Aumento de la violencia de género en entornos digitales

Distintos estudios de organismos internacionales coinciden en que afecta sobre todo a mujeres periodistas, perjudica su salud mental y emocional, provoca abandono de la profesión, silencia voces a través del maltrato y afecta al sistema democrático

La violencia de género ejercida a través de las redes sociales afecta especialmente a las periodistas y a mujeres que expresan sus ideas políticas en esos espacios, provocando daño físico, emocional, autocensura, abandono de la profesión, silenciando voces a través del maltrato y afectando al sistema democrático, según advierten organismos internacionales.



Así lo demuestran distintos estudios sobre violencia en línea a mujeres periodistas o que trabajan en medios de comunicación realizados en el último año por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), junto al Centro Internacional para Periodistas, también por la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la International Women’s Media Foundation, y la Relatora Especial sobre violencia hacia las mujeres de ONU, Dubravka Simonovic.

Hay profesionales que deciden suspender, desactivar o suprimir sus cuentas en redes sociales. Es lo que hizo con su perfil en Twitter, Ofelia Fernández, la legisladora (FdT) más joven de Latinoamérica, luego de múltiples ataques.



Otro dato que aportan las investigaciones es que muchas periodistas abandonan la profesión.



“La violencia en línea contra las periodistas no sólo viola el derecho de la mujer a llevar una vida libre de violencia y a participar en línea, sino que también socava el ejercicio democrático y la buena gobernanza y, por lo tanto, crea un déficit democrático”, dice la relatora Simonovic.



Esta violencia se relaciona con la desinformación y la misoginia, responde a motivos políticos, y los ataques violentos son sistemáticos y organizados, son conclusiones comunes de estos estudios. Y hay coincidencia en que las plataformas de redes sociales no responden aún de manera efectiva.

El estudio “The Chilling: Global trends in online violence against women journalists” de Unesco e ICFJ, es el más reciente y completo, ya que para hacerlo se entrevistó a 901 periodistas de 125 países, entre ellos Argentina.



Allí se lee que “los principales perpetradores de la violencia online son trolls anónimos y actores políticos”.Y sigue: “Los actores políticos fueron las segundas fuentes más señaladas (37%) de ataques y abusos después de los atacantes anónimos o desconocidos (57%)”, destaca Unesco. Además concluye que los ataques «no son aislados, son sistemáticos y orquestados”.

No hay una única acción para prevenir la violencia de género en entornos digitales, deben ser variadas y coordinadas entre Estado, responsables de las plataformas digitales y medios de comunicación.

Fuente: Portal de noticias web "Télam" 08/09/21



