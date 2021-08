Los Antiguos: El preludio del Festival de la Cereza

ISSN 2422-7226

Los Antiguos comenzó a organizar la Fiesta Nacional de la Cereza que se realizará del 6 al 15 de enero, según el Intendente. La comarca no dispone de un hospital de alta complejidad y por eso los que necesitan Terapia Intensiva deben ser derivados.

El intendente de Los Antiguos, Guillermo Mercado, anunció que se comenzó a trabajar en los preparativos para la Fiesta Nacional de la Cereza, la cual se realiza todos los años en la comarca y que fue suspendida este año –se realizó en 2020- a causa de las restricciones originadas por la pandemia.

El Jefe Comunal -según publicó El Caletense- espera que sean 10 noches, comenzando el 6 de enero y finalizando el 15, aunque todo dependerá de la situación epidemiológica que exista dentro de cinco meses, en un mundo que cambia constantemente por el COVID-19. Mercado entregó a la Gobernadora el proyecto y aseguró estar en permanente contacto con el Ministerio de Salud.

Es la primera celebración masiva que se anuncia en la provincia. La Fiesta de la Cereza reúne a miles de visitantes todos los años y es un motor importante del turismo en la comarca. (Previa a esta, otra celebración masiva en el ámbito local es el Aniversario de Río Gallegos a mediados de diciembre, aunque por ahora no hay novedades).

El protocolo, todavía no resuelto, será más que fundamental. “Es una fiesta nacional y mucha gente de la provincia y de todos lados llega siempre. Por eso hay que evaluar muchas cosas, como la situación epidemiológica que tengamos en ese momento”, aclaró el Dr. Hugo Ghisolfo, director del Hospital Dr. Reynaldo Bimbi de la comarca.

El médico resaltó que actualmente la comarca es la comuna que más casos activos tiene en cuanto a proporción de habitantes. Son 50 casos activos, aunque la provincia por ahora se encuentra completamente en zona verde (Riesgo Bajo). Pero, además, el brote de casos positivos siempre llegó tarde a Los Antiguos, cuando en la provincia hubo récord de contagios en octubre de 2020, en la comarca no había casos. El brote llegó a inicios de 2021, “Nosotros terminamos un poco a contramano de la pandemia, porque cuando otras localidades tienen muchos casos, nosotros no”, sostuvo.

Que no haya un brote no sólo es importante por obvias razones, más allá de la vacunación, sino también porque el hospital local no cuenta con alta complejidad. Los pacientes que tuvieron un cuadro grave deben ser derivados a Las Heras o Caleta Olivia. “Tenemos complejidad baja y no tenemos pacientes para tratar que estén comprometidos y esperamos terminar de esa forma”, expuso el médico. Por eso la preocupación es analizar cómo siguen, ya que testean constantemente y “mientras más testamos más positivos encontramos”.

En cuanto a la fiesta, Ghisolfo recordó que el virus viaja por medio de las personas “y si vienen más personas, más posibilidades hay de tener un rebrote”, aunque esto se balancee con la vacunación. Calculo que aproximadamente 5 mil personas cuentan con al menos una dosis de la vacuna al mismo tiempo que aceleran la aplicación de dosis para tener la mayor cantidad de personas con el calendario completo. “Somos una de las primeras localidades en vacunar a personas mayores de 18 años sin patologías, pero también debemos tener en cuenta que hay gente que no se quiere vacunar y eso es un problema”, remarcó. Los que no quisieron recibir hasta ahora la vacuna, no conforman un grupo mayoritario, lo que sin embargo no deja de preocupar al profesional de la salud. “Estoy en contacto con la gente, la que veo en el consultorio y hay gente que espera, que tiene dudas, pero nuestra finalidad como médico es aconsejar y que se vacune la mayor cantidad de gente, porque vacuna que llega, la aplicamos”, recalcó.

Por otra parte, el Dr. Ghisolfo se refirió a los conflictos que implica la baja complejidad de la comarca: “No es impedimento la complejidad baja. Corresponderá hacer un control adecuado ya que la gente deberá cumplir ciertos requisitos. Lógicamente un paciente para que ingrese a Terapia, no significa que llega de viaje y a las seis horas tiene una insuficiencia respiratoria. Hay tiempos y factores, y cualquier persona que se complique vemos cómo va evolucionando y tenemos tiempo adecuado para derivar”.

Y sobre lo inevitable de los contagios agregó: “Lógicamente, porque con la vacunación no se termina. Deberemos acostumbrarnos a este virus hasta que hagamos la inmunidad por rebaño o naturalmente por contagio viral. Nos debemos acostumbrar a vivir con esto. Mientras más movimiento haya, más posibilidades de contagios tendremos. Pero quiero dejar en claro que respondemos las indicaciones y estudios que llegan desde el Ministerio de Salud, con el cual tenemos contacto permanente y no toma una decisión la autoridad sanitaria exclusivamente, sino que es un conjunto que debemos definir cuál será la solución más adecuada con respecto a la Fiesta de la Cereza. Primero está el cuidado de la gente, la salud de la gente, por eso hoy nos anticipamos mucho ya que hay que ver en enero cómo está Los Antiguos y la provincia en cuanto a la situación epidemiológica. No nos olvidemos de la cepa Delta”.

