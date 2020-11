Laplace promueve a los mejores dirigentes y dice: “en AOMA no hay lugar para los bandidos”

ISSN 2422-7226

Culminó el pasado jueves, el Seminario Virtual Nacional que abordó la “Actualidad y futuro del trabajo y el trabajo del futuro”, que fuera organizado por la Asociación Obrera Minera Argentina, y dictado por el Instituto Internacional de Formación, Estudios y Capacitación Social del Sur (INCASUR).

Esta formación sindical estuvo dirigida a dirigentes de base pertenecientes a AOMA, mediante el abordaje de un temario específico que analizó y debatió la coyuntura laboral, social, política y económica que ejerce la pandemia sobre el sector del trabajo en particular y del país en general. Al cierre de las clases, brindadas por los docentes del INCASUR, el Secretario General de AOMA, Héctor Laplace, destacó el contenido y la participación de los líderes presentes en este ciclo virtual. Los diferentes temas abordados y debatidos, fueron coordinados por el director del instituto, Ramón Ermácora.

Durante el transcurso de este seminario se contó con la asistencia de los integrantes del Secretariado Nacional de la institución, entre ellos, Horacio Savid, Tesorero; Rosa González, Acción Social y Turismo; Iván Malla, Seguridad e Higiene y Rafael Ochoa, Administrativo. También cabe destacar que estuvieron presentes representantes de las seccionales de Olavarría, Jujuy, Buenos Aires, 28 de Octubre, Zapala, Río Negro, Córdoba, Frías, Catamarca, Mendoza, Barker, Tandil, San Luis, Salta, San Juan, Santa Cruz y Entre Ríos. En relación a la ausencia de los delegados de Mina Aguilar, se reiteró que la misma respondía a la crisis desatada en Jujuy ante el anuncio del cierre del yacimiento. No obstante, en reiteradas oportunidades, se señaló la solidaridad y acompañamiento de la totalidad del gremio a la grave situación planteada en la provincia del norte.

Al pronunciar su evaluación de las tres jornadas experimentadas en la presente semana, Laplace afirmó que “en nuestra organización siempre tenemos la ansiedad de aprender un poco más ya que la participación nos motiva para capacitarnos”, destacando que esta acción formativa se realiza en función de un mejor rol sindical.

En un párrafo de su alocución se refirió al conflicto desatado en la provincia de Jujuy ante el cierre del yacimiento minero anunciado públicamente por la firma Glencore especificando que este hecho “es muy grave”, agregando que lo que sucede en Mina Aguilar “lo estamos acompañando desde el Secretariado Nacional” de AOMA.

Seguidamente agradeció “la participación de los dirigentes de base provenientes de las diferentes seccionales entendiendo que lo mejor que podemos hacer es capacitarnos”, poniendo de relieve que hasta no hace mucho tiempo “la manera de aprender era ir a la cantera, la fábrica o el yacimiento” a los efectos de instruirse sobre la tarea gremial. Entendiendo que a esa práctica, en la actualidad, se le debe sumar “estar convencidos que la capacitación es fundamental” para complementarse. A la vez destacó que, la búsqueda del conocimiento, “es un compromiso que adquirí con los trabajadores para poder dejar los mejores dirigentes” en un futuro inmediato en la conducción del gremio.

A modo de reflexión, efectuando una lectura de una negativa reacción social, dijo que “hemos escuchado que muchos hablan de los malos dirigentes y bastan un par de malos ejemplos para que nos pongan a todos en la misma bolsa” lo que para él “es muy triste que pase”, entendiendo que la generalización, en muchas oportunidades, “es parte del costumbrismo argentino”.

Profesó que los sindicalistas “tenemos que pregonar con el ejemplo todos los días y esto no tiene ningún secreto” para lo cual aconsejó “no olvidarse de dónde venimos”. Seguidamente puso en valor que “desde AOMA pregonamos tener una excelente conducta ya que nos relacionamos con los trabajadores, los salarios, asistencia social, calidad de vida y el turismo” en beneficio de los afiliados. Asegurando que “el peor error que podemos cometer en la vida es hacer lo que no se debe” en el cumplimiento del deber que se les encomendó. Afirmó, en forma contundente, que “dentro de AOMA no hay cabida para los bandidos”, asegurando que en un futuro “cuando estén los jóvenes liderando el gremio, porque ese es mi objetivo – aclaró -, en AOMA conducirán los mejores” solicitándoles que para ese fin deben “trabajar mucho, estudiar y permanecer junto” a la gente También manifestó que para lograr ese objetivo que se propuso, para constituirse en un dirigente creíble y confiable, “no hay que ser un intelectual”, no obstante recomendó que “nadie se la crea, ya que el día que nos equivocamos no tenemos vuelta atrás”. Por último, sentenció que estarán “en la misma vereda todos aquellos que se sigan capacitando a los efectos de que los trabajadores mineros tengan la mejor conducción”, concluyó en su mensaje.

