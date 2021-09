Camila Garay: Un talento lasherense

ISSN 2422-7226

13-09-2021

Escrito por el Equipo editor del Observador Central

Camila Garay tiene 21 años y es oriunda de Las Heras, ubicada en la Provincia de Santa Cruz. Hoy, es conocida popularmente por ser participante de “La Voz”, el reality compuesto por jurados estrellas que buscan entre los artistas más talentosos de la Argentina la mejor voz del país.

Se podría hablar del gran repertorio de talentos que tuvo esta nueva edición del programa, pero hay uno, que desde el primer día resaltó por su particular tinte vocal, que como dijeron algunos de los jurados, le da personalidad y la identifica entre los otros. Camila con la humildad que la caracteriza y simpatía nos comenta un poco de su experiencia en esta etapa de su vida y que es lo que planea para el futuro.



Como le pasa a la mayoría de los artistas, el talento se inicia como un juego. Ella canta desde que tiene uso de razón, pero fue a los 8 años que un maestro la escuchó y la incentivó a participar más activamente en actos escolares y presentaciones. “Yo a los 8 años empecé a cantar pero no entendía la dimensión de lo que era afinar o esas cosas, lo fui aprendiendo con el tiempo” afirma. Es así cómo pudo participar del Pre Cosquín y también viajar por Europa cantando Folclore. Aunque es un género que como muchos lo tenemos arraigado y forma parte nuestra cultura, hemos visto que se desempeña naturalmente en distintos géneros. Como el gran abanico de canciones que interpretó a lo largo de la competencia, tales como «Como la flor», «Si me tomo una cerveza», “Me va a extrañar” y «Mienteme», siendo este último el tema con el que logró llegar hasta octavos de final.



El camino que tuvo que recorrer Camila fue intrincado, pero con el apoyo de su núcleo familiar consiguió llegar a la primera audición en Río Gallegos donde más de 700 artistas buscaban ocupar el mismo lugar. “Hice la pre-audición en Río Gallegos, en la capital de santa cruz” y comenta “para mi no fue fácil, tuve que sacar préstamos, pedir un auto prestado y diez mil cosas más porque la verdad que es sumamente difícil”. Pero el resultado significó un gran cambio en su vida y lo describe como “superación máxima”.”Saber que pude hacer lo que tanto anhele, que el tren pasa una sola vez y que hay que cumplirlo en el momento que se da, aunque sea difícil.”



Así fue como empezó su recorrido por el programa, ya que el siguiente llamado fue para grabar en su ciudad natal. “Vinieron a grabar antes de marzo, grabamos en varios puntos de mi localidad que tiene como referencia y representa a Las Heras”. También comenta que el siguiente paso fueron las “audiciones a ciegas” donde la totalidad del jurado se dio vuelta al escuchar su interpretación “Como la flor” de Selena. Esa fue su primera oportunidad para mostrarse y tanto el jurado como la audiencia quedaron fascinados con esta joven mujer herense.



Le tocó interpretar también “Si me tomo una cerveza” junto a Matias Gomes en la que logró pasar a los “knockout” donde logró una de sus mejores presentaciones y preferida del público interpretando “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner.” “Pensé que iba a quedar eliminada, me tocó con Bianca Cherutti, una excelente artista, excelente cantante, le dieron un tema sumamente divino y ella lo hizo espectacular, pero dejé toda mi alma y la verdad que me sorprendió la elección, cuando me eligieron ¡No podía creerlo!”.



Después interpretó “Corazón Mentiroso” de Karina y por último “Mienteme” de Tini Stoessel y Maria Becerra, que significó un desafío personal al tratarse de un tema a dúo cantado por una sola persona. Comenta que “Miénteme fue un desafío muy hermoso, porque nunca canté un tema urbano, fue lo más lindo que me pasó realmente. Y después al otro día me posteó Tini, me posteó María Becerra que fue lo más loco también”.

Respecto a lo que significó su experiencia al pasar por este programa con los tiempos que conlleva nos dijo “a nivel personal superación, entender que los sueños se cumplen, entender que los tenes que trabajar, que tenes que ir por ellos, que no te podes quedar en tu casa porque no te va a llegar nada. También el cariño de la gente, de mis amigos que me hice en La Voz, el contacto de los chicos de La Voz”. Y agrega “ y que amamos la música y es lo único que nos sana a veces el alma, y lo que podemos decir o cómo lo podemos decir es cantando, a través de la música o a través de una melodía.”



Por el momento no tiene planificado colaboraciones con los participantes ya que la distancia representa una dificultad pero sí nos asegura que va a cantar en todos los festivales a los que sea invitada.”En mi provincia estos meses son tiempos de festivales, así que bueno, vamos a ver si hay oportunidades de poder participar en algunos de ellos, no puedo confirmar todavía nada porque tengo que esperar a que me confirme la gente que me contrata”.



Y en cuanto al interrogante de ¿Qué otros planes o metas desea cumplir? Dice que: “Tengo ganas de hacer mi música, mi propio disco, tengo ganas de crecer. Nunca estudié canto, me gustaría estudiar canto, poder perfeccionarme escénicamente, muchas cosas que me faltan, que aprendí en La Voz pero que me gustaría mejorarlas más”. Camila destaca que vienen un montón de cosas nuevas y que cuenta con el apoyo de su marido “la ayuda de mi marido es indispensable, a mi se me alivian un montón de cosas, ya sea organizar entrevistas o lo que sea.”

Recordamos que Camila tiene dos hijos, Emma tiene 3 años y Lorenzo tiene 1 año. Y el trabajo en equipo con su pareja resultó clave para poder atravesar esta situación. “Costó para ambos, de mi lado mas que nada extrañar a mi familia y saber que llego y duermo sola, que no estoy con mis hijos y no puedo darles de comer o abrazarlos”. “Lolo tenía meses, ahí le tuve que sacar el pecho y un montón de cosas más y ahora entendi que como sea y donde sea los tengo que llevar a todos lados, cueste lo que cueste, sea como sea, y si no quieren no voy.”



Como oyentes y audiencia podemos percibir sensaciones y emociones que nos transmiten los cantantes pero en cuanto a lo que sienten ellos nos intentó “explicar no inexplicable”.“Placer puro me pasa, por ejemplo vos te subís a ese escenario y la verdad que es un ambiente hermoso, para un cantante es lo más placentero del mundo, es raro poder describir lo que sentis ahí, es una energía hermosa, con una aceleración pura que no te queres bajar nunca.”



Pero también confirmó que no participará de otro concurso porque prefiere dejarle el lugar a otras personas jóvenes o adultas que se animen a cumplir su sueño.”Ya tuve la oportunidad, le dejaría más la oportunidad a otros chicos”. Concluye diciendo “a mí me encantaría vivir de lo que me gusta, pero también me gustaría que otros jóvenes o personas de todas las edades que quieran puedan animarse y cumplir sus sueños”.





