Cumplir un sueño y volver

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLII / Caleta OLivia / 11-10-2021 / ISSN 2422-7226 Por el Equipo Editor del Observador Central

Spartathlon, la ultramaratón que tuvo a un caletense en Grecia. Aprendizajes e historias de superación, sueños cumplidos y nuevas metas. Sergio Robles, llegar es una meta, mantenerse fiel es la tarea ahora.

Sergio nos comparte su experiencia luego de llegar a cumplir el sueño de correr en Grecia. Desde el momento que pisó el aeropuerto de Ezeiza sintió que estaba soñando, conocer a un amigo virtual (Alejandro Almirón) que lo asesoró sobre temas estratégicos y burocráticos de todo esto, cuestiones bancarias y también sobre los puestos de control, tips de la competencia, la hidratación, además cuenta que viajaron juntos desde ahí. Otro sueño cumplido fue pisar Europa, “la emoción es muchísima”, cuenta su sorpresa por la paciencia que muestran los habitantes para con los turistas que no hablan griego y cuenta que logró comunicarse “Con mi inglés medio bruto y señas logré hacerlo” reconoce que cada acción se tornó en una aventura, viajar en colectivo, “El team Paraguay me dijo bajate en tal lugar” (Risas).

Ante la consulta sobre lo que más le llamó la atención, dijo: “La gente, muy amable, la limpieza, el amor y la presencia de la bandera griega a mitad de calle y en la esquina de nuevo”, son cosas que te brinda el deporte, conocer otras formas de vida, ampliar horizontes y valorar lo que tiene nuestro propio país. Desde el momento que se unió a la delegación argentina llamada “La legión argentina” fue conocer a personas que son grosos, uno las conoce por fotos, en redes y “estaban ahí, al lado mio, en la misma mesa y charlando”. Comenta el asombro que recibía de estos atletas al saber que en su caso logró clasificar con menos de 5 años de entrenamiento, eso demuestra que cuando uno trabaja de forma intensa puedo lograr lo que sea.

Mirando ahora todo lo vivido y reflexionando sobre los hechos comenta: “Si bien el objetivo era llegar a la meta, y no lo logré, valoro todo lo que aprendí, pensar que en 4 años de entrenamiento logré llegar me fortalece para volver”, agrega que Virginia Olivieri le dijo que si bien este era su 5to spartathlon consecutivo, el primero tampoco lo terminó, le dijo que con su edad aún le quedan 20 Ultras más por correr, esa confianza es el combustible que ya lo hace soñar con una nueva clasificación. Ella y todos los deportistas le decían disfrutá esta experiencia porque es la primera de muchas…Agrega que el apoyo de la gente se sentía, agradece a Pablo Casal de Espíritu Libre, por la enorme cobertura del evento, transmitir en vivo y saber que había gente aquí a pesar de ser la 1a.m. acompañando la largada fue gratificante.

En cuanto a la experiencia adquirida le consultamos sobre estrategia que considere necesarias resaltar para ayudar a nuestra provincia a crecer “Creo que al ser un país futbolero se sigue potenciando lo que ya está fuerte y se deja de lado otras actividades, este deporte, si bien es muy practicado, muchos no llegan a salir del país porque la realidad es que no hay espacios de entrenamientos adecuados y son necesarios” expresa su opinión sobre la importancia de una mayor planificación ante la obras que se realizan, por ejemplo en el estadio municipal se podría haber realizado una verdadera pista de atletismo y no solo andariveles de 100 mtrs que, si bien son muy útiles para una escuelita no ayudan a un entrenamiento intenso como el que se necesita para los ultra, aclara que no es una queja, sino es lo que aprendió, a veces las cosas suceden por ignorancia o por tener proyectos limitados y la verdad es que necesitamos crecer cada vez más. Cada persona tiene potencialidades diferentes y es necesario ampliar el horizonte de posibilidades para los jóvenes de la localidad para saber que hay muchas opciones para crecer, hay deportes individuales y en equipos.

En cuanto a la carrera y el evento destaca la calidad y la organización que había, la amabilidad con la que tratan a cada deportista. Recuerda que le llamó la atención la buena imagen que tiene nuestro país en este tipo de eventos, la calidad de deportistas que reconocen aquellos que conocen. En su caso logró ver con mayor claridad aquellas marcas que le faltan por mejorar, logró reconocer el terreno, vivió a pleno el suelo y el clima del lugar, toda esta experiencia se va a capitalizar para la próxima carrera, aquella con la que ya comenzó a soñar y para la cual está trabajando. Destaca que es muy gratificante la calidad humana de la delegación argentina que constantemente le colaboraron con asistencia y aliento cuando más lo necesitaba.

Agradece a cada persona que le ha colaborado con la compra de rifas, a los sponsors, a los negocios y empresas que le brindaron su apoyo. En febrero se corre la ultra que permite la marca para la clasificación para el Spartathlon de 2022. “Hay que entrenar con pasión para lograr los objetivos”, a los jóvenes les dice: cada etapa tiene su riqueza, “Hoy con 39 años, soy viejo para el fútbol, pero soy joven aún para esto”. Una de las cosas que Sergio cuenta es que no se podría hacer nada sin la difusión que necesitan las actividades deportivas, en esta oportunidad todo se hizo a pulmón y al final la ayuda de la municipalidad con los aéreos permitió cumplir el sueño. Comenta también que sería muy importante que estas actividades tuvieran espacio en el presupuesto provincial, ya que de una forma u otra se representa a la provincia. Recuerda como anécdota que al llegar y ver las camisetas de otros argentinos, muchos tenían a su propia provincia como sponsors, algo que a él no le pasó.

Agradecemos la nota y valoramos la calidad humana de Sergio que constantemente nos permite ser parte de este sueño que se va a expandir, seguramente, en la juventud de la provincia.



Año - Edición -