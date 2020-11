El reconocido consultor político Carlos Fara disertará para la Patagonia

ISSN 2422-7226

El lunes 16 de noviembre a las 18 hs se llevará a cabo un encuentro de comunicación a cargo del famoso consultor político Carlos Fara, ex presidente de ASACOP y ALACOP, Paula Obaya como miembro de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Comunicación Política y el periodista Alejo Maimo, actual secretario de FAPED.

Este evento tiene como destinatarios a cargos públicos, políticos y público en general que esté interesado en la temática. La modalidad es vía plataforma zoom y es gratuito.

Por su parte, Paula Obaya comento que la idea de llevar a cabo este evento es para formar a los destinatarios en cuestiones inherentes a la comunicación. “La comunicación y la gestión política van de la mano. No hay alguien que quiera llamarse político y que no use redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fundamental de comunicación y no sirve de nada tenerlas, no interactuar y generar contenido atractivo. Es por ello que quien tiene u ostenta un cargo público debe rodearse de asesores idóneos en comunicación” afirmo.

Por otra parte, el famoso consultor Carlos Fara es el actual Presidente de Carlos Fara & Asociados desde 1991. Lleva más de 30 años dedicados a la consultoría política. Se especializa en Opinión Pública, Campañas Electorales y Comunicación de Gobierno. Ha recibido varios premios: entre ellos, el Premio Aristóteles a la Excelencia 2010 en el Dream Team del año, que se compone por los diez mejores consultores a nivel mundial en materia de campañas políticas. Ha participado en más de 160 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica. Es ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALaCoP), y fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (AsACoP). Fue miembro del board de la International Association of Political Consultants (IAPC). Autor del primer libro en español dedicado íntegramente a la profesión, “¿Cómo ser un consultor político?”, que recibió el Premio de ALaCoP.

Finalmente, Obaya afirmó: “Quiero hacer un agradecimiento y reconocimiento especial a todos aquellos que apoyan este evento y hacen posible estos espacios de debate y comunicación, que son tan importante para el desarrollo democrático de todos”.

