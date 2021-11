120 años de Caleta Olivia, historia y actividades

ISSN 2422-7226

Año 7 / Edición XLVI / Santa Cruz – Caleta Olivia / 15-11-2021 / ISSN 2422-7226 Por el Equipo Editor del Observador Central

El próximo 20 de noviembre la ciudad de Caleta Olivia cumple 120 años de vida y habrá festejos, vuelven los grandes festejos que otrora fueran habituales. La ciudad se llenará de alegría, arte y reconocimiento a quienes mantienen vivo el canto y la danza en nuestra vida cotidiana.

A Partir de hoy 15 de noviembre la ciudad comienza un ciclo de actividades destinadas a valorar la historia y el talento caletense. El centro cultural será escenario de diferentes actividades, iniciando este recorrido con una muestra fotográfica titulada “Identidades Barriales” desde las 16 hs.

Los días martes 16 y miércoles 17 de llevará a cabo un encuentro de Libreros, escritores y editoriales bajo el concepto: “Conversatorios para rescatar la memoria colectiva de nuestro pueblo”.

La gran fiesta popular tendrá lugar en el emblemático monumento al obrero petrolero en el centro de la localidad, durante los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 del corriente. Se destaca la gran participación de artistas locales y cuerpos de danza, como así también la presencia de artistas de renombre nacional e internacional.

Otras de las actividades dispuestas para la celebración se pueden apreciar en el siguiente cronograma que detalla las locaciones y horarios:

Por otro lado, también se llevaran a cabo diferentes propuestas y presentaciones vinculadas al ámbito deportivo:

HISTORIA

Este maravilloso lugar, debe su nombre al teniente de navío Exequiel Guttero, quien, al mando del barco “Guardia Nacional”, en 1901 vislumbró una caleta que le pareció ideal para descargar materiales en vistas a la instalación del telégrafo desde Buenos Aires y denominó a esta caleta Olivia. Guttero describió su experiencia en este lugar en un informe exhaustivo entregado a sus superiores, donde dejó asentadas todas las etapas que pasó previo al descubrimiento.

En noviembre de 1901 se inauguró oficialmente la primera Oficina Telegráfica en la localidad de Caleta Olivia. La oficina se ubicó a 3 kilómetros del puerto y contó con tres empleados: Calixto A. Melzi (jefe), Arturo B. Guerra (guardahilos) y Manuel Espinosa (auxiliar guardahilos). Así, fueron ellos los primeros habitantes que se conocieron en la zona.

En el detallado informe que brinda el marino a sus superiores, describe así el lugar elegido:

«El día 22 de Mayo dejaba el fondeadero conveniente (se trata de punta Borja, la actual Comodoro Rivadavia) y seguía viaje con rumbo a bahía Lángara. Una vez en el centro de la bahía dí fondo a una milla de la costa en 12 brazas de agua fondo de arena y envié un bote a reconocer si la playa era abordable para trabajar en el desembarque de los materiales para el Telégrafo. Después de reconocer toda la bahía en la lancha a vapor y viendo la imposibilidad de atracar con ninguna clase de embarcación, debido al placer de piedra que bordea toda la playa; resolví zarpar y reconocer la costa hacia el lado de Fondo Beach para encontrar un desembarcadero. En esta operación me sorprendió mal tiempo el que me obligó a fondear en la costa y aguantarme sobre la máquina durante la noche que arreció. Al otro día al aclarar no pudiéndome mantener por más tiempo levé anclas y regresé a Punta Borja, comunicando a mi arribo con el Inspector del Telégrafo en construcción y a quién le impuse que en vista de la imposibilidad de desembarcar los materiales en Lángara lo efectuaría en la parte de la costa más próxima a ésta que permitiera la operación».

«El día 26 de mayo reconociendo la costa divisé un paraje abrigado entre dos restingas. Reconocido resultó una caleta pequeña, pero muy abrigada y profunda, la que permitió en muy buenas condiciones el desembarque de 800 palmas y 700 rollos de alambre».

«El día 28 de mayo terminada la descarga seguí viaje a Santa Cruz…»

