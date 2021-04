Sobre los sucesos de Andalgalá: Laplace dijo “el intendente se opone a la actividad y es el primero en cobrar las regalías”

ISSN 2422-7226

Año 5 / Edición XXXX / Caleta Olivia / 19-04-2021 / ISSN 2422-7226

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina dijo que lo sucedido en Andalgalá, provincia de Catamarca, “es demasiado grave” repudiando una vez más “esta reacción de los grupos antimineros”, que incendiaron las oficinas de la empresa Minera Agua Rica luego de una marcha contra la industria.

Héctor Laplace tras repeler los hechos vandálicos suscitados días pasados, expresó a los medios catamarqueños que no “nos tenemos que acostumbrar a este tipo de sucesos” sugiriendo que tanto el sector como las autoridades deben prestarle mucha atención para que “estos hechos no vuelvan a suceder”.

Resaltó que “no se puede aceptar bajo ningún concepto o justificativo” las consecuencias producidas de una marcha antiminera. Detallando las secuelas que trajo aparejado “incendios de las oficinas, de autos, gente golpeada y compañeros trabajadores que debieron salir por los techos escapando de las amenazas” y el peligro que provocó “esta situación lamentable”.

Consultado por la prensa sobre cuál era la situación de los trabajadores de Agua Rica que trabajan en la empresa afectada por el incendio, el dirigente minero expresó que “los trabajadores tienen garantizado su trabajado”. Preguntado sobre su opinión sobre el rumor del cambio de lugar físico de las oficinas de la firma respondió que “desde la organización sindical planteamos el gran interrogante de ver si las oficinas van a seguir estando en Andalgalá o van a ser trasladadas”. Agregando seguidamente que “este criterio nos preocupa y nos parece una locura estar pensado que las oficinas se vayan para otro lado”.

Además lamentó que este hecho vandálico hayan postergado “la posibilidad de 50 nuevas inclusiones de trabajadores – la mayoría de Andalgalá – con la expectativa concreta de poder quedar efectivos dentro del proyecto para iniciar la exploración” hecho que no sucedió por esta agresión.

Por otro lado destacó la realización de las audiencias públicas ofrecidas para conocer los procesos del emprendimiento minero, informándole acabadamente a la gente de que se trata el proyecto y de varias etapas para su concreción para estar hablando de la posibilidad completa de ir para adelante con el proyecto. Destacó que en este aspecto que “nuestra seccional trabajó fuertemente mediante una bolsa de trabajo con cientos de personas que quieren iniciarse en la actividad minera”.

“Hay gente que no entiende a la industria y hay quienes no quieren entenderlo ya que hay una cuestión política de por medio” sentenció Laplace, para luego sostener que en estos hechos ilícitos “hay gente que no tiene nada que ver con la actividad, que no son de la localidad, y otros que son de la localidad y que se dedican a otras actividades estatales, y que sean hoy los bandidos” que enfrentan a otros trabajadores.

Expresó que esta situación experimentada en esta localidad “la debe arreglar la acción política”. Responsabilizando al intendente de esta localidad por los provocativos dichos los días previos a los desmanes.Entendiendo que “se sabía que iba a suceder y encima se arengaba. Incluso el secretario de seguridad ciudadana, en la propia Andalgalá, estaba en la manifestación”. A lo cual agregó que no entiende cómo “alguien que justamente se lo convoca a un cargo publico por la seguridad ciudadana, resulta que después, está en las manifestaciones”, situación que para el máximo dirigente de los trabajadores mineros “es una locura que no permite ningún tipo de análisis”.

Laplace expresó que esta situación de crisis que padece esta zona del oeste catamarqueño “hay que frenarla y hay que dialogar. Pero quiero ser muy claro, no estamos dispuestos a que haya una pelea de pobres contra pobres, permanentemente decimos que, mediante disturbios, no es la manera de resolver la situación”.

Por último bregó para que “la justicia actúe como corresponde y tal lo señaló el propio gobernador – Raúl Jalil – esto se va a tener que arreglar políticamente”. Poniendo de relieve que “a veces los fallos judiciales a algunos no les gusta, y a partir del fallo judicial, que dictó inconstitucional la norma dictada en Aldalgalá, indudablemente puso nervioso al intendente” por Eduardo Córdoba. Aclarando que “eso sí, cuando se trata de cobrar regalías es el primero que está en la fila”, concluyó el dirigente.

