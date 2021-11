Visibilizar los derechos sobre Malvinas

ISSN 2422-7226

El Gobierno Nacional despliega una campaña internacional para visibilizar los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas y para ello se constituyó un “Grupo de Apoyo para la Cuestión Malvinas”, reclamos de soberanía que se realizan desde 1833.

En el día de ayer, la agencia de noticias Télam informó sobre el viaje del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien viajó a Perú para constituir en forma presencial el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas, que reúne a personalidades como el excanciller Diego García Sayán, el catedrático Miguel Rodríguez Mackay y el especialista en energía Humberto Campodónico.



En una entrevista Carmona explicó que el grupo de apoyo será coordinado por el embajador argentino en Perú, Enrique Vaca Narvaja, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el canciller Santiago Cafiero. Se dejó en claro la intención de retomar el trabajo colaborativo de estos grupos de apoyo internacionales cuyo mayor compromiso es el de reclamar el diálogo del Reino Unido en relación a la cuestión de soberanía.

Se informó que la «reinstalación del Grupo de Apoyo al Diálogo peruano-argentino, luego de 5 años de no ser convocado, está integrado por distintos referentes de la sociedad civil y organizaciones sociales de reconocido prestigio en Perú», afirmó el Canciller Vaca Narvaja. «La finalidad del Grupo de Apoyo es generar iniciativas en los distintos ámbitos académicos, culturales, políticos y mediáticos que visibilicen y difundan los legítimos derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», insistió el diplomático, quien asumió la embajada el año pasado.

Se realizaron varias reuniones más en el marco de actividades relacionadas a la cooperación Antártica, pesca ilegal y la iniciativa “Pampa Azul”, recordemos que la iniciativa Pampa Azul se propone promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que permitan preservar y gestionar efectivamente los bienes marinos, contribuyendo así a fortalecer la soberanía nacional sobre el mar. Sus acciones están dirigidas a generar conocimientos científicos interdisciplinarios que sirvan como fundamento para la preservación y el manejo sustentable de los bienes marinos, a impulsar innovaciones tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de las industrias vinculadas al mar y al desarrollo económico de las regiones marítimas argentinas y a promover en la sociedad argentina mayor conciencia sobre su patrimonio marítimo y el uso responsable de sus recursos.

Su Comité Coordinador Interministerial está integrado por representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca; el Ministerio de Turismo y Deportes; el Ministerio de Defensa; el Ministerio de Seguridad; y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



También, por invitación de la Federación de Municipios Libres del Perú (Femulp), Carmona participó como invitado de honor en la inauguración del parque «Malvinas Argentinas» en la Municipalidad Distrital de Ate, Lima, donde hizo entrega de una bandera argentina firmada por excombatientes de Malvinas de la localidad de Morón al alcalde de Ate, Edde Cuellar Alegría.

Trabajo Patagónico

En esta misma línea de trabajo sobre la visibilización de la cuestión Malvinas resalta la tarea de Thiago, un niño de tercer grado de Comodoro Rivadavia, oriundo de Tierra del Fuego, que sentó un precedente único e importante. Gracias a la Ley Thiago, los guardapolvos blancos deberán llevar bordadas las Islas en dicha provincia, y con el correr de los días distintas localidades provinciales se han hecho eco de este trabajo presentando proyectos semejantes.

En nuestra provincia en particular hay un trabajo sostenido de memoria desde la escuela, Caleta Olivia tuvo el honor de tener en su desfile aniversario a distintos ex combatientes y toda la delegación de la escuela 36, que sigue firme en su proyecto “Prohibido Olvidar”. En aquel momento de 2019 cuando se concentraron el 9 de Julio diferentes delegaciones de ex combatientes fue Alberto Miguel Pasio, secretario del Centro de Veteranos «José Honorio Ortega» de Rio Gallegos, quien dijo: “Somos memoria viva y es necesario que los jóvenes sigan malvinizando”, » A veces con palabras no podemos demostrar lo que sentimos tan dentro, es algo que sembramos y las nuevas generaciones son la semilla y quienes tienen que mantener esta llama eterna que no se debe apagar, por más que pase el tiempo».



