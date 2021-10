Retroceso de Glaciares

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLIII / Patagonia / 18-10-2021

La situación de deshielo de los glaciares en las últimas décadas se debe a temperaturas extremadamente cálidas y falta de precipitaciones, de hecho, se registró el año 2014 como el más cálido desde el 1880 a nivel mundial, estudios estiman que es factible que el aumento del nivel del mar a escala global suba entre 1 y 37 centímetros por causa de estos procesos.

Un manual realizado en 2009 por la secretaría de medio ambiente y desarrollo sustentable de la Nación infiere sobre el tema dando nociones sobre sucesos actuales en la región, desde falta de precipitación pluvial y nivea en la patagonia norte hasta cambios en la biodiversidad y retroceso glaciar, en los que informó: “Los glaciares son reservorios naturales de agua en estado sólido, que almacenan agua en invierno principalmente por precipitación en forma de nieve y la liberan en verano por la fusión superficial de la nieve y el hielo. La República Argentina cuenta con un gran número de glaciares que se extienden a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Salta hasta Tierra del Fuego. El balance de masa glaciar es el resultado de la suma de la acumulación y ablación. La acumulación implica los procesos que aportan masa al glaciar, y la ablación implica procesos de quita. En cuanto a la acumulación, el proceso más significativo es la precipitación en forma de nieve. En cambio, la pérdida de masa de un glaciar se da principalmente por fusión de hielo superficial durante los meses de verano y por desprendimiento de témpanos”. Es importante destacar que el balance entre la ganancia y pérdida de masa glaciar es lo que indicaría el estado en el que se encuentra el mismo, los llamados gases de efecto invernadero, principales agentes de cambio climático, estarían incidiendo directa e indirectamente en los ecosistemas.

Este manual informa los cambios que ha sufrido la corteza terrestre el último siglo, precisamente la cubierta de hielo terrestre dando respuesta al aumento global de temperatura, muchos glaciares han ido retrocediendo y más aún han desaparecido, a lo que estos cambios bastante significativos se los presenta como las principales evidencias del calentamiento global.

Los principales glaciares que han sufrido disminución de su tamaño en la región son Alerce, Upsala, Frías, Lanín y complejo Onelli-Bolados. Quedando exentos el Perito Moreno y Spegazzini.

Uno de los glaciares más notorios en su reducción es el Upsala, en donde se destacan los 902 km2 que poseía en 1986 siendo uno de los mayores glaciares que integran el HPS (Hielo Patagónico Sur), a lo que en 2005 registró una disminución de 896 Km2, un 3,7% en 19 años. Cabe destacar que es el glaciar de la cuenca hídrica del Río Santa Cruz que ha sufrido mayor retroceso en las últimas décadas vinculado al cambio climático regional.

Entre uno de los dos glaciares que no ha sufrido impacto del cambio climático regional, se destaca el Perito Moreno perteneciente al grupo de Hielo Patagónico Sur, del cual se espera que entre en retroceso si continúa la tendiente temperatura en aumento regional, a lo que sumado a la reducción de precipitaciones cordilleranas durante este siglo determinará el futuro de este y otros glaciares de la zona.

Como consecuencias indirectas de la reducción de estas masas de hielo, se podría incurrir que la pérdida de valores paisajísticos sería significativa para el futuro, de manera que habría un cambio de paisaje y consecuencias en las características naturales afectando al ambiente original de la zona, entre otras consecuencias se destaca para la patagonia sur la incidencia en los caudales: “El resultado del análisis del retroceso de los glaciares determinó que los mismos no han aportado significativamente al caudal de los ríos de la zona norte de la Patagonia, pero si lo han hecho en un 10% al caudal del río Santa Cruz en el sur de la Patagonia Argentina. En este sentido, la futura evolución de los glaciares no parece ser demasiado significativa en relación al aumento de los caudales medios anuales. Sin embargo, no está aún claro de qué manera influyen estos cambios en la regulación estacional e interanual de los ríos. Debido a la gran probabilidad de que continúe el retroceso de los glaciares, se espera que se produzca un aumento temporario del caudal de los ríos de la Cuenca del río Santa Cruz.”

