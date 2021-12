Marchas y reclamos en Chubut contra la ley de megaminería

ISSN 2422-7226

Luego de la sanción de la Ley de Zonificación, la cual autoriza la minería en algunas regiones de Chubut, la población convocó a marchar en contra de la medida tomada.

El miércoles 15 de diciembre la Legislatura de Chubut sancionó la Ley de Zonificación, la cual aprueba y autoriza la minería en la meseta central de la provincia. Este hecho causó el repudio y la manifestación de una parte de la población chubutense, la cual realizó marchas a lo largo de la provincia y, como consecuencia de esto, sufrió represión por parte de la policía.

La Ley de Zonificación no es noticia nueva para quienes viven en Chubut. Este proyecto data del año 2020 y había logrado el dictamen de Comisión, sin embargo y a pesar de varios intentos, no había logrado ser tratada en la Cámara. Además de no haber obtenido una sanción en su momento, tampoco recibió el apoyo de algunos sectores de la sociedad –como la Universidad Nacional de la Patagonia y el CONICET–. Fue el pasado miércoles cuando, sin formar parte de la agenda del día, se sancionó con 14 votos a favor, 11 en contra y 2 ausencias. Mediante esta ley estaría permitida, en algunas zonas de la provincia, la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo.

Luego de ser sancionada la ley, no tardaron en llegar las marchas en contra de la medida. A lo largo de toda la provincia, la población se manifestó bajo el lema “Megaminería = Muerte”, y los vecinos alzaron su voz con distintos pedidos en contra de la decisión tomada por la Legislatura. Allí centraron sus reclamos en la necesidad de resguardar la vida de quienes habitan las posibles futuras zonas mineras y el agua que utilizan día a día. Otro de los pedidos era el veto del proyecto, el cual Mariano Arcioni, gobernador de la provincia, no oyó ya que, al siguiente día de la sanción, promulgó la ley a través del Decreto 1285/21, quedando registrada como ley XVII N° 149.

Una de las marchas más grandes se dio en Rawson, capital de la provincia, frente a la Legislatura provincial, Tribunal de Justicia, la Procuración General y el Banco de Chubut –entre los 16 edificios públicos aproximados–, los cuales algunos de los manifestantes destrozaron. Debido a esto, la policía provincial enfrentó con balas de goma, gases y detenciones; dejando decenas de heridos y apresados. Mientras que, en las distintas ciudades como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn o Esquel, también se convocaron a multitudinarias marchas, en la cual cientos de personas se organizaron para decirle no a la sanción.

Desde las redes sociales la población también se hizo eco de los reclamos. Mediante el uso de los hashtags #NoEsNo, #ChubutAGUAzo y #NoALaMegamineria, y la creación de distintos hilos de Twitter que explicaban la situación, los chubutenses buscaron informar de lo sucedido al resto de las provincias y a los países limítrofes, con el fin de conseguir apoyo y difusión.

