoración del Día de la Minería.

En un breve y significativo diagnóstico señaló que “la actividad minera sigue creciendo y esto me parece de por sí importante tal como el proyecto Fenix en el Salar del Hombre Muerto con una inversión de 640 millones de dólares, esto habla a las claras que seguimos en condiciones para crecer donde se sumó un acuerdo comercial la firma de automóviles alemana muy importante (por BMW), lleva esta posibilidad de duplicar la producción y aumentar el plantel de trabajadores del yacimiento”. Destacó también las inversiones realizadas este ultimo año por Galaxy, “de 400 millones de dólares y de Lindero, con 320” en la provincia de Salta. Al mismo tiempo, el dirigente citó como trascedente las anunciadas llegadas de capitales para invertir en el proyecto Josemaría, “con la posibilidad de San Juan de extraer cobre tras alcanzar los 3.500 millones” en moneda estadounidense, resaltando a la vez la factibilidad del proyecto Agua Rica en Catamarca, el de Calcatreu, Jacobacci, en Rio Negro y “el afamado proyecto Navidad, una de las reservas más importantes de plata, ubicado en Chubut” con un aporte que rondará “por encima de 1.300 millones de US$”.

Laplace fue contundente al afirmar que “los números de inversión posible asustan” interpretando que “hasta el más avezado inversor lo va a mirar con detenimiento y están las posibilidades concretas para hacerse, con lo cual Argentina tiene esta eventualidad” favorable.

En relación al litio entiende que “seguimos insistiendo que buscar por todos los medios darle mayor valor agregado a un mineral o un metal, es darle trabajo a nuestra gente”.

Valoró los importantes trabajos realizados por las empresas de exploración radicadas en el país señalando que “haya exploración significa que seguimos pensando en minería en el país porque sin esta posibilidad no tendríamos proyectos a futuro”.

Al mismo tiempo, el dirigente sindical, en la conmemoración del Día de la Minería, dijo: “No quiero olvidarme de los proveedores, ese 70% u 80 % – ojalá el día de mañana pueda ser el 100% – que son aliados estratégicos, en la inmensa mayoría pymes, que lograron a través de la minería desarrollarse en la República Argentina. Esto también es trabajo para los argentinos”.

Rescató la actividad de la minería no metalífera, la cual está ligada ínfimamente a la construcción. “Nosotros nos manejamos con tres grupos de empresarios cementeros, todos con inversiones” actuales.Haciendo hincapié en que, en este sector, también perteneciente a la industria, “tenemos la inversión de Loma Negra, en su planta L’Amali, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, con casi 300 millones de dólares de inversión; Cementos Avellaneda, en San Luis, una fábrica nueva con más de 250 millones de dólares de inversión, que ya fue puesta en marcha; y a Holcim, una empresa que está asentada en Mendoza, Córdoba y Salta, hoy con una inversión en Córdoba cercana a los 200 millones de dólares con una nueva línea de producción. Esto nos alegra”.

“Quienes tenemos oportunidad de ir al exterior, muchas veces nos preguntan ¿qué opina el sindicato de las inversiones externas?, lo hemos dicho hasta el hartazgo, nosotros pregonamos la inversión externa e interna”, dijo Laplace para hacer saber qué piensa y siente en trabajador minero.Seguidamente puso de relieve la labor de las pymes mineras “particularmente con las cales, la piedra partida, la molienda de minerales, que generalmente son empresas familiares”.

Recordó a los presentes que la pandemia que nos azota planteó tiempos difíciles a la sociedad y los trabajadores. Por lo cual “intentó por todos los medios gestionar los Asistencia para el trabajo y la Producción (ATP), ayudarlos a la luz del 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo con una única razón: que no despidan trabajadores”. Esa implementación dispuesta por el gobierno nacional más “una excelente relación con la absoluta mayoría de las pymes mineras del país”, evitó bajas laborales asegurando que la medida del gobierno del presidente Alberto Fernández “es para destacar”.

