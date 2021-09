Alerta por estafas en Santa Cruz con una nueva modalidad

ISSN 2422-7226

La clonación de chips de teléfonos celulares por parte de ciberdelincuentes es la modalidad que se está utilizando para vaciar cajas de ahorro de vecinos de varias localidades de Santa Cruz.

Un nuevo delito informático acecha a Santa Cruz, y según denunciaron vecinos que se unieron, hasta el momento 29 personas en toda la provincia han sufrido la pérdida de sus ahorros.

Se trata del SIM Swapping, una modalidad en la que los estafadores se hacen de los datos de vecinos, compran un chip de celular en blanco para luego hacerse pasar por las víctimas y tener acceso a sus home baking.

Desde el Ministerio de Seguridad alertaron a la comunidad sobre el nuevo método en el que los timadores se hacen de los ahorros de los vecinos. «En caso de presumir ser víctima de éste delito comunicarse con la empresa telefónica o al 101», aseveraron a través de un comunicado.

Ante el incremento de estafas telefónicas y delitos informáticos, el jefe de la División de Apoyo Tecnológico, Guillermo Carrizo, hizo hincapié en la labor preventiva que se viene realizando desde la Policía de Santa Cruz, “Desde la división nos encontramos trabajando en la prevención de estos delitos y ante la presencia de la nueva modalidad de estafa denominada ‘SIM SWAPPING’ le pedimos a toda la comunidad que esté atenta a la presencia de los datos móviles en el celular para detectar este hecho”, aseguró.

Respecto a las modalidades de delito, el Jefe de la División, expresó: “Hay muchos tipos de estafas, las más comunes son por WhatsApp, las llamadas donde le dicen al vecino que ganó un premio o a través de las ventas por Facebook simulando una transferencia que nunca se realizó por ello siempre decimos que no brinden ninguna información personal si no están seguros”. Igualmente alertó que en la reciente modalidad ‘SIM SWAPPING’: “La comunidad tiene que estar alerta y cuando detecte que no cuenta con datos móviles llamar inmediatamente a la compañía telefónica, al banco y hacer la denuncia en la comisaría más cercana”.

“Le recomendamos a la gente que dude de los mensajes anónimos que llegan a su celular”, indicó y pidió que ante alguna duda se comuniquen al teléfono 2966-580210. “Que llame y nosotros le vamos a decir sobre lo que ellos recibieron para darle información de la pagina”, precisó Carrizo, quien insistió en que nunca pasen contraseñas y que la gente trate de buscar las páginas oficiales de los sitios web.

