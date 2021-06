Sergio Berni vendrá los fines de semana a Santa Cruz para trabajar como médico

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XXIV / Santa Cruz / 07-06-2021 / ISSN 2422-7226

El ministro de Seguridad de Kicillof abandonará su cargo los días sábados y domingos para desempeñar su rol como médico en la localidad de 28 de Noviembre aquí en la provincia de Santa Cruz

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hizo pública su decisión de comenzar a trabajar como médico durante los fines de semana en un hospital de la provincia de Santa Cruz para ayudar en esta segunda ola de la pandemia del COVID-19 que golpea a la Argentina.

«Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer», dijo el funcionario bonaerense.

De esta manera Berni dio a conocer que comenzará a viajar los fines de semana a la localidad de 28 de Noviembre, en el sudeste de la provincia de Santa Cruz, para colaborar en el Hospital Distrital San Lucas.

Según se informó, al 30 de mayo, el hospital tenía cinco internados pero hacían falta médicos. «Voy a ir a trabajar a mi hospital que está requiriendo personal y no puedo hacerme el distraído», expresó Berni.

Cabe señalar que el ministro bonaerense fue médico de este nosocomio donde comenzó a trabajar a fines de 1989 y llegó a ser director del hospital en 1991. Luego, Berni comenzó con su carrera en la política y dejó de trabajar en el hospital, aunque contó que sigue siendo personal de planta.

«Me vacuné porque soy personal de salud, sigo siendo médico de planta del hospital más austral de la Argentina continental de un pueblito que se llama 28 de Noviembre. Ese pueblito está atravesando una situación muy complicada por la pandemia y, a partir de esta semana, que ha pasado los 15 días del efecto de la vacuna, voy a ir a trabajar a mi hospital, que está requiriendo personal y no puedo hacerme el distraído. Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer y formarme en la Patagonia y cuando me necesitan hay que estar», afirmó Berni.

El pueblo 28 de Noviembre tiene alrededor de 6.500 habitantes. El funcionario deberá recorrer más de 2.500 kilómetros todos los fines de semana para colaborar en la lucha contra el COVID-19.

Fuente: Diagonales.com 03/06/2021