Luego de poner relevancia en aspectos importantes que hacen a la industria, el líder de los trabajadores mineros argentinos afirmó que esta actividad “posee asignaturas pendientes”. Rápidamente se refirió a los lamentables “sucesos experimentados en Mendoza, a finales del año 2019 y enero del 2020 que fueron muy tristes” para la minería. Seguidamente reflexionó que “quizá la política se puso de acuerdo, pero faltó una pata para obtener la licencia social y sin ella no habrá minería”.

“En Chubut también la política mete la cola” dijo muy convincente. “Quienes tuvimos la oportunidad de recorrer la meseta central, es increíble que desde la política no podamos fomentar la actividad minera”. Aseguró que resulta inconcebible que en pleno “siglo XXI tengamos que ver gente que no puede acceder a cuestiones básicas como la comunicación, la energía eléctrica, el gas natural, donde tienen que juntar leña para contrarrestar 20 grados bajo cero en invierno”. Se lamentó que en Chubut “no seamos capaces de desarrollar la minería” afirmando que “no quiero ese tipo de Argentina, quiero que tengan las mismas oportunidades de quienes estamos en las grandes ciudades o en aquellas provincias que han resuelto tener la actividad minera dentro de la actividad productiva”.

Lanzó un duro mensaje para las autoridades del sector minero y del área comunicacional nacional diciendo que “nos duele, y lo quiero marcar con todas las letras, que se pregone la antimineria desde los canales públicos de televisión y de radios” estatales de toda la República Argentina. ”No puedo creer que cuando existe una política a partir de la máxima autoridad del Gobierno, una política verdaderamente de Estado, tengamos gente alrededor inclusive ministros que pregonan la antimineria” dijo en forma contundente.

El secretario general de AOMA, luego de su llamado de atención a los funcionarios nacionales, valoró “la política que desarrolla el Presidente de la Nación y el Ministro de Desarrollo Productivo – por Matías Kulfas – yendo a los proyectos mineros para ver de qué se tratan. Esto es por demás importante”.

A continuación, valoró “el plan estratégico que se está elaborando a partir de la Secretaria de Minería de la Nación, con múltiples personalidades del área de conocimiento, de las universidades, de la iglesia, profesionales en la materia, gobiernos provinciales, la mujer, el gobierno, los empresarios y los trabajadores” que están en los proyectos.

Al respecto, en cuanto al plan estratégico, Laplace dijo que “lo celebramos, pero también tengamos en cuenta que después hay que ejecutarlo”. Para llevar adelante “ese proyecto, no lo vamos a poder hacer como lo hemos hecho hasta ahora a través de las redes, del encuentro virtual, desde una oficina en Buenos Aires. Como decimos los trabajadores ´tenemos que ir a embarrarnos las patas y hablar con la gente´”

El dirigente entendió que muchas personas podrán decir “qué fácil es hablar desde una oficina en Buenos Aires”, por eso resaltó “la necesidad de llegar con un buen mensaje” a los millones de personas que demandan certezas desde la industria minera nacional. En un tramo de su alocución destacó la labor que lleva adelante WIN Argentina que promueve la inclusión de la mujer dentro de la industria.

Aseguró que “la inmensa mayoría quiere la actividad, pregonamos esto porque es la apertura de nuevas fuentes de trabajo para nuestras comunidades y provincias” para lo cual solicitó a los integrantes del sector que “Capacitemos a nuestra gente para que forme parte, jóvenes, hombres y mujeres para que también tengan su oportunidad porque de esto se trata la minería”. Alertó además sobre la existencia de “algún dirigente político pregona en contra de la actividad. Entendamos que una vez por todas que, cuando hablamos incluso hasta de las cuestiones ambientales, deberemos entender que en la Argentina el principal flagelo que tenemos es el hambre, es la pobreza. Tenemos que gestionar para que saquemos ese 50% de argentinos que la están pasando mal”.

Para terminar sentenció que “celebro hoy una fecha especial porque es el Día de la Minería, pero también es una fecha especial por el natalicio de la compañera Evita”. En un claro mensaje a los antimineros que pregonan en contra de la actividad les dejó una frase de ella que dice “donde hay una necesidad, hay un derecho”, a lo que agregóque “si somos capaces de generar trabajo estamos cumpliendo su mandato” culminó.|

