Bárbara Pérez: Muestra Anual de danzas “Aisha”

Una de las cosas que notamos este año caótico de pandemia fue la ausencia de las muestras anuales de las escuelas de todas las artes, muchas las hicieron virtuales pero se notó que no es lo mismo. Reiniciamos estas actividades y que mejor que palpitarlo desde adentro.

Hoy mismo, 13 de diciembre, la escuela de danzas árabes “Aisha” realiza la muestra anual, un evento en el que las alumnas pueden mostrar todo un camino de aprendizaje transitado. Pero lo primero que haremos es conocer la escuela: Aisha nace hace 5 años, un 15 de octubre allá por el año 2016, todo surge de mano de la profesora Bárbara Pérez, quien alentada por un grupo de madres y alumnas de un instituto en el que daba clases inició su escuela sola, comenzó a emprender su sueño… “Gracias al apoyo de aquellas mamás y alumnas es que Aisha es lo que es hoy como escuela” afirma.

Cuando tuvo que tomar la decisión sobre el nombre apeló a nombre que tenga un significado de fondo y optó por un nombre de niña que significa “Llena de vida”, Aisha destaca por ser una mujer valiente y decidida. Tiene una gran fuerza de voluntad, y no se rendirá hasta conseguir todo lo que desea. No le asustan los retos; al contrario, se enfrenta a ellos sin temor y los ve como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Ávida de conocimientos, a Aisha le encanta estudiar y aprender cosas nuevas, lo que la convierte en una persona muy culta e interesante. Bárbara comenta que al leer todo esto pensó en sus objetivos, en la danza y en el espíritu que busca para la escuela que deseo representar, por eso el nombre, y en cuanto al logo, LA MANO DE FATIMA CON UN OJO EN EL CENTRO que representan la protección. “Este símbolo siempre estuvo conmigo desde que comencé a estudiar el profesorado y por su significado de protección deseo que sea un referente de mi escuela y que las alumnas se sientas identificadas con él” culmina.

Presente en el Aniversario de Caleta 2021

Con respecto a su formación profesional Bárbara nos comenta que comenzó a bailar a las 12 años y a los 14 tuvo que cambiar a una profe que venía de Comodoro a dictar clases para poder hacer el profesorado, lamentablemente por temas de tiempo y distancia ella dejó de venir así que tuvo que reiniciar todo (ya que la escuela anterior era privada) pero ahora dependiente del Conservatorio Fracassi de Comodoro también, allí se graduó a los 20 años. “Durante 2 años formé parte de un instituto privado como profe, por un poco de temor e inexperiencia pero gracias al apoyo incondicional de los padres y alumnas nace Aisha a mis 22 años… Durante todo este tiempo me he seguido formando, participo de todos los encuentros y cursos que puedo para dar lo mejor a mis estudiantes…” agrega.

“Como parte del Conservatorio tengo la dicha de haber formado ya a 2 profes este año y el próximo se reciben 4 más… soy una persona muy rigurosa por lo que me gusta estar en los detalles, en las particularidades de cada bailarina y futura profe”, se nota en sus palabras la pasión con la que trabaja y en su cotidiano de responsabilidad. Comenta que la pandemia ha sido un desafío, las clases virtuales, nuevas propuestas y que han surgido hasta el dictado de cursos de verano y otras propuestas más.

La escuela se encuentra como parte de la Unión Vecinal del Barrio San Martin, tiene en grupo desde los 5 años (Kids) y adultas también, “La danza no tiene edad, a cualquiera que tenga ganas debe iniciar, porque en la danza te divertís, te reis, formas parte de una familia que se alegra con vos y tus logros, la danza te da autoestima y confianza”, la tarea de emprender tiene altos y bajos, en la danza ocurre lo mismo y por ello Bárbara destaca que a veces se hace difícil pero “siempre se presentan desafíos que se superan, yo empecé de muy chica y la danza me dio la autoestima suficiente para avanzar y superar los obstáculos, hay quienes no confían porque te ven chica pero poco a poco voy desarrollando y creciendo junto con la escuela”.

Muestra anterior

Por todo ello es que indagamos en lo que significa la MUESTRA ANUAL y Bárbara sorprende con su respuesta: “La muestra es para mis alumnas, que ellas allí pueden demostrar lo que aprendieron no solo la coreografía sino la responsabilidad, el compañerismo, la disciplina, el esfuerzo y dedicación de todo el año… Para mí es muy importante el respeto y el compañerismo porque si ellos el equipo se rompe”. Todo eso en conjunto se luce en un evento que dura horas pero para el cual se trabaja un año entero. “Las coreografías individuales tienen otras características muy valiosas también” agrega.

Queda abierta la invitación a todas las personas que deseen conocer el mundo de las danzas orientales ya que cada cultura tiene características particulares que las destacan. Y queda la invitación para esta noche a las 20 hs en la costanera Caletense, en el salón de Sunset eventos.

